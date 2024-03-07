Геннадий Подлесный объяснил, как Запад хочет перебить поставки в Россию вооружений из третьих стран

Экономист Олег Мазур о том, почему борьба за Украину идет не с Вашингтоном, а внутри самой России

Доктор экономических наук, ректор Невинномысского института экономики, управления и права Олег Мазур о либеральных догмах в экономике, амортизации и выводе капиталов за рубеж, а также необходимости планирования госсектора для победы над американским фашизмом на Украине