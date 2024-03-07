https://ukraina.ru/20240307/1053736696.html

"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие

"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие - 07.03.2024 Украина.ру

"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие

Нельзя исключать, что в крайнем случае Запад может поставить на Украину тактическое ядерное оружие. США также могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью на 1600 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T04:00

2024-03-07T04:00

2024-03-07T04:00

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Если у ВСУ не произойдет коренной перелом на поле боя, то нельзя исключать, что в этом случае Запад может перейти к поставкам Киеву тактического ядерного оружия и обеспечению своими специалистами для его применения, рассказал политолог.На территории Украины осталось много центров, которые при СССР занимались созданием ядерного оружия. Там же оно и хранилось. При этом в Киеве неоднократно заявляли, что хотели бы вернуться к созданию такого вооружения, указал Подлесный.У Запада есть еще "парочка планов на черный день". Так США могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью на 1600 км. Эти ракеты способны долетать через всю западную территорию России, поразить их очень тяжело, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053716503.html

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новости, запад, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, ракеты, россия