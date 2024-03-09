"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия - 09.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240309/1053782363.html
"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия
"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия - 09.03.2024 Украина.ру
"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия
До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
2024-03-09T07:30
2024-03-09T07:30
новости
россия
авдеевка
дмитрий голубовский
генштаб
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/04/1053684905_0:295:3034:2002_1920x0_80_0_0_74d7e3b077bfd446c8c6a1f6023ab97f.jpg
По его словам, Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий.Если бы в Киеве было благоразумное правительство, надо было бы немедленно соглашаться на условия Путина, но такой власти они не имеют. Но реально им могло бы помочь сокращение линии фронта, чтобы проще ее было удерживать. И не снаряды, а лучшее насыщение системами ПВО и авиацией.Но системы Patriot кроме американцев никто не делает, это хорошая техника, но ее мало, и она дорогая. Украина не сможет выиграть войну, не получив превосходство в воздухе. Снаряды ничего не решат. Если им найдут ПВО и поставят самолеты, это будет попытка качественно улучшить положение ВСУ, которое сейчас плачевно. Но это всего лишь новый вызов для нас, добавил Дмитрий Голубовский.Полностью интервью можно прочитать здесь.
россия
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/04/1053684905_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_d834f1faf50b7eff395c4597a8956586.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, авдеевка, дмитрий голубовский, генштаб, владимир путин
Новости, Россия, Авдеевка, Дмитрий Голубовский, Генштаб, Владимир Путин

"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия

07:30 09.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
По его словам, Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий.
"Операция в Авдеевке показала, что наша армия бьет по тылам средней дальности, разрушая мосты, железнодорожные узлы. Пока Россия имеет превосходство в авиации, РСЗО, может подавлять ПВО противника, многие снаряды не доедут до линии боевого соприкосновения", - считает эксперт.
Если бы в Киеве было благоразумное правительство, надо было бы немедленно соглашаться на условия Путина, но такой власти они не имеют. Но реально им могло бы помочь сокращение линии фронта, чтобы проще ее было удерживать. И не снаряды, а лучшее насыщение системами ПВО и авиацией.
Но системы Patriot кроме американцев никто не делает, это хорошая техника, но ее мало, и она дорогая. Украина не сможет выиграть войну, не получив превосходство в воздухе. Снаряды ничего не решат.
Если им найдут ПВО и поставят самолеты, это будет попытка качественно улучшить положение ВСУ, которое сейчас плачевно. Но это всего лишь новый вызов для нас, добавил Дмитрий Голубовский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиРоссияАвдеевкаДмитрий ГолубовскийГенштабВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12Выбрана война. О новых планах Запада га Украине
08:05Запад воюет по первобытным правилам. Владимир Мамонтов о том, почему мы на пороге Третьей мировой войны
08:001943: батальон Людвика Свободы в боях за Харьков
07:57"Виноваты плохие генералы": эксперт рассказал, как украинская пропаганда бьет по контрактникам
07:40ВСУ сами приближают свою гибель: эксперт рассказал, что "Ланцеты" сделали с Patriot в Курахово
07:39Оператор БПЛА Жгут: Отказался от брони, написал заявление, пошел в военкомат и уехал за ленточку
07:35Пошлины против флота. Почему ЕС готовится к войне с китайскими электромобилями
07:30"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия
07:20Ракеты Taurus не страшны Крымскому мосту — аналитик
07:00Военный обозреватель анонсировал возрастание активности на Харьковском направлении
06:50"Такими темпами Украина обезлюдет": эксперт о попытке ВСУ противостоять наступлению российской армии
06:48Евгений Ющук: Будущее Украины будет определяться отношениями США с Китаем
06:39Украина стала Южным Вьетнамом. Украинские эксперты о патриотах из Ванкувера и дипломате-чистильщике
06:03Декоммунизация лифтов, война энергетиков с водоканалом и топонимический хаос. Что происходит в Полтаве
06:00"Напоминает тришкин кафтан": военный эксперт о том, как ВСУ пытаются залатать дыры в обороне
05:50Находится в тонкой кишке: Ищенко назвал главную проблему армии Приднестровья
05:30Военный эксперт оценил возможности НАТО ударить по России сразу с моря и воздуха
05:05Военный эксперт о том, как враг безуспешно пытался запугать российских женщин
04:50Владимир Видеманн рассказал, отправит ли НАТО свои войска на Украину
04:36Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ
Лента новостейМолния