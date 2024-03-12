"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" Памяти драматурга Григория Горина
Один из самых известных, и точно неповторимых советских драматургов Григорий Горин (на самом деле – Офштейн) родился 12 марта 1940 года, в Москве, в семье офицера – подполковника Израиля Абелевича Офштейна и чертежницы Фриды Григорьевны Ройзентулер
Отец его был родом из Волочинска Хмельницкой области, некоторое время жил и в других городах Хмельниччины (в частности - Проскурове, теперь - Хмельницкий).
По образованию – врач (несколько лет Горин проработал врачом скорой помощи в Москве, после окончания Московского медицинского института имени И.М. Сеченова, но с писательской деятельностью определился, всё же, довольно быстро. С двадцати лет драматург начал печатать свои фельетоны, скетчи и рассказы в разных журналах, включая "Юность" и "Литературную газету".
Тайну своего псевдонима Горин предпочитал не раскрывать, отшучиваясь: "Знаете, как расшифровал мой псевдоним Володя Войнович? Гриша Офштейн. Решил Изменить Национальность".
Сам Горин описывал свое литературное становление следующим образом:
"В девять лет меня привели к Самуилу Яковлевичу Маршаку.
Старый добрый поэт слушал мои стихи с улыбкой, иногда качал головой и повторял: "О, Господи, Господи!.."
Это почему-то воспринималось мною как похвала.
— Ему стоит писать дальше? — спросила руководительница литературного кружка, которая и привела меня к поэту.
— Обязательно! — сказал Маршак. — Мальчик поразительно улавливает все штампы нашей пропаганды. Это ему пригодится. Если поумнеет, станет сатириком! — и, вздохнув, добавил. — Впрочем, если станет сатириком, то, значит, поумнеет не до конца...
Так определился мой литературный жанр.
К четырнадцати годам, убедившись в незыблемости империализма, я порвал с международной тематикой и перешел к внутренним проблемам. Стал писать фельетоны, сценки, рассказы на школьные темы. В восьмом классе после исполнения на вечере куплетов о хулиганах меня здорово отлупили...
Это и был мой первый настоящий успех на выбранном пути. И позже бывали удачи — закрывали мои спектакли, запрещали фильмы, но вот о такой живой и непосредственной реакции на меткие остроты приходилось только мечтать...
Заканчивая школу, я твердо решил, что стану писателем. Поэтому поступил в медицинский институт…"
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Ленкомовское бессмертие и кино
Ушел из жизни Григорий Горин, ушел и Марк Анатольевич Захаров – бессменный руководитель московского "Ленкома", режиссер с совершенно неповторимым авторским стилем, но половина спектаклей в репертуаре, на афише "Ленкома" по-прежнему, а, вероятно, и на многие годы вперед – творения Горина:
"Королевские игры" - интерпретация произведения Ганса Христиана Андерсона, история о любви Генриха VIII и Анны Болейн, герцога Норфолка в которой играл когда-то Леонид Броневой.
"Поминальная молитва" по повести Шолом-Алейхема, молочника Тевье в которой в свое время играл Евгений Леонов, Менахела Мендла – Александр Абдулов, а Берту – Татьяна Пельтцер.
Историческая трагикомедия "Шут Балакирев", которую уже в 2018 году сыграли в юбилейный, 400-й раз с полным залом, в первых составах которой блистали Олег Янковский, Николай Караченцов, Александр Збруев, и другие.
Пьесы и киносценарии Григория Горина всегда остры, невероятно оптимистичны, но оптимизмом особенным, стильным, приправленным горечью типично еврейской сатиры, типично московской интеллигентности, типично ленкомовских условностей, в которых, тем не менее, уровень узнаваемости и реализма всегда немного больший, чем зритель может выдержать, не заплакав, не почувствовав укол совести, не усмехнуться, ощутив себя сопричастным тайне.
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С Марком Захаровым – не только соавтором, но и другом, Горин работал и в театре, и в кино. Он написал киносценарии к типично, легендарнно "захаровским" "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви", "Дом, который построил Свифт", "Убить дракона" (интерпретация сказки Евгения Шварца).
В интервью Захаров вспоминал, как Горин сам говорил о своих сценариях:
"Однажды он мне честно сказал так. У каждого драматурга есть своя стилистика, свой основной стержень. И он, конечно, был философом, был драматургом сродни Вильяму Шекспиру или Жану Аную, который не выдумывал принципиально новых сюжетных поворотов. Он брал то, что уже известно, но вносил в это свое отношение, выводил это на какой-то другой уровень, и это превращалось в совершенно новое явление искусства…"
Горин – сказочник. Все сюжеты его пьес и киносценариев (за исключением, пожалуй, почти исторической "Забыть Герострата!", помещены в гротескные, сказочно-невозможные, почти абсурдные обстоятельства. Герои разговаривают афоризмами и поговорками, назначают подвиги на послеобеденное время и отправляются убивать драконов и чудовищ, но они похожи на реальных, простых людей с такой острой, почти болезненной точностью, что сопереживать им почти обязан любой зритель и читатель.
Сюжеты, к которым обращался драматург, как заметил Захаров, действительно не были авторскими: сказки о Тиле Уленшпигеле и Гулливере или легенда об авантюристе графе Калиостро были всем знакомы и до пьес Горина, но он превращал своих персонажей в актуальных, современных, отряхивал с них пыль истории и библиотек, превращал в кого-то близкого и хорошо знакомого.
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Кроме всего прочего, в своих пьесах Горин не редко без сожалений ломал не только четвертую, но и остальные стены, отделяющие персонажа от внешнего мира, а иногда становился героем и сам: в остроумной и печальной пьесе "Забыть Герострата!" легендарный разрушитель, сжегший храм Артемиды Эфесской, прекрасная Клементина и другие герои прямо разговаривают с автором, облачившимся в условный образ "Человека Театра", он даже напрямую участвует в событиях, происходящих на сцене и влияет на них; доктор Симпсон, он же Джонатан Свифт в "Доме, который построил Свифт" в середине повествования осознает, что он персонаж, герой пьесы.
Горин писал в своих воспоминаниях, как после появления "Герострата", встреченного и критиками, и публикой с большим успехом, ему встретился работник Министерства культуры, который спросил: "Григорий Израилевич, вы же русский писатель? Так?! А зачем же вы тогда про греков пишете, а?"
"Я не нашелся, что сказать в ответ. Да и как можно было объяснить этому убогому чиновнику, что, кроме его учреждения, существует иное пространство, имя которому — Вселенная, и, кроме его календарика с красными датами, существует иное время, имя которому — Вечность. И если жить по этому летоисчислению, то получается, что все люди — жившие, живущие и готовящиеся к жизни — современники.
И тогда фламандский шут Тиль Уленшпигель становится понятен своим московским сверстникам и призывает их к свободе, немецкий барон Мюнхгаузен мог учить русских людей ненавидеть ложь, а английский сатирик Джонатан Свифт мог стать нам всем чрезвычайно близким своей иронией и сарказмом...", - описал Горин свои размышления в ответ на, мягко скажем, оригинальный вопрос.
Олег Янковский и рояль в кустах
Многие реплики гориновских персонажей ушли в народ, вспомнить только "Формулу любви" и сцену с кузнецом ("Приходи сегодня ночью на сеновал…") или сцену, в которой барон Мюнхгаузен сообщает герцогу Ганновера (которым во время Мюнхаузена был английский король), что выдвинул ультиматум Англии.
Но некоторые цитаты драматурга стали "крылатыми", хотя никто и не вспоминает в их контексте авторство Горина.
Как и все другой в мире театра, с большой (или маленькой) долей вероятности, это – байка, однако говорят: известное выражение "рояль в кустах" принадлежит именно Горину, экспромтом сочинившему однажды юмореску о топорно снятой и явно постановочной телепередаче, в которой, нарочито "неожиданно" в самый нужный момент у персонажей под рукой оказывается громоздкий рояль.
Еще одно известное выражение, а точнее четверостишье, Горин посвятил Олегу Янковскому – одному из любимейших своих актеров:
Есть у природы
погрешности,
С этим придется
смириться нам,
Мне не достичь твоей
внешности.
Тебе не достичь
моей дикции…
Драматург восхищался не только внешностью (что, разумеется, подразумевает невероятную театральность и типажность актера), но и мимикой, пластикой, осанкой Янковского. Словом, всем, кроме – дикции.
На озвучке "Того самого Мюнгхаузена" Горин, по своим собственным воспоминаниям, пришел в ужас, услышав, как "великолепный на вид барон Карл Фридрих Иероним разговаривает с каким-то саратовским акцентом и с большим трудом выговаривает некоторые слова и выражения, присущие германской аристократии."
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Лестница в небо
Горько высказывался Горин о последних годах своей жизни и исторических процессах, происходивших вокруг. Драматурга не стало в 2000-м году, Перестройку он не принял, привычно иронизировал:
"Перестройка круто изменила нашу жизнь. Глоток свободы!.. Еще глоток! Еще! Мы упивались свободой! В России всегда пьют до одурения, забывая, что наступает похмелье... Через несколько лет мы проснулись и протрезвели неизвестно в какой стране, неизвестно, в какой исторической эпохе. Одни говорят, что у нас "ранний капитализм", другие — "поздний феодализм". Третьи предпочитают термин: "постсоциалистический маразм". Трудно со всеми не согласиться!"
После смерти драматурга на Тверской улице, в доме, где он жил, была установлена мемориальная табличка.
Говорил речь режиссер Эльдар Рязанов, с которым Горин работал над музыкальной трагикомедией "О бедном гусаре замолвите слово", говорил Народный артист России Евгений Герасимов:
"Я счастлив, что имею возможность прикоснуться таким образом к этому удивительному человеку, его таланту. И радуюсь за Москву, за всех тех, кто будет проходить мимо этого дома. В Москве прибавилось тепла сейчас. Ведь мы будем видеть Горина и вспоминать его героев, фильмы, спектакли. Невероятно тонкий и добрый юмор его героев с "горинским теплом". Поздравляю всех с открытием этой, по-моему, очень удачной работы. Будем радоваться, улыбаться и становиться чуть добрее, проходя мимо этого памятника", - сказал он.
А во время установки таблички играла музыка Алексея Рыбникова – отлично всем знакомая, из "Мюнхгаузена" – финальная мелодия "Лестница в небо", под которую чудаковатый барон в исполнении несравненно красивого Янковского поднимается к облаку по веревочной корабельной лесенке, произнося:
"Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Серьезное лицо - еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа, улыбайтесь!"