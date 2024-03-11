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В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента России

В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента России - 11.03.2024 Украина.ру

В ЛНР началось досрочное голосование на выборах президента России

В Луганской Народной Республике стартовали досрочные выборы президента РФ. Местные власти обеспечили условия для маломобильных и слабовидящих граждан, сообщила 11 марта председатель Избиркома ЛНР Елена Кравченко

2024-03-11T11:43

2024-03-11T11:43

2024-03-11T11:43

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Избиратели смогут проголосовать на придомовых территориях и иных местах, где невозможно оборудовать избирательный участок, а также на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено.В избиркоме подчеркнули, что все избирательные участки готовы к проведению президентских выборов. На территории Луганской Народной Республики образован 581 избирательный участок.Впервые была проведена работа по обеспечению голосования маломобильных граждан и слабовидящих. "На всех избирательных участках имеются трафареты избирательных бюллетеней для слабовидящих граждан и лупы, памятки для голосования, и информация о кандидатах на должность президента Российской Федерации, исполненные шрифтом Брайля", - добавила Кравченко.В Донецкой Народной Республике досрочное голосование стартовало вчера, 10 марта. Председатель Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил, что с 10 по 14 марта выездные участковые комиссии будут работать на придомовых территориях. Такая форма голосования позволит избежать скопления людей на избирательных участках и снизит риск их обстрелов, добавил он. По итогам первого дня досрочного голосования в ДНР явка составила 22,14 %.Президентские выборы в России пройдут в течение трёх дней - 15 – 17 марта. Секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина заявила о проведении также досрочного голосования. ЦИК определит результаты выборов президента РФ не позднее 28 марта, и они будут официально опубликованы в течение трех дней после подписания протокола, уточнила она.

https://ukraina.ru/20240222/1053473612.html

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