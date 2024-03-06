https://ukraina.ru/20240306/1053733839.html
Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией
Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией - 06.03.2024 Украина.ру
Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией
Дональд Трамп одержал победу в республиканских праймериз по итогам супервторника в США, когда голосование за выдвижение кандидатов на выборы президента страна шло в 15 штатах. По итогам праймериз у демократов предсказуемо победил Джо Байден, у которого не было конкурентов.
2024-03-06T12:03
2024-03-06T12:03
2024-03-06T12:03
интервью
дональд трамп
джо байден
война
россия
нато
праймериз
эммануэль макрон
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Администрация Байдена, предчувствуя поражение своего кандидата, может реализовать план, который озвучил Макрон, то есть втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир Сергеевич, насколько выросли шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах по итогам супервторника?- На сегодняшний день выдвижение Трампа кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет в июне в городе Милуоки, штат Висконсин, предрешено. Пока он не добирает 100-150 голосов, но будут еще первичные выборы 12 и 19 марта, поэтому там он свои 1215 голосов наберет.Перспективы ноябрьских выборов пока находятся в тумане. Пока мы можем говорить, что Трамп окончательно стал безальтернативным кандидатом Республиканской партии, но есть момент, на который я бы хотел обратить внимание. Именно сейчас в США началась предвыборная кампания, раньше она начиналась после партийных съездов осенью. Теперь, учитывая ситуацию безальтернативности в Республиканской и Демократической партиях, мы будем наблюдать за беспощадной схваткой между Трампом и Байденом на вылет. И я не исключаю тот факт, что уже, в конце весны, может быть, летом, их дуэль закончится, так как существует возможность того, что демократы снимут Байдена.Могут возникнуть какие-то провокации и в отношении Трампа. Здесь я прежде всего вижу возможность покушения на него. Перспективы его юридического преследования пока в тумане, потому что американская фемида не работает быстро. То есть не исключено, что итоги выборов в США станут ясны уже в конце весны. Тогда американскому общественному мнению станет ясно, опережает ли Трамп Байдена, достает ли Байден до Трампа в этой такой личной дуэли, потому что Трамп уже призвал Байдена выйти, что называется, один на один.Есть еще один важный аспект. Сегодня все больше степени вырисовывается ситуация, при которой семь-девять миллионов иммигрантов, которые пересекли за последние три года американо-мексиканскую границу, могут быть использованы в ходе предвыборной кампании в качестве избирателей.Демократы уже делают все, чтобы каждый человек с улицы мог прийти на избирательный участок и проголосовать. Вот такая система, возможно, во многих штатах будет введена, в том числе и в так называемых колеблющихся. Это тоже очень важно понимать.- А как предвыборная гонка в США в ближайшей перспективе отразится на ходе конфликта на Украине? Есть ли тут прямая взаимосвязь?- Пока Украина отходит на второй план. Я думаю, что Конгресс не выделит никаких денег, и каким образом будут развиваться события дальше, сказать очень сложно. Но Администрация, по всей видимости, может прибегнуть к провокациям.Это может быть, план, который озвучил Макрон. То есть речь пойдёт о том, чтобы втянуть уже НАТО в прямой конфликт с Россией, добившись столкновения войск Альянса с российской армией. И тогда требовать деньги, чтобы обеспечивать этот конфликт после того, как он может начаться. Это самый опасный сценарий развития событий.Администрация Белого дома спровоцирует конфликт для того, чтобы изменить американское общественное мнение и сказать, что сейчас у нас нет выбора. Либо мы втягиваемся в эту войну, либо мы проигрываем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это удвоение ставок.
https://ukraina.ru/20221109/1040649518.html
https://ukraina.ru/20240305/1053715770.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, дональд трамп, джо байден, война, россия, нато, праймериз, эммануэль макрон
Владимир Васильев: Если весной Трамп обгонит Байдена, Белый дом бросит войска НАТО на войну с Россией
Дональд Трамп одержал победу в республиканских праймериз по итогам супервторника в США, когда голосование за выдвижение кандидатов на выборы президента страна шло в 15 штатах. По итогам праймериз у демократов предсказуемо победил Джо Байден, у которого не было конкурентов.
Администрация Байдена
, предчувствуя поражение своего кандидата, может реализовать план, который озвучил Макрон, то есть втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Владимир Сергеевич, насколько выросли шансы Дональда Трампа на победу на президентских выборах по итогам супервторника?
- На сегодняшний день выдвижение Трампа
кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет в июне в городе Милуоки, штат Висконсин, предрешено. Пока он не добирает 100-150 голосов, но будут еще первичные выборы 12 и 19 марта, поэтому там он свои 1215 голосов наберет.
Перспективы ноябрьских выборов пока находятся в тумане. Пока мы можем говорить, что Трамп окончательно стал безальтернативным кандидатом Республиканской партии, но есть момент, на который я бы хотел обратить внимание. Именно сейчас в США началась предвыборная кампания, раньше она начиналась после партийных съездов осенью.
Теперь, учитывая ситуацию безальтернативности в Республиканской и Демократической партиях, мы будем наблюдать за беспощадной схваткой между Трампом и Байденом на вылет. И я не исключаю тот факт, что уже, в конце весны, может быть, летом, их дуэль закончится, так как существует возможность того, что демократы снимут Байдена.
Могут возникнуть какие-то провокации и в отношении Трампа. Здесь я прежде всего вижу возможность покушения на него. Перспективы его юридического преследования пока в тумане, потому что американская фемида не работает быстро. То есть не исключено, что итоги выборов в США станут ясны уже в конце весны. Тогда американскому общественному мнению станет ясно, опережает ли Трамп Байдена, достает ли Байден до Трампа в этой такой личной дуэли, потому что Трамп уже призвал Байдена выйти, что называется, один на один.
Есть еще один важный аспект. Сегодня все больше степени вырисовывается ситуация, при которой семь-девять миллионов иммигрантов, которые пересекли за последние три года американо-мексиканскую границу, могут быть использованы в ходе предвыборной кампании в качестве избирателей.
Демократы уже делают все, чтобы каждый человек с улицы мог прийти на избирательный участок и проголосовать. Вот такая система, возможно, во многих штатах будет введена, в том числе и в так называемых колеблющихся. Это тоже очень важно понимать.
- А как предвыборная гонка в США в ближайшей перспективе отразится на ходе конфликта на Украине? Есть ли тут прямая взаимосвязь?
- Пока Украина отходит на второй план. Я думаю, что Конгресс не выделит никаких денег, и каким образом будут развиваться события дальше, сказать очень сложно. Но Администрация, по всей видимости, может прибегнуть к провокациям.
Это может быть, план, который озвучил Макрон. То есть речь пойдёт о том, чтобы втянуть уже НАТО в прямой конфликт с Россией, добившись столкновения войск Альянса с российской армией. И тогда требовать деньги, чтобы обеспечивать этот конфликт после того, как он может начаться. Это самый опасный сценарий развития событий.
Администрация Белого дома спровоцирует конфликт для того, чтобы изменить американское общественное мнение и сказать, что сейчас у нас нет выбора. Либо мы втягиваемся в эту войну, либо мы проигрываем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это удвоение ставок.