"Мы будем расширять зону СВО": эксперт раскрыл детали, как ВС РФ зайдут в Сумы и начнут окружать Харьков
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Надеюсь, ВС РФ введут войска в Сумскую область и создадим угрозу окружения Харькова с выходом на Киев. Мы сможем это сделать в том числе за счет частей, которые находятся в Белоруссии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Противник считает, что сейчас идет война, в которой он может действовать против России самыми разными способами. Российское командование может сорвать эти планы только за счет стратегической наступательной операции. Рано или поздно мы будет расширять зону СВО, рассказал политолог.
Наши разведывательно-диверсионные группы уже заходят на территорию Сумской области, чтобы уничтожить ракетные установки, которые настроены на цели в Белгородской области, добавил специалист.
"Надеюсь, мы введем войска в Сумскую область и создадим угрозу окружения Харькова с выходом на Киев. Мы сможем это сделать в том числе за счет частей, которые находятся в Белоруссии (их там минимум 20 тысяч), а также за счет различных добровольческих подразделений", - отметил Подлесный.
Я делаю упор на эти 20 тысяч военнослужащих в Белоруссии, потому что это подготовленные войска, которые уже два года упорно тренируются. Таким образом получится кулак численностью в 50-60 тысяч военнослужащих, по численности это общевойсковая армия, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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