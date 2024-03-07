Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
В РФ пойдут в обход Харькова и соединятся с основной группировкой войск, которая сражается с противником на Запорожье. Для этого основная группировка войск должна выйти к Орехову и Гуляйполю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, рассказал политолог.
Российские военные пойдут в обход Харькова и соединятся с основной группировкой войск, которая сражается с противником на Запорожском направлении. ВС РФ не будут отбивать Харьков, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям, отметил он.
"Правда, для этого наша основная группировка войск должна будет приблизиться к Орехову и Гуляйполю. Но думаю, мы сможем устроить ВСУ большие клещи и отрезать их от Днепра", - добавил Подлесный.
Противник сейчас повторяет ошибки ВС РФ начала СВО, когда мы дошли до Изюма и Балаклеи, но не построили масштабные оборонительные линии и войскам пришлось тактически отойти. ВСУ 10 лет укрепляли только одну линию обороны, не думая, что мы сможем ее преодолеть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.