https://ukraina.ru/20240311/1053815227.html

"Ненависть к России, госпереворот на Украине, война и разрушение". Киселев о том, чем запомнится Нуланд

"Ненависть к России, госпереворот на Украине, война и разрушение". Киселев о том, чем запомнится Нуланд - 11.03.2024 Украина.ру

"Ненависть к России, госпереворот на Украине, война и разрушение". Киселев о том, чем запомнится Нуланд

Одной из центральных тем воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 10 марта 2024 года стал уход в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев вспомнил некоторые нюансы ее биографии и подвел итоги ее дипломатической карьеры.

2024-03-11T15:04

2024-03-11T15:04

2024-03-11T15:04

дмитрий киселев

виктория нуланд

энтони блинкен

сша

украина

барак обама

эксклюзив

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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его заместитель Виктория Нуланд уведомила его о намерении уйти в отставку."Карьера Виктории Нуланд, похоже, рухнула", — считает Дмитрий Киселев.Виктории Нуланд 62 года. Более полугода исполняла обязанности второго человека после Блинкена, но предложения занять эту позицию на постоянной основе не получила. Вместо нее Байден предложил кандидатуру Курта Кэмпбелла, и его утвердил Сенат.Дмитрий Киселев считает, что для Нуланд это потеря лица. Добровольная отставка – единственное, что ей оставалось.Курт Кэмпбелл всю жизнь занимался Азией и Китаем. Телеведущий считает, что его назначение символично и именно такие компетенции сейчас нужны во внешней политике США. Интересным фактом биографии Курта Кэмпбелла является то, что в юности он обучался музыке и политической философии в Ереванском университете во времена СССР.У Виктории Нуланд в биографии также есть эпизод, связанный с СССР и Россией. Ее дед, имевший еврейские корни, эмигрировал в США из западных окраин царской России. Бабушка Нуланд тоже родом из Российской Империи — из белорусского городка Новогрудок, который был одним из важнейших еврейских культурных центров Восточной Европы. Познакомились они уже в Америке."Очевидно, что происхождение семьи во многом запрограммировало и профессиональные интересы внучки", — считает Дмитрий Киселев.В юности Нуланд бывала в СССР. В начале 80-х проходила там практику — работала вожатой в одесском пионерлагере "Молодая гвардия", а потом переводчиком на советском рыболовецком судне."23-летняя Виктория Нуланд, надо думать, существенно пополнила и расширила словарный запас, закалила характер", — говорит телеведущий.Киселев предполагает, что этот опыт столь ожесточил и опростил юную натуру, что уже позже дипломатический почерк Виктории Нуланд отличали прямолинейность и даже грубость.При президенте Бараке Обаме Нуланд в Госдепе отвечала за Евразию – то есть за НАТО, Евросоюз и ОБСЕ.Нуланд больше всего известна по участию в событиях Евромайдана — она регулярно регулярно посещала Киев как помощник госсекретаря и выступала перед протестующими.В тот период в сеть утекла запись ее телефонного разговора с американским послом на Украине Джефри Пайеттом. Тогда, в частности, дипломат объяснял, что ЕС не поддерживает идею Киева включить в правительство страны Арсения Яценюка, на что Нуланд вполне по-матросски, по мнению Киселева, ответила фразой "Fuck the EU".Дмитрий Киселев считает, что у каждого дипломата есть свой продукт: у кого-то – отношения с иностранным государством, у кого-то – международный договор в той или иной сфере, у кого-то – публичное формулирование позиции своей страны."Продукт дипломата Виктории Нуланд – ненависть к России, государственный переворот на Украине, война и разрушение страны, которой она занималась, — считает Киселев. — Ее продукт – отсутствие перспективы американского курса на Украине, нищета, разруха и примитивный нацизм бандеровского режима".Провожая Викторию Нуланд с поста, госсекретарь Блинкен отметил "яростную страстность, с которой она отстаивает то, во что верит больше всего". И добавил, что ее "лидерство по Украине будут в будущем изучать дипломаты и студенты".Дмитрий Киселев считает, что если опыт Нуланд и будут изучать, то "как современный пример славы Герострата".В российском МИДе также считают, что Нуланд вошла в историю как главный архитектор антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии."Она занималась не дипломатией. Она занималась вмешательством во внутренние дела других государств, и в первую очередь нашей страны и Украины. Она стала лицом антироссийского курса и убийства Соединенными Штатами Украины. Так исторически она будет с этим ассоциироваться", – прокомментировала отставку Нуланд Мария Захарова.Дмитрий Киселев резюмировал, что результатом работы Нуланд на Украине стали внешнее управление, сокращение населения страны вдвое и долги на многие поколения вперед.

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, виктория нуланд, энтони блинкен, сша, украина, барак обама, эксклюзив