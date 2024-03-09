"Труп кремировали в Киеве": уничтоженного литовского наемника не захотели везти на родину

Олег Царев: Если Запад не задавит Зеленского, Украина продержится еще год, но останется без экономики

Главком ВСУ Александр Сырский заявил о вскрывшихся просчетах и пообещал увольнения командиров бригад. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии.