https://ukraina.ru/20231108/1050856728.html

Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине

Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине - 08.11.2023 Украина.ру

Куда исчезли русские. Результаты плановой нацификации на Украине

По данным последней советской переписи населения 1989 года, в УССР было 11,3 миллиона русских — 22% от всего населения. А по данным опроса украинских социологов в 2023 году к русским отнесли себя всего 2,6%

2023-11-08T16:16

2023-11-08T16:16

2023-11-08T16:16

украина

национальность

идентификация

культура

социология

эксклюзив

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Русские — русскоязычные украинцы — украинцыДанные в 1991 году предвыборные обещания будущего президента Кравчука о недопущении дискриминации 12 миллионов русских — хрестоматийный пример того, как русских использовали, когда это было нужно, и печальное историческое свидетельство признания их существования властями до начала лингво- и этноцида. К сегодняшнему дню термин "русскоязычные украинцы" практически вытеснил из обихода термин "русские" на Украине. Когда руководители ОПЗЖ подавали в Конституционный суд жалобу о нарушении прав русскоязычных граждан Украины в 2021 году, они использовали именно это понятие. Именно оно тогда и послужило основанием для отказа в рассмотрении жалобы, так как такой национальной группы – "русскоязычные украинцы" — нет. Впрочем, "русскоязычные" — следующая на очереди группа для культурной отмены, цель украинизации. Конституционный суд тогда заявил, что это конструкт российской пропаганды, а говорящие на русском языке граждане Украины — это насильственно русифицированные украинцы, которым нужно вернуть их язык.В независимой Украине единственная перепись населения в 2001 году показала абсолютное уменьшение русских и относительное, в процентах от всего населения — 17,3% или 8,3 млн. Вероятно, это связанно с постепенной ассимиляцией, с нарастанием украинизации юго-востока, с тем, что детям от смешанных браков даже в школах уже тогда объясняли, что они украинцы.В октябре 2023 года вышел доклад Центра Разумкова, ключевой материал которого касался изменений идентичности граждан Украины. Опрос не проводился в Донецкой и Луганской области даже в контролируемых Украиной частях. И важно отметить, что социологи скорректировали данные по всей стране и части регионов за предыдущие годы без учета данных по Крыму и Донецкой и Луганской областям. Этот момент сразу делает некорректной динамику изменений, так как "пророссийские"настроения до потери данных территорий были значительно более выражены в целом по стране.В 2023 году 92,6% опрошенных посчитали себя украинцами, 2,6% — русскими, 2,8% отнесли себя к другим национальностям.Социологи не приводят данные предыдущих лет, сравнивают изменения по этому критерию только с 2017 годом. Но согласно опросу КМИС и Фонда "Демократические инициативы" 2005 года, украинцами считало себя 80 % граждан Украины, а русскими — 16,7%. Это правда, данные еще всей Украины, без потерянных регионов, но лишний раз демонстрировать их, видимо, все равно невыгодно, могут обвинить в этноциде и насильственной ассимиляции.В 2017 же году по данным Центра Разумкова украинцев было 92% (то есть их доля почти не изменилась), а русских — все же 6%. Куда они делись? Количество лиц, ответивших "другая национальность" выросло почти в два раза — с 1,5% до 2,8%, количество отказавшихся отвечать почти в 4 раза — с 0,6% до 2%. В сумме это те самые недостающие 3%.Также в исследовании отмечается феномен биэтничности. В 2017 году 12% опрошенных на Украине чувствовали свою принадлежность сразу к двум или нескольким национальностям, 6% — не чувствовали принадлежности ни к одной национальности, 8% — не определились. По данным 2023 года доля тех, кто относит себя сразу к двум или нескольким национальностям, несколько уменьшилась (до 10%), до 3% уменьшилась доля тех, кто не чувствует принадлежности к какой-либо национальности, и до 4% — тех, кто не определился.Изменение культурной идентичности — и при чем здесь ЯнуковичОтвечая на вопрос "к какой культурной традиции вы себя относите?", в 2023 году респонденты чаще отвечали, что относят себя к украинской культурной традиции (81%). В 2006 году их доля составляла 56%. С 7% до 10% выросла доля тех, кто относит себя к общеевропейской культурной традиции, и снизилась — тех, кто относит себя к русской (с 11% до 0,5%) и советской (с 16% до 4%) культурным традициям.Центр Разумкова отмечает, что заметные изменения в культурной самоидентификации произошли в период между 2008 и 2013 годами, когда доля тех, кто относит себя к украинской культурной традиции, выросла с 58% до 68%, а тех, кто относит себя к русской — сократилась с 15,5% до 6%. Украинские социологи делают следующее предположение-оправдание: "Большая часть этого периода пришлась на время пребывания на посту Президента Украины В. Януковича, который осуществлял пророссийскую политику, в т. ч. в культурной сфере, поэтому подобные изменения в массовом сознании отнюдь нельзя считать результатом политики, осуществляемой властью. С другой стороны, они могли быть реакцией общества на политику власти, следствием ее неприятия".Однако, "пророссийская" политика Януковича ничего не дала ни русским, ни русскоязычным гражданам Украины для сохранения и развития их культуры — ни Закон о языке, ни русскоязычные школы, зато националисты при Януковиче прекрасно себя чувствовали и в политике, и в образовании, и в медиасреде.Сложную идентичность граждан Украины исследователи отмечали и ранее, как и направленное влияние на нее властей. Так в 2015 году проводилось интересное исследование культурно-цивилизационных идентичностей в приграничных регионах России и Украины. В частности, были опрошены респонденты в четырех приграничных регионах Украины (Луганская, Сумская, Харьковская и Черниговская области).В рамках исследования респондентам был задан вопрос: "Кем Вы себя ощущаете прежде всего?" Жители приграничных украинских регионов продемонстрировали широкий разброс идентификаций, но наиболее распространенной была — с русскими — 45,6%. Региональную идентичность ("представитель своего региона" и "житель своего города, района") выбирали более четверти респондентов — 27,8%. Национальная идентичность (украинец) тогда оказалась на 3-м месте, ее выбрали 13,0% опрошенных. Гражданином мира себя назвали 6,0%, европейцем — 3,4%.С целью определения культурных идентичностей, свойственных населению российско-украинского пограничья, респондентам был также задан вопрос: "К представителям какой культуры Вы себя относите?". В украинских приграничных регионах ни один вариант ответов не набрал более 25%. Украинскую культуру выбрали всего 15,6% опрошенных, а русскую — 11,8%. Европейскую культуру отметили 18,6% респондентов, что можно интерпретировать как проявление "западных" настроений, тогда как выбор евразийской культуры (11,2%) можно определить именно как интеграционный вектор сближения с Россией и ЕЭС. К мировой культуре себя отнесли 24,2%, к славянской — 4,2%. Исследователи трактовали рост отождествления себя с мировой культурой как желание дистанцироваться от социальных и культурных трансформаций внутри страны.Российский исследователь, кандидат социологических наук Виктор Сапрыка из Белгородского государственного национального исследовательского университета в 2015 году писал, что одной из причин противоречивой идентификации населения украинского приграничья стало усиление воздействия на нее украинских властей. Ученый выделял несколько разнонаправленных процессов: активную политику десоветизации, аффектированный подъем национальной культуры и формирование национальной идеи об Украине как европейском государстве.По мнению Сапрыки, проводимая украинским государством политика в отношении национальной культуры уже тогда была нацелена на явное обозначение и поддержку отличий украинской культуры от русской.Русских не видят, а они естьПо сравнению с 2006 годом рост числа тех, кто относит себя к украинской культурной традиции, произошел во всех регионах, но в наибольшей степени — в Южном и Восточном. В Южном регионе их доля выросла с 50% до 80%, а в Восточном — с 46% до 76%. Заметно выросло число тех, кто относит себя к общеевропейской культурной традиции, в Центральном (с 6% до 12%) и Восточном (с 6% до 9,5%) регионах. Отнесение к советской и российской культурным традициям уменьшилось во всех регионах, причем в 2023 года максимум относящих себя к советской традиции — на Востоке (8,3%), в Центре (3,8%), а о принадлежности к русской традиции не боятся говорить только в Центральном регионе (1,2 %). В целом по стране выросло количество людей, причисляющих себя к "другой" культурной традиции, более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. Сильнее всего на Юге — с 1,7 % до 5,8%, также на Юге почти в два раза выросло число уклонившихся от ответа — с 3,3 до 5,3%.Как среди украиноязычных, так и среди русскоязычных респондентов снизилось отнесение себя к советской культурной традиции (с 9% до 1,3% у тех, кто говорит дома на украинском и с 18% до 15% у говорящих на русском), а среди русскоязычных респондентов — также к русской культурной традиции (с 26% до 2%).Среди украинцев отнесение себя к украинской культурной традиции выросло с 66% до 83%, к общеевропейской — с 6% до 10,5%, к советской — уменьшилось с 14% до 3%, к русской — с 6% до 0,2%. Среди русских достаточно высокой (30%, в 2006 году было 27%) остается доля тех, кто относит себя к советской культурной традиции. Отнесение себя к украинской культурной традиции выросло с 21% до 53%, а к русской — уменьшилось с 35% до 0%.Данные очень хорошо показывают нынешнее положение русских на Украине. Конечно, на отказ от принадлежности к русской культурной среде русских могло повлиять множество факторов, включая разочарование происходящим и влияние пропаганды. Но на фоне активной информационной кампании "где бы вы не увидели русского – это враг", вероятнее всего это страх и желание мимикрировать.Низкий процент "пророссийской" позиции не удивляет, скорее удивляет вообще её отражение в исследовании. Некоторые признаки ухода от ответов на "опасные" вопросы заметны. Скорее всего, это люди, которые не идентифицируют себя с новой украинской нацией и опасаются открыто об этом говорить на фоне масштабных репрессий, массового доносительства и открытой антирусской пропаганды. Самое интересно, что несмотря на все вышеперечисленное, сохраняется небольшая группа, которая продолжает публично заявлять о своей русской идентичности.

https://ukraina.ru/20230926/1049695983.html

https://ukraina.ru/20231020/1050362053.html

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

украина, национальность, идентификация, культура, социология, эксклюзив