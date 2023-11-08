Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине - 08.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html
Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине
Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине - 08.11.2023 Украина.ру
Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине
По данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%
2023-11-08T16:16
2023-11-08T16:16
украина
национальность
идентификация
культура
социология
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050864411_0:114:1026:691_1920x0_80_0_0_9d8d072e300debea346267beebc8d5aa.png
Русские — русскоязычные украинцы — украинцыДанные в 1991 году предвыборные обещания будущего президента Кравчука о недопущении дискриминации 12 миллионов русских — хрестоматийный пример того, как русских использовали, когда это было нужно, и печальное историческое свидетельство признания их существования властями до начала лингво- и этноцида. К сегодняшнему дню термин "русскоязычные украинцы" практически вытеснил из обихода термин "русские" на Украине. Когда руководители ОПЗЖ подавали в Конституционный суд жалобу о нарушении прав русскоязычных граждан Украины в 2021 году, они использовали именно это понятие. Именно оно тогда и послужило основанием для отказа в рассмотрении жалобы, так как такой национальной группы – "русскоязычные украинцы" — нет. Впрочем, "русскоязычные" — следующая на очереди группа для культурной отмены, цель украинизации. Конституционный суд тогда заявил, что это конструкт российской пропаганды, а говорящие на русском языке граждане Украины — это насильственно русифицированные украинцы, которым нужно вернуть их язык.В независимой Украине единственная перепись населения в 2001 году показала абсолютное уменьшение русских и относительное, в процентах от всего населения — 17,3% или 8,3 млн. Вероятно, это связанно с постепенной ассимиляцией, с нарастанием украинизации юго-востока, с тем, что детям от смешанных браков даже в школах уже тогда объясняли, что они украинцы.В октябре 2023 года вышел доклад Центра Разумкова, ключевой материал которого касался изменений идентичности граждан Украины. Опрос не проводился в Донецкой и Луганской области даже в контролируемых Украиной частях. И важно отметить, что социологи скорректировали данные по всей стране и части регионов за предыдущие годы без учета данных по Крыму и Донецкой и Луганской областям. Этот момент сразу делает некорректной динамику изменений, так как "пророссийские"настроения до потери данных территорий были значительно более выражены в целом по стране.В 2023 году 92,6% опрошенных посчитали себя украинцами, 2,6% — русскими, 2,8% отнесли себя к другим национальностям.Социологи не приводят данные предыдущих лет, сравнивают изменения по этому критерию только с 2017 годом. Но согласно опросу КМИС и Фонда "Демократические инициативы" 2005 года, украинцами считало себя 80 % граждан Украины, а русскими — 16,7%. Это правда, данные еще всей Украины, без потерянных регионов, но лишний раз демонстрировать их, видимо, все равно невыгодно, могут обвинить в этноциде и насильственной ассимиляции.В 2017 же году по данным Центра Разумкова украинцев было 92% (то есть их доля почти не изменилась), а русских — все же 6%. Куда они делись? Количество лиц, ответивших "другая национальность" выросло почти в два раза — с 1,5% до 2,8%, количество отказавшихся отвечать почти в 4 раза — с 0,6% до 2%. В сумме это те самые недостающие 3%.Также в исследовании отмечается феномен биэтничности. В 2017 году 12% опрошенных на Украине чувствовали свою принадлежность сразу к двум или нескольким национальностям, 6% — не чувствовали принадлежности ни к одной национальности, 8% — не определились. По данным 2023 года доля тех, кто относит себя сразу к двум или нескольким национальностям, несколько уменьшилась (до 10%), до 3% уменьшилась доля тех, кто не чувствует принадлежности к какой-либо национальности, и до 4% — тех, кто не определился.Изменение культурной идентичности — и при чем здесь ЯнуковичОтвечая на вопрос "к какой культурной традиции вы себя относите?", в 2023 году респонденты чаще отвечали, что относят себя к украинской культурной традиции (81%). В 2006 году их доля составляла 56%. С 7% до 10% выросла доля тех, кто относит себя к общеевропейской культурной традиции, и снизилась — тех, кто относит себя к русской (с 11% до 0,5%) и советской (с 16% до 4%) культурным традициям.Центр Разумкова отмечает, что заметные изменения в культурной самоидентификации произошли в период между 2008 и 2013 годами, когда доля тех, кто относит себя к украинской культурной традиции, выросла с 58% до 68%, а тех, кто относит себя к русской — сократилась с 15,5% до 6%. Украинские социологи делают следующее предположение-оправдание: "Большая часть этого периода пришлась на время пребывания на посту Президента Украины В. Януковича, который осуществлял пророссийскую политику, в т. ч. в культурной сфере, поэтому подобные изменения в массовом сознании отнюдь нельзя считать результатом политики, осуществляемой властью. С другой стороны, они могли быть реакцией общества на политику власти, следствием ее неприятия".Однако, "пророссийская" политика Януковича ничего не дала ни русским, ни русскоязычным гражданам Украины для сохранения и развития их культуры — ни Закон о языке, ни русскоязычные школы, зато националисты при Януковиче прекрасно себя чувствовали и в политике, и в образовании, и в медиасреде.Сложную идентичность граждан Украины исследователи отмечали и ранее, как и направленное влияние на нее властей. Так в 2015 году проводилось интересное исследование культурно-цивилизационных идентичностей в приграничных регионах России и Украины. В частности, были опрошены респонденты в четырех приграничных регионах Украины (Луганская, Сумская, Харьковская и Черниговская области).В рамках исследования респондентам был задан вопрос: "Кем Вы себя ощущаете прежде всего?" Жители приграничных украинских регионов продемонстрировали широкий разброс идентификаций, но наиболее распространенной была — с русскими — 45,6%. Региональную идентичность ("представитель своего региона" и "житель своего города, района") выбирали более четверти респондентов — 27,8%. Национальная идентичность (украинец) тогда оказалась на 3-м месте, ее выбрали 13,0% опрошенных. Гражданином мира себя назвали 6,0%, европейцем — 3,4%.С целью определения культурных идентичностей, свойственных населению российско-украинского пограничья, респондентам был также задан вопрос: "К представителям какой культуры Вы себя относите?". В украинских приграничных регионах ни один вариант ответов не набрал более 25%. Украинскую культуру выбрали всего 15,6% опрошенных, а русскую — 11,8%. Европейскую культуру отметили 18,6% респондентов, что можно интерпретировать как проявление "западных" настроений, тогда как выбор евразийской культуры (11,2%) можно определить именно как интеграционный вектор сближения с Россией и ЕЭС. К мировой культуре себя отнесли 24,2%, к славянской — 4,2%. Исследователи трактовали рост отождествления себя с мировой культурой как желание дистанцироваться от социальных и культурных трансформаций внутри страны.Российский исследователь, кандидат социологических наук Виктор Сапрыка из Белгородского государственного национального исследовательского университета в 2015 году писал, что одной из причин противоречивой идентификации населения украинского приграничья стало усиление воздействия на нее украинских властей. Ученый выделял несколько разнонаправленных процессов: активную политику десоветизации, аффектированный подъем национальной культуры и формирование национальной идеи об Украине как европейском государстве.По мнению Сапрыки, проводимая украинским государством политика в отношении национальной культуры уже тогда была нацелена на явное обозначение и поддержку отличий украинской культуры от русской.Русских не видят, а они естьПо сравнению с 2006 годом рост числа тех, кто относит себя к украинской культурной традиции, произошел во всех регионах, но в наибольшей степени — в Южном и Восточном. В Южном регионе их доля выросла с 50% до 80%, а в Восточном — с 46% до 76%. Заметно выросло число тех, кто относит себя к общеевропейской культурной традиции, в Центральном (с 6% до 12%) и Восточном (с 6% до 9,5%) регионах. Отнесение к советской и российской культурным традициям уменьшилось во всех регионах, причем в 2023 года максимум относящих себя к советской традиции — на Востоке (8,3%), в Центре (3,8%), а о принадлежности к русской традиции не боятся говорить только в Центральном регионе (1,2 %). В целом по стране выросло количество людей, причисляющих себя к "другой" культурной традиции, более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Сильнее всего на Юге — с 1,7 % до 5,8%, также на Юге почти в два раза выросло число уклонившихся от ответа — с 3,3 до 5,3%.Как среди украиноязычных, так и среди русскоязычных респондентов снизилось отнесение себя к советской культурной традиции (с 9% до 1,3% у тех, кто говорит дома на украинском и с 18% до 15% у говорящих на русском), а среди русскоязычных респондентов — также к русской культурной традиции (с 26% до 2%).Среди украинцев отнесение себя к украинской культурной традиции выросло с 66% до 83%, к общеевропейской — с 6% до 10,5%, к советской — уменьшилось с 14% до 3%, к русской — с 6% до 0,2%. Среди русских достаточно высокой (30%, в 2006 году было 27%) остается доля тех, кто относит себя к советской культурной традиции. Отнесение себя к украинской культурной традиции выросло с 21% до 53%, а к русской — уменьшилось с 35% до 0%.Данные очень хорошо показывают нынешнее положение русских на Украине. Конечно, на отказ от принадлежности к русской культурной среде русских могло повлиять множество факторов, включая разочарование происходящим и влияние пропаганды. Но на фоне активной информационной кампании "где бы вы не увидели русского – это враг", вероятнее всего это страх и желание мимикрировать.Низкий процент "пророссийской" позиции не удивляет, скорее удивляет вообще её отражение в исследовании. Некоторые признаки ухода от ответов на "опасные" вопросы заметны. Скорее всего, это люди, которые не идентифицируют себя с новой украинской нацией и опасаются открыто об этом говорить на фоне масштабных репрессий, массового доносительства и открытой антирусской пропаганды. Самое интересно, что несмотря на все вышеперечисленное, сохраняется небольшая группа, которая продолжает публично заявлять о своей русской идентичности.
https://ukraina.ru/20230926/1049695983.html
https://ukraina.ru/20231020/1050362053.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Валерия Емельянова
Валерия Емельянова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050864411_0:18:1026:788_1920x0_80_0_0_f44fc58032bf948d9e27ca3e0ab5bd7c.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, национальность, идентификация, культура, социология, эксклюзив
Украина, национальность, идентификация, культура, социология, Эксклюзив

Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине

16:16 08.11.2023
 
© Gennadiy MakarovАрхивное фото
Архивное фото
© Gennadiy Makarov
Архивное фото
Читать в
Валерия Емельянова
автор издания Украина.ру
Все материалы
По данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%
Русские — русскоязычные украинцы — украинцы
Данные в 1991 году предвыборные обещания будущего президента Кравчука о недопущении дискриминации 12 миллионов русских — хрестоматийный пример того, как русских использовали, когда это было нужно, и печальное историческое свидетельство признания их существования властями до начала лингво- и этноцида.
К сегодняшнему дню термин "русскоязычные украинцы" практически вытеснил из обихода термин "русские" на Украине.
Когда руководители ОПЗЖ подавали в Конституционный суд жалобу о нарушении прав русскоязычных граждан Украины в 2021 году, они использовали именно это понятие. Именно оно тогда и послужило основанием для отказа в рассмотрении жалобы, так как такой национальной группы – "русскоязычные украинцы" — нет.
Впрочем, "русскоязычные" — следующая на очереди группа для культурной отмены, цель украинизации. Конституционный суд тогда заявил, что это конструкт российской пропаганды, а говорящие на русском языке граждане Украины — это насильственно русифицированные украинцы, которым нужно вернуть их язык.
В независимой Украине единственная перепись населения в 2001 году показала абсолютное уменьшение русских и относительное, в процентах от всего населения — 17,3% или 8,3 млн. Вероятно, это связанно с постепенной ассимиляцией, с нарастанием украинизации юго-востока, с тем, что детям от смешанных браков даже в школах уже тогда объясняли, что они украинцы.
украинский язык мова школа ученик - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
26 сентября, 11:53
На Украине ввели дистанционную украинизацию школьников из семей беженцевДетям украинских беженцев будут преподавать уроки "украинского компонента" дистанционно. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба Минобразования Украины
В октябре 2023 года вышел доклад Центра Разумкова, ключевой материал которого касался изменений идентичности граждан Украины. Опрос не проводился в Донецкой и Луганской области даже в контролируемых Украиной частях.
И важно отметить, что социологи скорректировали данные по всей стране и части регионов за предыдущие годы без учета данных по Крыму и Донецкой и Луганской областям. Этот момент сразу делает некорректной динамику изменений, так как "пророссийские"настроения до потери данных территорий были значительно более выражены в целом по стране.
В 2023 году 92,6% опрошенных посчитали себя украинцами, 2,6% — русскими, 2,8% отнесли себя к другим национальностям.
Социологи не приводят данные предыдущих лет, сравнивают изменения по этому критерию только с 2017 годом. Но согласно опросу КМИС и Фонда "Демократические инициативы" 2005 года, украинцами считало себя 80 % граждан Украины, а русскими — 16,7%.
Это правда, данные еще всей Украины, без потерянных регионов, но лишний раз демонстрировать их, видимо, все равно невыгодно, могут обвинить в этноциде и насильственной ассимиляции.
В 2017 же году по данным Центра Разумкова украинцев было 92% (то есть их доля почти не изменилась), а русских — все же 6%. Куда они делись? Количество лиц, ответивших "другая национальность" выросло почти в два раза — с 1,5% до 2,8%, количество отказавшихся отвечать почти в 4 раза — с 0,6% до 2%. В сумме это те самые недостающие 3%.
Также в исследовании отмечается феномен биэтничности. В 2017 году 12% опрошенных на Украине чувствовали свою принадлежность сразу к двум или нескольким национальностям, 6% — не чувствовали принадлежности ни к одной национальности, 8% — не определились.
По данным 2023 года доля тех, кто относит себя сразу к двум или нескольким национальностям, несколько уменьшилась (до 10%), до 3% уменьшилась доля тех, кто не чувствует принадлежности к какой-либо национальности, и до 4% — тех, кто не определился.
Этническая самоидентификация граждан Украины. Инфографика
Изменение культурной идентичности — и при чем здесь Янукович
Отвечая на вопрос "к какой культурной традиции вы себя относите?", в 2023 году респонденты чаще отвечали, что относят себя к украинской культурной традиции (81%). В 2006 году их доля составляла 56%.
С 7% до 10% выросла доля тех, кто относит себя к общеевропейской культурной традиции, и снизилась — тех, кто относит себя к русской (с 11% до 0,5%) и советской (с 16% до 4%) культурным традициям.
Центр Разумкова отмечает, что заметные изменения в культурной самоидентификации произошли в период между 2008 и 2013 годами, когда доля тех, кто относит себя к украинской культурной традиции, выросла с 58% до 68%, а тех, кто относит себя к русской сократилась с 15,5% до 6%.
Украинские социологи делают следующее предположение-оправдание: "Большая часть этого периода пришлась на время пребывания на посту Президента Украины В. Януковича, который осуществлял пророссийскую политику, в т. ч. в культурной сфере, поэтому подобные изменения в массовом сознании отнюдь нельзя считать результатом политики, осуществляемой властью. С другой стороны, они могли быть реакцией общества на политику власти, следствием ее неприятия".
Однако, "пророссийская" политика Януковича ничего не дала ни русским, ни русскоязычным гражданам Украины для сохранения и развития их культуры — ни Закон о языке, ни русскоязычные школы, зато националисты при Януковиче прекрасно себя чувствовали и в политике, и в образовании, и в медиасреде.
Сложную идентичность граждан Украины исследователи отмечали и ранее, как и направленное влияние на нее властей. Так в 2015 году проводилось интересное исследование культурно-цивилизационных идентичностей в приграничных регионах России и Украины. В частности, были опрошены респонденты в четырех приграничных регионах Украины (Луганская, Сумская, Харьковская и Черниговская области).
В рамках исследования респондентам был задан вопрос: "Кем Вы себя ощущаете прежде всего?" Жители приграничных украинских регионов продемонстрировали широкий разброс идентификаций, но наиболее распространенной была — с русскими — 45,6%.
Региональную идентичность ("представитель своего региона" и "житель своего города, района") выбирали более четверти респондентов — 27,8%. Национальная идентичность (украинец) тогда оказалась на 3-м месте, ее выбрали 13,0% опрошенных. Гражданином мира себя назвали 6,0%, европейцем — 3,4%.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2023
20 октября, 15:02
Зеленская потребовала от Google дерусификации контентаЖена президента Украины Елена Зеленская встретилась с представителями компании Google Аннетте Кробер-Риль и Патриком Ворнкингом и выставила ряд требований. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины
С целью определения культурных идентичностей, свойственных населению российско-украинского пограничья, респондентам был также задан вопрос: "К представителям какой культуры Вы себя относите?".
В украинских приграничных регионах ни один вариант ответов не набрал более 25%. Украинскую культуру выбрали всего 15,6% опрошенных, а русскую — 11,8%. Европейскую культуру отметили 18,6% респондентов, что можно интерпретировать как проявление "западных" настроений, тогда как выбор евразийской культуры (11,2%) можно определить именно как интеграционный вектор сближения с Россией и ЕЭС. К мировой культуре себя отнесли 24,2%, к славянской — 4,2%.
Исследователи трактовали рост отождествления себя с мировой культурой как желание дистанцироваться от социальных и культурных трансформаций внутри страны.
Российский исследователь, кандидат социологических наук Виктор Сапрыка из Белгородского государственного национального исследовательского университета в 2015 году писал, что одной из причин противоречивой идентификации населения украинского приграничья стало усиление воздействия на нее украинских властей.
Ученый выделял несколько разнонаправленных процессов: активную политику десоветизации, аффектированный подъем национальной культуры и формирование национальной идеи об Украине как европейском государстве.
"Проводимая политика десоветизации предопределит постепенное исчезновение общих советских культурных объектов идентичности, а со сменой поколений обусловит и изменение оценки населением общего советского прошлого с неопределенного до однозначно отрицательного", — утверждал ученый.
По мнению Сапрыки, проводимая украинским государством политика в отношении национальной культуры уже тогда была нацелена на явное обозначение и поддержку отличий украинской культуры от русской.
Русских не видят, а они есть
По сравнению с 2006 годом рост числа тех, кто относит себя к украинской культурной традиции, произошел во всех регионах, но в наибольшей степени — в Южном и Восточном. В Южном регионе их доля выросла с 50% до 80%, а в Восточном — с 46% до 76%.
Заметно выросло число тех, кто относит себя к общеевропейской культурной традиции, в Центральном (с 6% до 12%) и Восточном (с 6% до 9,5%) регионах. Отнесение к советской и российской культурным традициям уменьшилось во всех регионах, причем в 2023 года максимум относящих себя к советской традиции — на Востоке (8,3%), в Центре (3,8%), а о принадлежности к русской традиции не боятся говорить только в Центральном регионе (1,2 %).
В целом по стране выросло количество людей, причисляющих себя к "другой" культурной традиции, более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Сильнее всего на Юге — с 1,7 % до 5,8%, также на Юге почти в два раза выросло число уклонившихся от ответа — с 3,3 до 5,3%.
Как среди украиноязычных, так и среди русскоязычных респондентов снизилось отнесение себя к советской культурной традиции (с 9% до 1,3% у тех, кто говорит дома на украинском и с 18% до 15% у говорящих на русском), а среди русскоязычных респондентов — также к русской культурной традиции (с 26% до 2%).
Среди украинцев отнесение себя к украинской культурной традиции выросло с 66% до 83%, к общеевропейской — с 6% до 10,5%, к советской — уменьшилось с 14% до 3%, к русской — с 6% до 0,2%. Среди русских достаточно высокой (30%, в 2006 году было 27%) остается доля тех, кто относит себя к советской культурной традиции. Отнесение себя к украинской культурной традиции выросло с 21% до 53%, а к русской — уменьшилось с 35% до 0%.
Культурная самоидентификация граждан Украины. Инфографика
Данные очень хорошо показывают нынешнее положение русских на Украине. Конечно, на отказ от принадлежности к русской культурной среде русских могло повлиять множество факторов, включая разочарование происходящим и влияние пропаганды. Но на фоне активной информационной кампании "где бы вы не увидели русского – это враг", вероятнее всего это страх и желание мимикрировать.
Низкий процент "пророссийской" позиции не удивляет, скорее удивляет вообще её отражение в исследовании. Некоторые признаки ухода от ответов на "опасные" вопросы заметны. Скорее всего, это люди, которые не идентифицируют себя с новой украинской нацией и опасаются открыто об этом говорить на фоне масштабных репрессий, массового доносительства и открытой антирусской пропаганды.
Самое интересно, что несмотря на все вышеперечисленное, сохраняется небольшая группа, которая продолжает публично заявлять о своей русской идентичности.
 
УкраинанациональностьидентификациякультурасоциологияЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния