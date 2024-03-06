https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html

Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией

Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией - 06.03.2024 Украина.ру

Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией

Дональд Трамп одержал победу в республиканских праймериз по итогам супервторника в США, когда голосование за выдвижение кандидатов на выборы президента страна шло в 15 штатах. По итогам праймериз у демократов предсказуемо победил Джо Байден, у которого не было конкурентов.

2024-03-06T12:03

2024-03-06T12:03

2024-03-06T12:03

интервью

дональд трамп

джо байден

война

россия

нато

праймериз

эммануэль макрон

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Администрация Байдена, предчувствуя поражение своего кандидата, может реализовать план, который озвучил Макрон, то есть втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Сергеевич, насколько выросли шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах по итогам супервторника?- На сегодняшний день выдвижение Трампа кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет в июне в городе Милуоки, штат Висконсин, предрешено. Пока он не добирает 100-150 голосов, но будут еще первичные выборы 12 и 19 марта, поэтому там он свои 1215 голосов наберет.Перспективы ноябрьских выборов пока находятся в тумане. Пока мы можем говорить, что Трамп окончательно стал безальтернативным кандидатом Республиканской партии, но есть момент, на который я бы хотел обратить внимание. Именно сейчас в США началась предвыборная кампания, раньше она начиналась после партийных съездов осенью. Теперь, учитывая ситуацию безальтернативности в Республиканской и Демократической партиях, мы будем наблюдать за беспощадной схваткой между Трампом и Байденом на вылет. И я не исключаю тот факт, что уже, в конце весны, может быть, летом, их дуэль закончится, так как существует возможность того, что демократы снимут Байдена.Могут возникнуть какие-то провокации и в отношении Трампа. Здесь я прежде всего вижу возможность покушения на него. Перспективы его юридического преследования пока в тумане, потому что американская фемида не работает быстро. То есть не исключено, что итоги выборов в США станут ясны уже в конце весны. Тогда американскому общественному мнению станет ясно, опережает ли Трамп Байдена, достает ли Байден до Трампа в этой такой личной дуэли, потому что Трамп уже призвал Байдена выйти, что называется, один на один.Есть еще один важный аспект. Сегодня все больше степени вырисовывается ситуация, при которой семь-девять миллионов иммигрантов, которые пересекли за последние три года американо-мексиканскую границу, могут быть использованы в ходе предвыборной кампании в качестве избирателей.Демократы уже делают все, чтобы каждый человек с улицы мог прийти на избирательный участок и проголосовать. Вот такая система, возможно, во многих штатах будет введена, в том числе и в так называемых колеблющихся. Это тоже очень важно понимать.- А как предвыборная гонка в США в ближайшей перспективе отразится на ходе конфликта на Украине? Есть ли тут прямая взаимосвязь?- Пока Украина отходит на второй план. Я думаю, что Конгресс не выделит никаких денег, и каким образом будут развиваться события дальше, сказать очень сложно. Но Администрация, по всей видимости, может прибегнуть к провокациям.Это может быть, план, который озвучил Макрон. То есть речь пойдёт о том, чтобы втянуть уже НАТО в прямой конфликт с Россией, добившись столкновения войск Альянса с российской армией. И тогда требовать деньги, чтобы обеспечивать этот конфликт после того, как он может начаться. Это самый опасный сценарий развития событий.Администрация Белого дома спровоцирует конфликт для того, чтобы изменить американское общественное мнение и сказать, что сейчас у нас нет выбора. Либо мы втягиваемся в эту войну, либо мы проигрываем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это удвоение ставок.

https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html

https://ukraina.ru/20240305/1053715770.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, дональд трамп, джо байден, война, россия, нато, праймериз, эммануэль макрон