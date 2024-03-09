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"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия
"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия - 09.03.2024 Украина.ру
"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия
До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
2024-03-09T07:30
2024-03-09T07:30
2024-03-09T07:30
новости
россия
авдеевка
дмитрий голубовский
генштаб
владимир путин
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По его словам, Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий.Если бы в Киеве было благоразумное правительство, надо было бы немедленно соглашаться на условия Путина, но такой власти они не имеют. Но реально им могло бы помочь сокращение линии фронта, чтобы проще ее было удерживать. И не снаряды, а лучшее насыщение системами ПВО и авиацией.Но системы Patriot кроме американцев никто не делает, это хорошая техника, но ее мало, и она дорогая. Украина не сможет выиграть войну, не получив превосходство в воздухе. Снаряды ничего не решат. Если им найдут ПВО и поставят самолеты, это будет попытка качественно улучшить положение ВСУ, которое сейчас плачевно. Но это всего лишь новый вызов для нас, добавил Дмитрий Голубовский.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, авдеевка, дмитрий голубовский, генштаб, владимир путин
Новости, Россия, Авдеевка, Дмитрий Голубовский, Генштаб, Владимир Путин
"Снаряды ничего не решают": эксперт рассказал, какую войну с ВСУ наконец-то начала вести Россия
До недавнего времени наш Генштаб не особенно был озабочен разрушением инфраструктуры противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал аналитик, публицист Дмитрий Голубовский
По его словам, Россия начала наконец-то вести войну с изолированием театра военных действий.
"Операция в Авдеевке показала, что наша армия бьет по тылам средней дальности, разрушая мосты, железнодорожные узлы. Пока Россия имеет превосходство в авиации, РСЗО, может подавлять ПВО противника, многие снаряды не доедут до линии боевого соприкосновения", - считает эксперт.
Если бы в Киеве было благоразумное правительство, надо было бы немедленно соглашаться на условия Путина, но такой власти они не имеют. Но реально им могло бы помочь сокращение линии фронта, чтобы проще ее было удерживать. И не снаряды, а лучшее насыщение системами ПВО и авиацией.
Но системы Patriot кроме американцев никто не делает, это хорошая техника, но ее мало, и она дорогая. Украина не сможет выиграть войну, не получив превосходство в воздухе. Снаряды ничего не решат.
Если им найдут ПВО и поставят самолеты, это будет попытка качественно улучшить положение ВСУ, которое сейчас плачевно. Но это всего лишь новый вызов для нас, добавил Дмитрий Голубовский.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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