Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
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Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ
Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ - 07.03.2024 Украина.ру
Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ
Около 700 иностранных наемников находятся в розыске, сообщили 7 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ
2024-03-07T11:29
2024-03-07T11:29
новости
россия
украина
авдеевка
александр бастрыкин
вооруженные силы украины
ск рф
следственный комитет
донецк
иностранные наемники
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецке. На совещании обсудили ход расследования и результаты рассмотрения уголовных дел о преступлениях киевского режима.В пресс-службе СК РФ сообщили, что продолжается расследование о вербовке и наёмничестве. Граждане Нидерландов, Польши, Норвегии, Румынии и Новой Зеландии заочно привлечены в качестве обвиняемых по статье "Наемничество".На совещании также озвучили итоги расследования уголовного дела в отношении командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика. Его заочно обвинили по статье "Террористический акт". В апреле 2022 года он отдал незаконный приказ эпипажам фронтовых бомбардировщиков пересечь границу РФ. Бомбардировщики прицельно сбросили бомбы на нефтеналивную станцию. Предприятию причинен многомиллионный ущерб.В российском ведомстве отметили, что после освобождения Авдеевки следователи работают с гражданами, которых эвакуировали в пункты временного размещения. Люди рассказывают о преступлениях украинских военнослужащих, а также указывают места дислокации подразделений ВСУ, откуда те ведут обстрелы.Российские военнослужащие регулярно ликвидируют иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.
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новости, россия, украина, авдеевка, александр бастрыкин, вооруженные силы украины, ск рф, следственный комитет, донецк, иностранные наемники, розыск
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, Александр Бастрыкин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, Следственный комитет, Донецк, иностранные наемники, розыск

Следком разыскивает около 700 иностранных наёмников, воюющих за ВСУ

11:29 07.03.2024
 
© Следком телеграм-канал
© Следком телеграм-канал
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Около 700 иностранных наемников находятся в розыске, сообщили 7 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провёл совещание в Донецке. На совещании обсудили ход расследования и результаты рассмотрения уголовных дел о преступлениях киевского режима.
В пресс-службе СК РФ сообщили, что продолжается расследование о вербовке и наёмничестве. Граждане Нидерландов, Польши, Норвегии, Румынии и Новой Зеландии заочно привлечены в качестве обвиняемых по статье "Наемничество".

"Всего в розыске порядка 700 иностранцев. Главе СКР доложено по делам в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, они за вознаграждение участвовали в качестве наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в составе "Грузинского национального легиона", - сообщили в Следкоме.

На совещании также озвучили итоги расследования уголовного дела в отношении командира 7-й бригады тактической авиации ВВС Украины Евгения Булацика. Его заочно обвинили по статье "Террористический акт". В апреле 2022 года он отдал незаконный приказ эпипажам фронтовых бомбардировщиков пересечь границу РФ. Бомбардировщики прицельно сбросили бомбы на нефтеналивную станцию. Предприятию причинен многомиллионный ущерб.
В российском ведомстве отметили, что после освобождения Авдеевки следователи работают с гражданами, которых эвакуировали в пункты временного размещения. Люди рассказывают о преступлениях украинских военнослужащих, а также указывают места дислокации подразделений ВСУ, откуда те ведут обстрелы.
Российские военнослужащие регулярно ликвидируют иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
Военный корреспондент Евгений Поддубный ранее сообщил об уничтожении иностранного наемника из Бразилии Макса Панаво. По словам Поддубного, наемник вступил в ряды Интернационального легиона Вооруженных сил Украины в марте 2022 года.
В декабря прошлого года под Авдеевкой был ликвидирован 21-летний американский наемник Итан Хантер Хертвек. Он воевал на стороне ВСУ и нередко в своих соцсетях высмеивал российских бойцов.
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