"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие - 07.03.2024 Украина.ру
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"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие
"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие - 07.03.2024 Украина.ру
"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие
Нельзя исключать, что в крайнем случае Запад может поставить на Украину тактическое ядерное оружие. США также могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью на 1600 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T04:00
2024-03-07T04:00
новости
запад
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вооруженные силы украины
нато
ядерное оружие
ракеты
россия
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Если у ВСУ не произойдет коренной перелом на поле боя, то нельзя исключать, что в этом случае Запад может перейти к поставкам Киеву тактического ядерного оружия и обеспечению своими специалистами для его применения, рассказал политолог.На территории Украины осталось много центров, которые при СССР занимались созданием ядерного оружия. Там же оно и хранилось. При этом в Киеве неоднократно заявляли, что хотели бы вернуться к созданию такого вооружения, указал Подлесный.У Запада есть еще "парочка планов на черный день". Так США могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью на 1600 км. Эти ракеты способны долетать через всю западную территорию России, поразить их очень тяжело, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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новости, запад, украина, киев, вооруженные силы украины, нато, ядерное оружие, ракеты, россия
Новости, Запад, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Ядерное оружие, ракеты, Россия

"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие

04:00 07.03.2024
 
© Фото : Public Domain
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Public Domain
Читать в
Нельзя исключать, что в крайнем случае Запад может поставить на Украину тактическое ядерное оружие. США также могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью на 1600 км. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Если у ВСУ не произойдет коренной перелом на поле боя, то нельзя исключать, что в этом случае Запад может перейти к поставкам Киеву тактического ядерного оружия и обеспечению своими специалистами для его применения, рассказал политолог.
"Это не будет так, что из США прилетит самолет с ядерными ракетами и нанесет по нам удар. Они не будут ассоциироваться со странами НАТО", - отметил специалист.
На территории Украины осталось много центров, которые при СССР занимались созданием ядерного оружия. Там же оно и хранилось. При этом в Киеве неоднократно заявляли, что хотели бы вернуться к созданию такого вооружения, указал Подлесный.
У Запада есть еще "парочка планов на черный день". Так США могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью на 1600 км. Эти ракеты способны долетать через всю западную территорию России, поразить их очень тяжело, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Геннадий Алехин интервью
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