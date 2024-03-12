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СБУ нагрянула с обысками в редакцию Союза православных журналистов
СБУ нагрянула с обысками в редакцию Союза православных журналистов - 12.03.2024 Украина.ру
СБУ нагрянула с обысками в редакцию Союза православных журналистов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в редакцию Союза православных журналистов (СПЖ), которая освещает события вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили 12 марта в телеграм-канале СПЖ
2024-03-12T13:42
2024-03-12T13:42
2024-03-12T13:42
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"К сотрудникам СПЖ с обысками пришли представители СБУ. Мы не можем сказать, что происходит, поэтому детали - со временем", - говорится в материале.Ранее во вторник Союз сообщил, что представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить храм Рождества Богородицы канонической церкви в Волынской области.Прибывшая к храму полиция поначалу не вмешивалась в ситуацию, однако спустя некоторое время все же начала останавливать сторонников ПЦУ, которые намеревались "устроить драку".Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. Служба безопасности Украины начала массово заводить уголовные дела в отношении духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ukraina.ru/20231212/1051965926.html
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сбу, упц, пцу, украина, новости, церковь
СБУ, УПЦ, ПЦУ, Украина, Новости, Церковь
СБУ нагрянула с обысками в редакцию Союза православных журналистов
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в редакцию Союза православных журналистов (СПЖ), которая освещает события вокруг канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили 12 марта в телеграм-канале СПЖ
"К сотрудникам СПЖ с обысками пришли представители СБУ. Мы не можем сказать, что происходит, поэтому детали - со временем", - говорится в материале.
Ранее во вторник Союз сообщил, что представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить храм Рождества Богородицы канонической церкви в Волынской области.
"Камень-Каширский в Волынской области. Утром сторонники ПЦУ срезали замки на храме Рождества Богородицы и предприняли попытку захвата. Около 200 прихожан УПЦ встали на защиту своей святыни и не пускают рейдеров", - написали в СПЖ.
Прибывшая к храму полиция поначалу не вмешивалась в ситуацию, однако спустя некоторое время все же начала останавливать сторонников ПЦУ, которые намеревались "устроить драку".
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на УПЦ. Парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.
Служба безопасности Украины начала массово заводить уголовные дела в отношении духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".