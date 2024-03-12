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Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России

Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России - 12.03.2024 Украина.ру

Мятежные гагаузы: что это за народ и почему они хотят войти в состав России

После встречи башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным в социальных сетях гагаузской автономии стали появляться многочисленные и загадочные публикации.

2024-03-12T05:37

2024-03-12T05:37

2024-03-12T05:38

эксклюзив

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гагаузия

владимир путин

молдавия

санду

турция

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Там просто написано "100" или размещено фото купюры с цифрой "100".Что это значит, почему глава Гагаузии отправилась с визитом в Россию, что это за народ и как гагаузы получили автономию в составе республики Молдова?Язык и вераГагаузы - народ тюркского происхождения.Язык очень похож на турецкий, знающие гагаузский понимают турецкий без перевода. Азербайджанский - с небольшим трудом, но тоже понимают.При этом все в Гагаузии знают русский язык. Образование в школах происходит на русском языке. Делопроизводство - на русском. Гагаузы демонстративно почти не разговаривают на румынском, говорят на гагаузском или на русском. Это (и многое другое) очень раздражает власти Кишинёва. Например, очень сильно не понравилось нынешнему президенту Майе Санду, что на последних выборах она в Гагаузии получила всего 5 процентов голосов.Официально, впрочем, в Гагаузии три равноправных языка: гагаузский, русский, румынский.Все же в курсе, что молдавского языка больше официально не существует? Его уничтожила своим указом нынешняя абсолютно прорумынская президент Майя Санду, гражданка Румынии.Обучение в школах и делопроизводство в Молдове (так страна называется официально, это румынское название Молдавии) происходит теперь на румынском языке.Вера гагаузов - православие. При этом Господа называют Аллахом. А поездку в Иерусалим называют хадж.Из тюркских народов православными также являются чуваши и якуты.Тюркский гагаузский язык и православное вероисповедание - сочетание, которое объединяет всех гагаузов и делает их непохожими на другие народы.ПроисхождениеВерсий о происхождении гагаузов несколько, и все они недоказуемы. Анализ ДНК не внес никакой ясности: есть следы многих близко живущих народов.Одна из версий происхождения: возможно, гагаузы - это потомки половцев. А возможно, наоборот, их исторических соперников печенегов. Или это потомки огузов.В Турции популярна легенда о том, что это турки, которые откочевали на землю нынешней Гагаузии для того, чтобы принять православие.Но и другие близкие территориально народы считают гагаузов своими. В Греции считают, что это греки. В Болгарии, что это болгары. Просто это греки или болгары, которые перешли на турецкий язык.Больше всего генетически гагаузы родственны туркам и болгарам.ЧисленностьВсего гагаузов около 250 - 300 тысяч.125.000 гагаузов живет в Гагаузии. Всего население автономии - 135.000, там живут и русские, и украинцы, румыны, молдаване.Почти половина гагаузов живёт не на родине. Проживают они в Греции и Болгарии, в Турции, на Украине, в России (в основном, в Кабардино-Балкарии).Автономная территория в составе Молдовы называется Гагаузлар или Гагауз Ери.В неё входит 32 села. Столица Гагаузлар - город Комрат.Площадь Гагаузии - 1832 квадратных километра. Она непосредственно граничит с Молдавией и Одесской областью Украины.Многие женщины работают в Турции (в медицине, сиделками). Многие мужчины работают в России. Это две страны, с которыми гагаузы крепко связаны. Объединяет вера или язык.Женщины этого народа славятся как великолепные хозяйки, которые трудолюбием, разумной экономностью и умением верно вложить имеющееся приумножают богатство семьи. Запомним это!Выращивают табак, виноград, подсолнечник, грецкие орехи. Климат очень сухой, степной. Не хватает воды.Многие водоводы и дороги построены в Гагаузии Турцией, в помощь родственному народу. Но и бизнес Турции в Гагаузии находит для себя неплохие возможности.Турция обеспечивает Гагаузии транзит грузов, что делает возможной автономную от Молдовы торговлю и определённую экономическую самостоятельность.История независимости. Республика ГагаузияВ 80-е и 90-е, когда правительство Молдавии взяло курс на объединение с Румынией, на всей территории бывшей Молдавской ССР началось ущемление русского языка, русскоязычного населения.Тогда образовалась на востоке Молдавии независимая, самопровозглашённая республика Приднестровье. А на юге - такая же самопровозглашённая республика Гагаузия.Гагаузия тогда имела свой знаменитый флаг с изображением волка. Волк - тотем многих тюркских народов.Конечно, власти Молдавии совершенно были не рады такому развитию событий. В Гагаузию отправились отряды националистов, возглавляемые Мирча Друком, тогда премьер министром страны. Но на их пути встали части Советской армии. Конфликт завершился, не начавшись.Молдавские (румынские, на самом деле) националисты до сих пор хвалятся своими несуществующими подвигами и называют это событие "Поход на Гагаузию". Мирча Друк давно эмигрировал в Румынию и считает само существование независимой Молдавии недоразумением. Это румынская земля! Вместе с Гагаузией, естественно.В декабре 1994 было подписано мирное соглашение между новым правительством Молдавии и Гагаузией, а в 1995 Гагаузия стала автономной территорией в составе Молдавии.Таможенный союзВ 2014 году в Гагаузии прошел референдум, на котором подавляющее большинство жителей (97 процентов!) проголосовало за вступление в Таможенный союз с Россией.Результаты потрясли Кишинёв. Хотя конечно же, официально результаты референдума в Молдавии не признали.Но стало понятно: если будет происходить объединение Молдавии и Румынии, над которым уже много лет работают власти этих стран, гагаузы в этот союз входить не будут.Ирина ВлахСегодня Гагаузию возглавляет Евгения Александровна Гуцул. Это уже вторая женщина - руководитель автономии.До Евгении Гуцул автономию два срока подряд возглавляла Ирина Влах.С 2015 года Гагаузией руководят женщины.Ирина Фёдоровна Влах на выборах на второй срок получила рекордные 90 процентов "за".А до того, как её выбрали в первый раз, ходили такие разговоры: в этом регионе за женщину никто никогда не проголосует. Гагаузы - очень воинственный и мужественный народ. Но помните, какие хозяйственные и разумные женщины в Гагаузии? Видимо, и на руководящих постах также отлично себя проявляют.Евгения ГуцулСтать башканом Гагаузии можно только достигнув возраста 35 лет.Евгению Гуцул выбрали, когда ей исполнилось 36.Евгения Гуцул, тогда ещё она носила фамилию Буюклы, родилась в селе Етулия.В этом же селе она проживает до сих пор.Все свои жизненные, профессиональные и бизнес успехи она объясняет, как мудрая гагаузская женщина: "я удачно вышла замуж". По профессии Евгения Александровна юрист. У них с мужем двое детей.Намерения свои она чётко обозначила в предвыборной программе. Это полная независимость Гагаузии.Сразу после выборов Евгения Гуцул заявила, что она как глава Гагаузии хочет быть поближе к России.В марте состоялся её визит в Россию, состоялась встреча с президентом.Евгения Гуцул написала на своей страничке: "Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдавии, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам".Президент России пообещал Гагаузии помощь и поддержку в отстаивании законных прав и полномочий.Майя Санду, Макрон и ЭрдоганАвтономию и права народа маленькой Гагаузии поддерживают две страны - Россия и Турция.Конечно, правительство Молдавии хотело бы что-то сделать с Гагаузией: лишить автономии, попытаться ассимилировать. Но пока Гагаузию защищают Россия и Турция, решаются только на мелкие пакости. Ужесточают налоги, не пускают Евгению Гуцул в правительство Молдавии (хотя по закону обязаны), пытаются ущемлять население в бизнесе и в гражданских правах.Недавняя встреча президента Молдавии Майи Санду и президента Франции Эммануэля Макрона завершилась подписанием оборонного соглашения между странами. Вскоре в стране возникнет военная миссия Франции. Это несёт и определенные опасности для автономной Гагаузии.Это уже третья страна на постсоветском пространстве, которой собирается "помогать" Франция. Украина, Армения, теперь Молдавия.Такое впечатление, что у Макрона огромный запас войск и оружия. Или это пропагандистские акции? Скорее всего, и одно, и другое. Много наполеоновских планов у президента Франции.Макрон явно хочет отомстить за потери африканских французских колоний. Францию фактически выгнали из Африки. И произошло это при непосредственной помощи и поддержке России, оказанной африканским странам.Мстительный Макрон в отместку обозначает своё присутствие в трех бывших республиках СССР.Это одна из версий его поведения. Но конечно, это только побочный эффект. Поведение Макрона, политической марионетки США, полностью зависит от того, что скажут в Вашингтоне.Кстати, присутствие Франции (и возможно, французских войск) в Армении означает конфликт с интересами Турции в регионе. Так же, как и в случае с Гагаузией.Новая-старая шахматная партия США с фигурой - пешкой Макроном во главе. Посмотрим, что будет.Как говорил герой одного из фильмов о Джеймсе Бонде: "Предупреждаю вас, русские великолепно играют в шахматы".Что же значит "100!"Ну а что же означает цифра 100, которая появляется в многочисленных публикациях в соцсетях?Это номер. Номер 100.Гагаузы считают, что будут рано или поздно сотым субъектом в составе России. Но ведь в России 89 субъектов? То есть Гагаузия могла бы стать номер 90?Но вот традиционно почему-то считают себя сотым субъектом. Это повелось уже давно, такая традиция.Почему же не в Турции? Родство у гагаузов с Турцией большое, практически один язык. Но всё же исторически сложилось именно так: народ тяготеет к России. Одна православная вера, большие родственные и культурные связи.Кстати, Гагаузия имеет право выйти из состава Молдавии, если Молдавия потеряет суверенитет.

https://ukraina.ru/20240301/1053651410.html

https://ukraina.ru/20230819/1048742329.html

https://ukraina.ru/20230519/1046388695.html

россия

гагаузия

молдавия

турция

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, россия, гагаузия, владимир путин, молдавия, санду, турция