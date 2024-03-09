https://ukraina.ru/20240309/1053780949.html

Евгений Ющук: Будущее Украины будет определяться отношениями США с Китаем

Евгений Ющук: Будущее Украины будет определяться отношениями США с Китаем - 09.03.2024 Украина.ру

Евгений Ющук: Будущее Украины будет определяться отношениями США с Китаем

США категорически против того, чтобы Европа перетягивалась к России и чтобы последняя оказалась под Китаем полностью. Поэтому американцы тормозят РФ войной на Украине.

2024-03-09T06:48

2024-03-09T06:48

2024-03-09T06:48

валерий залужный

владимир зеленский

посол

украина

россия

британия

сша

ресурсы

выборы

китай

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук.Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом сообщил 7 марта сайт украинского МИД.— Евгений Леонидович, что означает назначение Залужного украинским дипломатом в Лондоне?— Однозначно сказать, "что означает" назначение Залужного послом в Лондон, сложно. Однако есть некоторые общие правила, которые могут быть ориентирами.Во-первых, обычно посол — это человек, который не имеет никаких двойных функций. То есть, например, не может являться еще и сотрудником разведки.Во-вторых, отправка кого-либо послом — по сути его выдворение из страны. Отправка дипломатом в Лондон, а не Судан, на мой взгляд, почётное выдворение. Но, очевидно, что устроить при желании военный переворот из Британии Залужный вряд ли сможет.Даже просто в силу того, что посольство — это довольно небольшой коллектив, а посол нередко живет прямо в нем. Там есть офицер безопасности, который, без сомнений, будет вести за Залужным круглосуточный надзор всем средствами: от "перестука" от сотрудников до прослушки под кроватью.Если бы на Западе хотели поменять Зеленского на Залужного и могли влиять на это, как мне представляется, экс-главкома ВСУ отправили бы, скажем так, в отпуск или путешествие. А не на государственный пост — подальше от Украины. Потом Зеленский, допустим, мог погибнуть, а Залужного как политика, временно не работающего и пострадавшего от Зеленского, можно было бы ввести на руководящую должность на Украине.Теперь же бывший главнокомандующий на госслужбе, назначен главой Украины работать в город, приятный для жизни высокопоставленного командировочного. Его ждет обеспеченная, удобная в бытовом плане жизнь. Это более похоже на договоренность Залужного с Зеленским, одобренную британцами. Ведь именно принимающая сторона решает, соглашаться ей на предложенную кандидатуру посла или нет.— Что вы думаете о версии того, что существует некий сговор Китая с Британией против США. Чтобы американцы не лезли в Юго-Восточную Азию и не мешали китайцам осваивать там рынки, Лондон раскрутил тему Украины. Британия давно пытается получить на поддержание своей политики часть ресурсов от Китая, с которым у нее стратегическое партнерство еще со времен Гонконга. В рамках него британцы пообещали китайцам, что не допустят, чтобы США отобрали у Китая рынки Юго-Восточной Азии.— Во-первых, я достоверно знаю, что у Британии есть достаточно большое число имперцев, испытывающих фантомные боли по былой мощи. Я имею ввиду боли не в критических коннотациях, а просто как воспоминания об империи — какое было величие и так далее.Причем в Британии действительно была империя, над которой никогда не заходит солнце. В определенный момент по размерам она превышала даже российскую.Так вот современные британские имперцы (ровно как наши и турецкие имперцы) желают возвращения былой силы своего государства или хотя бы сильно приближенного к этому варианта. Конечно, они хотят подвинуть Соединенные Штаты.Вместе с тем, у Британии ресурсов не так много, потому что когда-то их целенаправленно демонтировали американцы. Когда я учился в советской школе, нам рассказывали, что крах мировой системы колониализма — достижение Советского Союза, который помогает странам освободиться от колониального гнета. Это было половиной правды.Потому что освободиться от гнета колониям также помогали Соединенные Штаты. Цель у них была простая: окончательно демонтировать британское могущество, лишить их финансирования, влияния. Тем самым Британия опустилась по всем ресурсам и встала в кильватер Америки.Поэтому вряд ли можно считать, что сейчас Британия возьмет и достигнет каких-то невероятных успехов и будет в Китае сама что-то делать. Не думаю, что у них получится.Во-вторых, в Британии есть еще и глобалисты, выступающие за трансатлантическое сотрудничество. Трансатлантики считают, что только в союзе с США Британия может жить хорошо. Эти силы борются с имперцами примерно так же, как наши имперцы борются с умеренными патриотами.— Что, по-вашему, изменится с приходом в Белый дом Трампа или, возможно, другого политика?— В США сейчас идет борьба двух принципиально разных даже не структур, а подходов, концепций, "центров силы" экономики. Это те, кого мы знаем, как глобалистов. То есть это люди, которые целенаправленно ликвидировали империи еще в период Первой мировой войны и сносили границы, чтобы построить глобальный рынок без границ, в идеале — глобальную деревню. Сегодня это персонифицировано в Байдене.Вторая группа — это люди, которых условно называют изоляционистами. Они хотят вернуть промышленный потенциал обратно в США. И сделать США отчасти изолированным государством, чтобы создать цитадель и пережить переход к новому миропорядку. Эти группы борются и какие-то изменения наступят. Но есть еще национальные интересы США, они неизменны и не зависят от того, кто придет к власти. Поэтому смена власти не приведет к кардинальным изменениям.— Что будет значить для России и Украины приход к власти того или иного кандидата?— Это два разных вопроса, потому что есть подход США к России, как к достаточно серьезному, но не ведущему оппоненту. США уже лет 250, наверно, обеспокоены тем, чтобы не получилась ось от Лиссабона до Владивостока, известная в крылатой фразе. То есть объединение потенциалов Европы (прежде всего Западной) с Россией и ее ресурсами. А теперь еще и Китая. Есть теория, придуманная британцами, что нельзя допускать создания такой оси, потому что островные страны станут периферией. Британцы это писали под себя, но США с этой точки зрения занимают такое же положение.Поэтому речь идет о том, куда перетянуть Европу: к США или к России. США категорически против того, чтобы Европа перетягивалась к России. Украина — это текущие события, которые позволяют Россию затормозить, ослабить и вывести на решения, которые нужны США (по крайней мере, попытаться).Есть проблема Китая, которая беспокоит Штаты гораздо больше. Если отойти от пропагандистских историй (которые тоже важны, но не они главные), и посмотреть вглубь, то ресурсы России не настолько велики, чтобы беспокоить США. Если не говорить о том, что Россия способна уничтожить США ядерным оружием — потому что проблема в том, что США в ответ уничтожат Россию. Вряд ли этот вариант кому-то интересен у нас и у них. Россия крупная, но не самая крупная экономика; сильная, но не самая сильная армия. у России не самые большие деньги и не самый большой контроль рынков. Китай — основная головная боль США и удержанию его на вторых (или меньших) ролях — их главная задача. Поэтому, главный ограничитель для США, чтобы Россия не оказалась под Китаем полностью. Украина — это эпизод, который важен для России, но абсолютно не интересен сам по себе США.История с Украиной будет определяться отношениями США с Китаем, а не чем-то еще. А поскольку для США отношения с Китаем важны (пусть даже и крайне враждебные), то не очень важно Байден или Трамп у власти. Мы уже видели приход Трампа к власти, в Госдуме открывали шампанское, но стало только хуже. То есть при демократе Обаме было намного лучше, чем при республиканце Трампе.— Если Россия вернет земли, которые сейчас именуются Украиной, в свой состав, она станет еще богаче по ресурсам: зерно, вода, плодородные земли, металлы и так далее. Не это ли для США как красная тряпка для быка?— Завоевание России военным путем — трудоемкое и бесперспективное занятие. Вряд ли Штаты будут это рассматривать. Даже если предположить, что победа возможна, это будет пиррова победа. О подобных вещах говорил Мао Цзэдун: надо сидеть на горе и смотреть, как внизу два тигра друг друга грызут, а потом мудрая обезьяна сойдет с вершин и будет пользоваться плодами.Поэтому, повторюсь, такой вариант США вряд ли нужен. Они в неядерный Иран даже не лезут.— Но Иран вряд ли сравнится с Россией (плюс Украина) по ресурсам…— Так ведь Россия не против того, чтобы продавать свое зерно и воду. Это гораздо выгоднее, чем тратить деньги на войну с Западом. С нами можно договариваться. США не хотят, чтобы мы откусили гораздо большую долю, чем они готовы нам предложить.По большому счету сейчас идет торг, какую часть [Украины] Россия согласна получить, чтобы, с их точки зрения, угомониться. Мы говорим, что будем портить им кровь, пока они нас не услышат и не примут наши условия. Они заявляют, что будут портить нам кровь в ответ. В итоге получаются большие проблемы.Однако война — это продолжение политики насильственными средствами, то есть это по своей сути, ровно та же политика.Вспомните, на чем поднялся Китай. Во-первых, в 1976 году КНР воплотила в значительном приближении то, что у нас сделал на десятки лет раньше гениальный Ленин, когда внедрял НЭП.Так вот китайцы ввели частную собственность на средства производства при серьезной роли государства. Но реально они поднялись несколько позже, когда пошли на договоренность с США. Китай обязался помочь Штатам победить или хотя бы сильно испортить настроение Советскому Союзу в Афганистане. Там были китайские инструкторы, вооружения. Взамен КНР получил доступ своей продукции на западные рынки и поднялся как международная фабрика.Китайское правительство, безусловно, разумно поступило, сделав свободные экономические зоны, отправив на Запад учиться своих студентов. Ходила даже шутка, что американский университет — это такое здание, в котором русские евреи учат китайцев математике.Поэтому, безусловно, России и США придется договориться. Речь идет о том, на чем остановятся страны. Однако Запад может перекрыть нам кислород.— Как Запад может перекрыть нам кислород? На нас наложили санкции, а у нас и хлеба, и мяса, и других продуктов своих много. Ничего страшного не происходит, производства работают, бизнесы открываются...— Запад может продолжить ограничивать выход наших товаров на мировые рынки. Да, внутри страны у нас останется зерно, вода, мясо и так далее. Но мы же производим их намного больше, чем нам самим надо. У нас не настолько большой внутренний рынок (прежде всего, в силу численности населения), чтобы с опорой только на него вытянуть экономику в конкурентоспособное развитие. Эта относительно невысокая емкость внутреннего рынка и была одной из причин, почему Украину в ЕАЭС в конце 2013 года пытались взять (после чего и вспыхнул Майдан). США тоже в курсе, что нам не хватает населения и емкости рынка — потому и торпедировали ЕАЭС в том виде, в котором он первоначально был запланирован. В декабре 2012 года тогдашняя Госсекретарь США Хиллари Клинтон прямо сказала, что США считают ЕАЭС попыткой реинкарнации СССР и будут этому препятствовать.А в ноябре 2013 начался Майдан...Если постоянно будет поиск лазеек для "прокси-схем" в торговле, а оппоненты будут их в ответ выявлять и перекрывать, то в итоге может оказаться, что продавать продукцию станет просто нерентабельно. В предельном варианте, наступит кризис перепроизводства и коллапс экономики. Поэтому, у США, безусловно, есть инструменты, как пакостить России. И на вторичных санкциях мы видим некоторые наметки этих действий. Это рычаг воздействия на Россию и переговорная позиция для США.Тем более, что первый шок от внезапно возникшей необходимости перераспределять товарные потоки проходит – и у Запада тоже. Никто ведь уже не рассказывает, например, что французские моряки не могут выйти в море из-за непомерно дорогого дизельного топлива. А поначалу рассказывали.И газовые альтернативы поставкам из России постепенно появляются. Да, эти альтернативы дороже. Но мастерство США в создании проблем миру в этом и проявляется. Как продать свой более дорогой и поэтому неконкурентоспособный товар вместо более дешевого чужого? А вот — уберите чужой вообще (объявив его политически неправильным) — и торгуй своим.И самое неприятное: если утратить экономическую мощь – то следом и политическая будет утрачена. Вряд ли это требует доказывания. "Дружба" как эмоциональная категория в международной политике вообще отсутствует, поэтому нет денег – нет "друзей". Ну, или отрабатывай услугами спонсорство — вон, как Украина сегодня отрабатывает западные вложения, в ущерб себе и своим людям.Поэтому, повторюсь, идти против нас силой для них было бы, конечно, приятно. Но они на это не решились даже в 90-е годы, когда Советский Союз активнейшим образом разваливался. Они подумали, что будет только хуже.Я, кстати, общался с высшими представителями нашей разведки в 90-е годы. Сами англичане говорили, что СССР настолько быстро распался, что Британия даже не успела подготовиться к этому и не знала, что делать. Но даже тогда они не пошли наших добивать. А свезли к нам ядерное оружие от всех государств бывшего Союза и стали это дело регулировать.Мы, к сожалению, тоже пока не можем дойти до Львова, хотя Украина гораздо меньше и слабее России. Так и Запад. Для них идти против нас силой не рентабельно. Но даже пример Вьетнама показывает, что страна, которая жёстко воевала с США, теперь вполне с ними сотрудничает. Они умеют, когда надо, идти на договоренности, и потом достигать своих целей. Возможно, не полностью достигать, но в целом у них получается. И этот опыт — что не всегда надо идти в лобовую атаку — у них, несомненно, надо перенимать. "Мирное сосуществование" СССР с Западом ведь было. И проигрыш Советского Союза в нем произошел по внутренним, прежде всего, системным экономическим причинам, а не потому, что нас военной силой побеждали. Китай, кстати, всё это очень внимательно и на серьезном научном государственном уровне изучал — чтобы избежать ошибок.

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https://ukraina.ru/20240308/1053770842.html

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Анна Черкасова

валерий залужный, владимир зеленский, посол, украина, россия, британия, сша, ресурсы, выборы, китай, рынки, экономика, интервью