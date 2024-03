https://ukraina.ru/20240306/1053745309.html

Белый танец отменяется. Почему Зеленская и Навальная не будут слушать Байдена

В среду, 6 марта, Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, которое состоится в четверг, 7 марта, куда была приглашена американской стороной, пишет The Washington Post

Зеленская отклонила "одно из самых значимых мероприятий в Вашингтоне" из-за сложностей и противоречий во внутренней политике Украины, пишет издание.Основной причиной, по информации журналистов, стало то, что на мероприятии Зеленская должна была сидеть рядом не только с Первой леди США Джилл Байден, но и вдовой российского оппозиционного политика, умершего в заключении Алексея Навального – Юлией Навальной.Именно вероятное присутствие Навальной стала причиной отказа, рассказали источники The Washington Post, знакомые с организационными вопросами.По замыслам американских устроителей выступления Байдена, присутствие Зеленской и Навальной, как "женских образов сопротивления Владимиру Путину" должно было быть символичным, но между ними встал традиционный для большинства украинских скандалов вопрос Крыма."Присутствие Навальной вызвало дискомфорт у украинцев из-за слов ее мужа о российском статусе Крыма", - пишет автор материала.Слова о принадлежности Крыма ("Крым - это что, бутерброд с колбасой, чтобы его туда-сюда возвращать?") живому Навальному украинцы напоминали не так уж и часто, но стоило политику уйти из жизни, как море злорадной ненависти выплеснулось наружу. Дошло до того, что в киевских барах и ресторанах в день похорон покойного политика появились сэндвичи и бутерброды, названные его именем.Знакомым с современной украинской историей это сильно напоминает почти десятилетней давности события, когда после сожжения в Одессе более 50 человек в Доме профсоюзов в киевских ресторанах появилось блюдо "одесские шашлыки".В общем, если вернуться с Украины в Вашингтон, отказ Зеленской присутствовать в Конгрессе можно было бы если не понять, то объяснить вышеназванной причиной, если бы не одно "но".Едва стало известно о том, что обращение американского президента не посетит Елена Зеленская, как почти сразу же отказалась и Юлия Навальная, сославшись на усталость. "Юлю действительно приглашали и собирались поехать, но, думаю, все забывают обстоятельства, при которых разворачивались события. Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она путешествовала. Сегодня первый день, когда она вообще дома. Как и любому человеку, ей нужно время, чтобы прийти в себя, и, хотя она очень ценит приглашение, ей нужно хотя бы немного прийти в себя уже сейчас", - написала пресс-секретарь Навальной Кира Ярмыш*.То есть на речи Байдена не будут присутствовать обе "символические" женщины.В Белом доме прокомментировали только отказ Зеленской: представитель заявил журналистам, что у нее "могут быть какие-то накладки в графике" и переадресовал вопрос в Офис президента Украины, где на запрос The Washington Post ничего не ответили, а журналистам из "Украинской правды" подтвердили версию о графиках."Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления президента США в Конгрессе. Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заблаговременно был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", − сообщили в ОП.Еще одна версия издания заключается в том, что Зеленская не хотела бы портить отношения с республиканцами накануне президентских выборов в США.Присутствие на речи Байдена, по мнению журналистов, могло бы выглядеть как "слишком тесная связь с ним", при том что Киеву сейчас необходимо убедить республиканцев усилить военную и финансовую помощь Украине. В общем, под предлогом заботы о детях (как у незабвенного Остапа Бендера, собиравшего пожертвования в "Двенадцати стульях") жена президента Украины не почтила своим присутствием выступление президента Байдена перед Конгрессом США.А тут еще и НуландНа этом можно было бы ставить точку. Но к двум историям оппозиционных женщин присоединилась, может быть случайно, а может быть и нет, третья. Как известно, буквально за двое суток до традиционного выступления Байдена стало известно об уходе в отставку заместителя Госсекретаря США Виктории Нуланд.И если мы попробуем совместить эти , вроде бы совершенно разнородные события (откинув явно надуманные предлоги про детей и усталость), то возникает политическая версия, как бы объединяющая все эти три женских фигуры.Согласно этой версии, причина именно в их воинственной "символичности" - Зеленская - олицетворение войны, Навальная - олицетворение внутренней оппозиции (как ее представляют себе на Западе), Нуланд - олицетворение американской поддержки и войны, и оппозиции. А дело на Украине, тем временем, движется к переговорам, о которых не говорит только ленивый. И Нуланд, уходящая в отставку, является как раз знаком того, что, возможно (пока только возможно!) в Белом доме тоже задумались о необходимости изменения своей позиции по войне на Украине. Отаправляя с почестями Нулад в отставку Белый дом как бы говорит, что готов к переговорам, отказавшись от услуг наиболее ярого противника России в руководстве Госдепа.Конечно, все это не случайно. В трагичной Украинской истории последних десяти лет Нуланд – еще одна символическая женщина, запомнившаяся тем, что, раздавая печенье от Госдепа США на Майдане, способствовала (конечно, не печеньем, а явной поддержкой участников госпереворота) трагическим событиям февраля 2014-го года, ставших прологом к нынешней войне и разорению Украины.Не успела Нуланд покинуть пост, как киевский горсовет принял решение: назвать в ее честь одну из улиц украинской столицы – бывшую имени композитора Петра Ильича Чайковского.В материале для издания Украина.ру журналист Василий Стоякин предполагает, что уход Нуланд означает, что США передают инициативу по Украине Европе – особенно убедительно это звучит на фоне воинственных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, Вашингтон же, не получая от украинской войны, никакой выгоды, просто избавляется от убыточного проекта."Если уйдут и Блинкена, то это станет окончательным мощным сигналом к тому, что США то ли отказываются от "проекта Украина", то ли переводят его в длинный лист ожидания за ненадобностью. И готовы к переговорам с Россией", - пишет автор Украина.ру, журналист Владимир Скачко.Аналогичные предположения – о неизбежном стремлении Запада к переговорам и урегулировании конфликта накануне написало американское издание Foreign Affairs.Материал с говорящим подзаголовком "Еще не переговоры, но уже время поговорить о переговорах" и еще более говорящим заголовком: "Как подготовить почву для дипломатии, чтобы положить конец войне на Украине". цитирует интервью российского президента Путина журналисту Такеру Карлсону и приходит к выводу, что военной победы Украины ожидать точно не стоит. Ни в ближайшее время, ни когда-либо еще.Публичный отказ Елены Зеленской от мероприятия в Конгрессе с американским лидером из-за Навальной (даже не ее покойного супруга!), выглядящий с первого взгляда странно и даже инфантильно на фоне ежедневных усилий самого президента Зеленского по требованию оказания военной помощи Украине, может быть совсем не тем, чем кажется."...Образ обеих женщин, каждая из которых является символом сопротивления президенту России Владимиру Путину, станет мощным фоном для выступления президента Байдена", - пишет The Washington Post, и, возможно, именно этот "фон сопротивления" ни Байдену, ни Белому дому уже и не нужен? Возможно, одной рукой официально приглашая Навальную и Зеленскую в Конгресс, ушлые американцы другой рукой отодвигают их от этого визита, а так же отправляют в отставку Нуланд, давая понять Кремлю, что делают первые шаги к будущим переговорам о перемирии в российско-украинском конфликте.То есть публично обеих "символичных" женщин, конечно же, пригласили, но не публично посоветовали не приходить.*Выполняет функции иноагента в РФ

