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Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев
Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев - 10.03.2024 Украина.ру
Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев
Резервов у Киева очень мало. Командование перебрасывает украинских военнослужащих с обороны одной позиции на другую. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-10T03:41
2024-03-10T03:41
2024-03-10T03:41
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Противник перебрасывает свои резервы с одной обороны на другую. Эта ситуация приводит к тому, что ВСУ теряют боеспособные бригады. Так как мы наступаем с тех направлений, которые они ослабляют, сказал Евсеев."Приведу конкретные примеры. Украина убирает из Красногоровки ряд воинских частей и направляет их под Авдеевку. Да, они на какое-то время смогут задержать нас на линии Петровско-Ласточкино-Северное. Но это привело к тому, что наша армия вошла в Красногоровку. Было бы грешно не воспользоваться этим шансом", - рассказал эксперт.Киев мобилизует около 20 тысяч человек в месяц, а теряют ВСУ около 25 тысяч в месяц ранеными и убитыми. Даже если Украина начнёт мобилизовать жителей Киева по 30 тысяч человек в месяц, это погоды не сделает, потому что потери будут расти, уверен военный эксперт.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизация читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, авдеевка, владимир евсеев, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Авдеевка, Владимир Евсеев, Вооруженные силы Украины
Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев
Резервов у Киева очень мало. Командование перебрасывает украинских военнослужащих с обороны одной позиции на другую. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Противник перебрасывает свои резервы с одной обороны на другую. Эта ситуация приводит к тому, что ВСУ теряют боеспособные бригады. Так как мы наступаем с тех направлений, которые они ослабляют, сказал Евсеев.
"Приведу конкретные примеры. Украина убирает из Красногоровки ряд воинских частей и направляет их под Авдеевку. Да, они на какое-то время смогут задержать нас на линии Петровско-Ласточкино-Северное. Но это привело к тому, что наша армия вошла в Красногоровку. Было бы грешно не воспользоваться этим шансом", - рассказал эксперт.
Киев мобилизует около 20 тысяч человек в месяц, а теряют ВСУ около 25 тысяч в месяц ранеными и убитыми. Даже если Украина начнёт мобилизовать жителей Киева по 30 тысяч человек в месяц, это погоды не сделает, потому что потери будут расти, уверен военный эксперт.
"Ситуация, которая складывается для ВСУ на фронте, напоминает тришкин кафтан, когда заплатку делают из ткани с другого рукава. Противник точно так же латает дыры в своей обороне. Приведу конкретные примеры", - сказал он.