Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
У России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения. А платежи производятся через платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить эту систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Запад делает все, чтобы с помощью вторичных санкций заблокировать поставки в Россию техники и оружия из третьих стран. К такой угрозе нужно относиться серьезно, потому что ограничительные меры касаются финансовых расчетов, рассказал политолог.
У России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения. А платежи производятся через международные платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить систему поддержки третьих стран России, добавил специалист.
"Да, мы пытаемся внедрить свои платежные системы в рамках двусторонних отношений с Турцией или странами БРИКС. Но этот процесс никак не запустится. Банк вроде бы есть. Вроде бы технически можно уже запускать взаимные расчеты через БРИКС", - отметил Подлесный.
Но БРИКС – это объединение, участники которого преследуют собственные разноплановые интересы. Именно это различие в интересах тормозят создание платежных систем, которые бы в значительной степени облегчили всем жизнь, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
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