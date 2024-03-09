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"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия

"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия - 09.03.2024 Украина.ру

"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия

До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский

2024-03-09T07:30

2024-03-09T07:30

2024-03-09T07:30

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россия

авдеевка

дмитрий голубовский

генштаб

владимир путин

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По его словам, Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий.Если бы в Киеве было благоразумное правительство, надо было бы немедленно соглашаться на условия Путина, но такой власти они не имеют. Но реально им могло бы помочь сокращение линии фронта, чтобы проще ее было удерживать. И не снаряды, а лучшее насыщение системами ПВО и авиацией.Но системы Patriot кроме американцев никто не делает, это хорошая техника, но ее мало, и она дорогая. Украина не сможет выиграть войну, не получив превосходство в воздухе. Снаряды ничего не решат. Если им найдут ПВО и поставят самолеты, это будет попытка качественно улучшить положение ВСУ, которое сейчас плачевно. Но это всего лишь новый вызов для нас, добавил Дмитрий Голубовский.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, авдеевка, дмитрий голубовский, генштаб, владимир путин