"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину - 09.03.2024 Украина.ру
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"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину
"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину - 09.03.2024 Украина.ру
"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину
Украинские военные простились с литовским наемником Тадасом Тумасом, который в феврале был ликвидирован под Артемовском. 9 марта его тело предали кремации в Киеве. Об этом сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"
2024-03-09T17:49
2024-03-09T17:49
новости
украина
киев
артемовск
дмитрий кулеба
всу
литва
иностранные наемники
похороны
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Кадровый военнослужащий литовской армии, националист и один из главарей футбольных фанатов вильнюсского "Жальгириса" Тадас Тумас приехал на Украину "бороться с необольшевизмом", сообщают авторы канала. В сообщении говорится, что на Украине Тумас был зачислен в 92 омбр ВСУ (сейчас 92 ошбр). Тело убитого наемника в Литву отправлять не захотели, поэтому кремировали в Киеве, уточняют авторы канала.Воевавший за ВСУ 42-летний литовский наемник Тадас Тумас погиб в районе Артемовска в результате атаки FPV-дрона. Об этом 23 февраля сообщал литовский новостной портал 15min со ссылкой на его сослуживца.Этот случай стал первым официально подтвержденным случаем гибели литовского наемника, участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ.Около 700 иностранных наемников находятся в розыске, об этом сообщили 7 марта в пресс-службе СК РФ. Уточняется, что граждане Нидерландов, Польши, Норвегии, Румынии и Новой Зеландии заочно привлечены в качестве обвиняемых по статье "Наемничество".Для ускоренного процесса обучения солдат на Украину должны приехать военные тренировочные миссии. Об этом в ходе на видеоконференции 7 марта заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины. По его словам, отправка солдат из других стран на Украину ускорит поддержку Киева.
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новости, украина, киев, артемовск, дмитрий кулеба, всу, литва, иностранные наемники, похороны
Новости, Украина, Киев, Артемовск, Дмитрий Кулеба, ВСУ, Литва, иностранные наемники, похороны

"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину

17:49 09.03.2024
 
© Украина.рускриншот видео
скриншот видео - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© Украина.ру
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Украинские военные простились с литовским наемником Тадасом Тумасом, который в феврале был ликвидирован под Артемовском. 9 марта его тело предали кремации в Киеве. Об этом сообщает телеграм-канал "Укропский фреш"
Кадровый военнослужащий литовской армии, националист и один из главарей футбольных фанатов вильнюсского "Жальгириса" Тадас Тумас приехал на Украину "бороться с необольшевизмом", сообщают авторы канала.
В сообщении говорится, что на Украине Тумас был зачислен в 92 омбр ВСУ (сейчас 92 ошбр). Тело убитого наемника в Литву отправлять не захотели, поэтому кремировали в Киеве, уточняют авторы канала.
Воевавший за ВСУ 42-летний литовский наемник Тадас Тумас погиб в районе Артемовска в результате атаки FPV-дрона. Об этом 23 февраля сообщал литовский новостной портал 15min со ссылкой на его сослуживца.
"Литовец и украинец перевозили мины на передовую под Бахмутом (Артемовск. ― Ред.), когда их автомобиль был сбит FPV-дроном. Родственники и посольство уже проинформированы о случившемся", ― говорится в сообщении портала.
Этот случай стал первым официально подтвержденным случаем гибели литовского наемника, участвующего в боевых действиях на стороне ВСУ.
Около 700 иностранных наемников находятся в розыске, об этом сообщили 7 марта в пресс-службе СК РФ. Уточняется, что граждане Нидерландов, Польши, Норвегии, Румынии и Новой Зеландии заочно привлечены в качестве обвиняемых по статье "Наемничество".
Для ускоренного процесса обучения солдат на Украину должны приехать военные тренировочные миссии. Об этом в ходе на видеоконференции 7 марта заявил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины. По его словам, отправка солдат из других стран на Украину ускорит поддержку Киева.
Олег Царев интервью
Вчера, 12:25
Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономикиГлавком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.
 
НовостиУкраинаКиевАртемовскДмитрий КулебаВСУЛитваиностранные наемникипохороны
 
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Заголовок открываемого материала
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17:49"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину
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