https://ukraina.ru/20240309/1053782236.html
"Виноваты плохие генералы": эксперт рассказал, как украинская пропаганда бьет по контрактникам
"Виноваты плохие генералы": эксперт рассказал, как украинская пропаганда бьет по контрактникам - 09.03.2024 Украина.ру
"Виноваты плохие генералы": эксперт рассказал, как украинская пропаганда бьет по контрактникам
Украинская пропаганда российских контрактников и добровольцев судит по своим "мобилизованным". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-09T07:57
2024-03-09T07:57
2024-03-09T07:57
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пропаганда
всу
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население
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На Украине думают, что мы их хватаем на улице и через неделю отправляем на фронт. Это не так. У нас работает отлаженная система еще со времен частичной мобилизации.Враг даже пытался спекулировать на теме женщин, создавая движение "Верните наших мальчиков домой". Не сработало. Но такие попытки продолжаются.Например, враг пытается нас запугать, искажая факты, которые происходят на поле боя. Грубо говоря, если ВСУ подбивают наш танк, то в этом виноваты плохие генералы.Эти попытки не влияют на наших ребят. Да, потери есть. Но от этих потерь они только крепче держат в руках оружие и беспощадно бьют врага.Зато потери ВСУ действуют на украинское население деморализующе. Их пропаганда с этим не справляется. Киев предлагает огромные деньги за службу в армию, но это не срабатывает. Добровольцев немного. Остальных просто гребут на улице.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пропаганда, всу, украина, население
Новости, пропаганда, ВСУ, Украина, население
"Виноваты плохие генералы": эксперт рассказал, как украинская пропаганда бьет по контрактникам
Украинская пропаганда российских контрактников и добровольцев судит по своим "мобилизованным". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
На Украине думают, что мы их хватаем на улице и через неделю отправляем на фронт. Это не так. У нас работает отлаженная система еще со времен частичной мобилизации.
"Мы сначала обучаем людей на полигонах далеко от линии боевого соприкосновения (ЛБС), потом обучаем их на полигонах недалеко от ЛБС, потом устраиваем их выходы на ЛБС, пока командиры не убеждаются, что солдаты могут выживать в этих непростых условиях (FPV-дроны и кассетные боеприпасы). Поэтому попытка ВСУ повлиять на моральный дух наших добровольцев – это нонсенс", - считает собеседник издания.
Враг даже пытался спекулировать на теме женщин, создавая движение "Верните наших мальчиков домой". Не сработало. Но такие попытки продолжаются.
Например, враг пытается нас запугать, искажая факты, которые происходят на поле боя. Грубо говоря, если ВСУ подбивают наш танк, то в этом виноваты плохие генералы.
Эти попытки не влияют на наших ребят. Да, потери есть. Но от этих потерь они только крепче держат в руках оружие и беспощадно бьют врага.
Зато потери ВСУ действуют на украинское население деморализующе. Их пропаганда с этим не справляется. Киев предлагает огромные деньги за службу в армию, но это не срабатывает. Добровольцев немного. Остальных просто гребут на улице.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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