Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053736035.html
Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран
Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран - 07.03.2024 Украина.ру
Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран
У России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения. А платежи производятся через платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить эту систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T03:10
2024-03-07T03:10
новости
брикс
запад
всу
россия
поставки
вооружение
украина
военная техника
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_ad01b19ea30195f8fe79349754764e4b.jpg
Запад делает все, чтобы с помощью вторичных санкций заблокировать поставки в Россию техники и оружия из третьих стран. К такой угрозе нужно относиться серьезно, потому что ограничительные меры касаются финансовых расчетов, рассказал политолог.У России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения. А платежи производятся через международные платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить систему поддержки третьих стран России, добавил специалист.Но БРИКС – это объединение, участники которого преследуют собственные разноплановые интересы. Именно это различие в интересах тормозят создание платежных систем, которые бы в значительной степени облегчили всем жизнь, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240306/1053705380.html
запад
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1a/1050516434_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48360dcfe5f0b664bb88dcd44d770a79.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брикс, запад, всу, россия, поставки, вооружение, украина, военная техника, сво
Новости, БРИКС, Запад, ВСУ, Россия, поставки, вооружение, Украина, военная техника, СВО

Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран

03:10 07.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
У России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения. А платежи производятся через платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить эту систему. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Запад делает все, чтобы с помощью вторичных санкций заблокировать поставки в Россию техники и оружия из третьих стран. К такой угрозе нужно относиться серьезно, потому что ограничительные меры касаются финансовых расчетов, рассказал политолог.
У России нет союзников, которые бы поставляли бесплатно технику и вооружения. А платежи производятся через международные платежные системы. Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить систему поддержки третьих стран России, добавил специалист.
"Да, мы пытаемся внедрить свои платежные системы в рамках двусторонних отношений с Турцией или странами БРИКС. Но этот процесс никак не запустится. Банк вроде бы есть. Вроде бы технически можно уже запускать взаимные расчеты через БРИКС", - отметил Подлесный.
Но БРИКС – это объединение, участники которого преследуют собственные разноплановые интересы. Именно это различие в интересах тормозят создание платежных систем, которые бы в значительной степени облегчили всем жизнь, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Олег Мазур
Вчера, 09:05
Экономист Олег Мазур о том, почему борьба за Украину идет не с Вашингтоном, а внутри самой РоссииДоктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур о либеральных догмах в экономике, амортизации и выводе капиталов за рубеж, а также необходимости планирования госсектора для победы над американским фашизмом на Украине
 
НовостиБРИКСЗападВСУРоссияпоставкивооружениеУкраинавоенная техникаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:30"Человек с одной извилиной": генерал-майор ФСБ рассказал о вырождении политической элиты Запада
03:20Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б
03:10Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран
03:00Эксперт рассказал, как ВС РФ зайдут с севера и устроят ВСУ гигантские клещи, соединившись с Запорожьем
02:30"Арматы" на Украине не будет. А что вместо нее
01:38СВО не помеха: в Испании русский язык изучают по речам Путина и Мишустина, а также эфирам Первого канала
23:59Байден хочет лишить военных США $200 млн, отдав их Зеленскому
23:47В США представят новый урезанный законопроект по финансированию Киева в концу марта
23:29Итальянские журналисты предрекли Зеленскому потерю Одессы в этом году
23:08Путин заявил, что РФ не оставит в покое тех, кто обстреливает города России
22:45Воссоединение России и Украины на духовном уровне неизбежно – Путин
22:31Стало известно, когда на Украине окончательно примут закон об ужесточении мобилизации
22:01Версии разнятся: в ВСУ не связывают атаку ВС РФ на Одессу с приездом Зеленского
21:43Россия готова встретить молодёжь из многих стран – Путин
21:21ГУР Украины подтвердило свою причастность к теракту в Бердянске
20:58Что показал супервторник в США и как это повлияет на ход войны на Украине — Вайнер
20:56Украина может получить 800 тысяч снарядов в течение нескольких недель – Bloomberg
20:25Шольц оценил последствия утечки разговора офицеров бундесвера для Германии
20:04Украина собралась контратаковать в 2024 году, заявили в ВСУ
19:41В минобороны РФ прокомментировали "покушение на Зеленского" – стреляли по военному объекту
Лента новостейМолния