Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем - 07.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем
Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем - 07.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем
В РФ пойдут в обход Харькова и соединятся с основной группировкой войск, которая сражается с противником на Запорожье. Для этого основная группировка войск должна выйти к Орехову и Гуляйполю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T03:00
2024-03-07T03:00
новости
россия
харьков
запорожье
наступление
вс рф
днепр
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окружение
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Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, рассказал политолог.Российские военные пойдут в обход Харькова и соединятся с основной группировкой войск, которая сражается с противником на Запорожском направлении. ВС РФ не будут отбивать Харьков, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям, отметил он.Противник сейчас повторяет ошибки ВС РФ начала СВО, когда мы дошли до Изюма и Балаклеи, но не построили масштабные оборонительные линии и войскам пришлось тактически отойти. ВСУ 10 лет укрепляли только одну линию обороны, не думая, что мы сможем ее преодолеть, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240305/1053722357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, харьков, запорожье, наступление, вс рф, днепр, сво, окружение
Новости, Россия, Харьков, Запорожье, наступление, ВС РФ, Днепр, СВО, окружение

Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем

03:00 07.03.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В РФ пойдут в обход Харькова и соединятся с основной группировкой войск, которая сражается с противником на Запорожье. Для этого основная группировка войск должна выйти к Орехову и Гуляйполю. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Российские разведчики докладывают, что сотрудники СБУ и украинские чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что ВС РФ смогут заблокировать Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся, рассказал политолог.
Российские военные пойдут в обход Харькова и соединятся с основной группировкой войск, которая сражается с противником на Запорожском направлении. ВС РФ не будут отбивать Харьков, потому что штурм миллионного города приведет к неоправданным потерям, отметил он.
"Правда, для этого наша основная группировка войск должна будет приблизиться к Орехову и Гуляйполю. Но думаю, мы сможем устроить ВСУ большие клещи и отрезать их от Днепра", - добавил Подлесный.
Противник сейчас повторяет ошибки ВС РФ начала СВО, когда мы дошли до Изюма и Балаклеи, но не построили масштабные оборонительные линии и войскам пришлось тактически отойти. ВСУ 10 лет укрепляли только одну линию обороны, не думая, что мы сможем ее преодолеть, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Александр Михайлов интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
5 марта, 20:02
Александр Михайлов: Если НАТО зайдет на Украину, даже под видом миротворцев, Россия превратит их в фаршПока в Германии мечтают ударить по Крымскому мосту, Россия успешно разоружает не только Украину, но и Европу.
 
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