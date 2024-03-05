Макрон в поисках утерянного лидерства - 05.03.2024 Украина.ру
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Макрон в поисках утерянного лидерства
Макрон в поисках утерянного лидерства - 05.03.2024 Украина.ру
Макрон в поисках утерянного лидерства
"То, что мы это обсуждаем, не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – Эммануэль Макрон
2024-03-05T16:20
2024-03-05T16:20
украина
россия
сша
европа
франция
война
военная помощь
мнения
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Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в издании Politico пишет:"Несколькими неделями ранее начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард написал половине своих коллег по НАТО, изучая возможность создания коалиции желающих взять на себя определенные задачи от Украины, включая укомплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.Ни один военачальник не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал яростным "Какого черта?" Видя, что их окружает коварная политическая цель, они ясно дали понять, что их ответом является решительное "нет".Такого рода высказывание, явно предпринятое без согласования с союзниками, у Макрона не первое. Даалдер вспоминает другие такие же "риторические бомбы".В ноябре 2019 года Макрон заявил в интервью The Economist: "То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО" и призвал страны ЕС к строительству "стратегической автономии".Возмущение Даалдера как американца можно понять, но надо помнить, что заявление это было сделано при президенте Трампе. Сейчас, кстати говоря, перед ЕС стоит вопрос о самостоятельной помощи Украине и о той самой "стратегической автономии", в сторону которой с 2019 года не было сделано примерно ничего. Какие-то действия со стороны ЕС подразумеваются не только на случай повторного избрания Трампа, который прямо говорит, что Европа не поддерживает США, но и на случай повторения нынешнего парламентского кризиса в США.В контексте же украинского кризиса и возможной отправки войск стран – членов НАТО встаёт вопрос относительно эффективности предусмотренных Североатлантическим договором гарантий. В соответствии со статьей 5 в случае нападения на войска одного из членов НАТО остальные окажут ему помощь "путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтут необходимым". Фактически эти гарантии сейчас работают в отношении Украины – страны НАТО осуществляют такие действия, которые считают необходимыми… Даже отправка войск обсуждается. О чём это говорит? Как минимум о том, что страны – члены НАТО не могут рассчитывать на гарантированное военное вмешательство других членов альянса в случае, если они окажутся втянуты в какой-то конфликт (во всяком случае, по своей инициативе).В первой половине 2022 года Макрон пытался играть роль посредника в переговорах с Россией. Он, в частности, заявлял, что "мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли построить пандус дипломатическими средствами", намекал российскому руководству, что "укрыться в изоляции – это одно, но найти выход – дело сложное".Казалось бы, вопрос с повестки дня снят. Но это только кажется – Макрон ведь не сказал, что он в принципе отказывается от возможности "поддержать Украину на украинской территории". В СМИ обсуждается, например, возможность занятия войсками НАТО позиций вдоль украинско-белорусской границы (выглядит маловероятно из-за того, что часть этой территории попадет в чернобыльскую зону) или же оказания помощи в деле оккупации Приднестровья. То и другое позволит Украине высвободить значительную часть войск и восстановить превосходство на главной линии фронта.Зачем все эти маневры потребовались Макрону?Очевидно, он борется за лидерство для Франции в создавшейся ситуации. Сейчас Великобритания из ЕС вышла, США от ситуации, связанной с украинским кризисом, временно самоустранились. Почему бы Макрону не попытаться сыграть свою собственную игру?Основным оппонентом Франции в ЕС остаётся Германия. Соревнование с ней идёт на ниве помощи Украине.В чисто количественных показателях Германия лидирует – она за два года выделила 17,7 млрд евро, в то как Франция – всего 2,6 млрд. Для сравнения: в 2021 году ВВП Германии составил $ 4,26 трлн, ВВП Франции – чуть менее $ 3 млрд. Т.е. разница ВВП 1,44 раза, а помощи – 6,8 раз.Для такой ситуации есть объективные причины. В частности, у Франции практически отсутствуют запасы военной техники (её армия ориентирована на противоповстанческие действия).Однако, Макрон нашёл свой путь в конфликте – он берёт не количеством, а качеством, играя важную роль в повышении градуса эскалации. Именно Франция, например, первой поставила "колёсные танки", открыв, таким образом, возможность для поставок "леопардов", "челленджеров" и "абрамсов". Она же поставила дальнобойные ракеты воздушного базирования, навязывает Украине устаревшие самолёты… В общем, Франция и США определяют направления поставок, а осуществляет их уже Германия.К этой же сфере относится прямое участие в боевых действиях. Малочисленные и слабо вооружённые французские войска сами по себе вряд ли что-то поменяют, но они изменят ситуацию. Теперь достижение цели Европы не допустить поражения Украины будет измеряться в количествах отправленных войск. Воевать же будут, понятно, не французы, а немцы и поляки – у них армии самые большие.Ну что ж… Как говорил сам Макрон, мозг НАТО умер, и теперь этот мертвый мозг находится в голове Макрона…Что выигрывает от этого Франция? А причём тут Франция? Предлагая отправить войска европейских стран на территорию Украины, Макрон играет в интересах США.Ведь в соответствии с необязательностью гарантий в рамках НАТО, если французские войска попадут на территорию Украины, они станут целью российских войск. Однако это не будет означать, что США обязаны будут вмешаться в войну… Теоретически себе даже можно представить ситуацию, при которой конфликт между Россией и Францией дойдёт до использования ядерного оружия, но ядерный конфликт окажется локальным и не приведёт к глобальному столкновению (если честно, не уверены, что системы ядерного сдерживания так работают).В общем, в случае, если Макрону удастся добиться ввязывания европейских стран в конфликт на стороне Украины, выиграют от этого только США.
https://ukraina.ru/20240302/1053662839.html
https://ukraina.ru/20240227/1053543597.html
https://ukraina.ru/20240228/1053594709.html
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Василий Стоякин
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украина, россия, сша, европа, франция, война, военная помощь, мнения
Украина, Россия, США, Европа, Франция, война, военная помощь, Мнения

Макрон в поисках утерянного лидерства

16:20 05.03.2024
 
Макрон
Макрон
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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"То, что мы это обсуждаем, не означает, что мы рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем, но это означает, что мы начинаем дискуссию и думаем обо всем, что можно сделать, чтобы поддержать Украину, особенно на украинской территории", – Эммануэль Макрон
Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер в издании Politico пишет:
"Несколькими неделями ранее начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард написал половине своих коллег по НАТО, изучая возможность создания коалиции желающих взять на себя определенные задачи от Украины, включая укомплектование оборонительных систем, обучение сил в стране, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.
Ни один военачальник не отправит такого рода письмо без явной поддержки со стороны высшего политического руководства своей страны. И каждый союзник, как мне сказали, отреагировал яростным "Какого черта?" Видя, что их окружает коварная политическая цель, они ясно дали понять, что их ответом является решительное "нет".
Такого рода высказывание, явно предпринятое без согласования с союзниками, у Макрона не первое. Даалдер вспоминает другие такие же "риторические бомбы".
В ноябре 2019 года Макрон заявил в интервью The Economist: "То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО" и призвал страны ЕС к строительству "стратегической автономии".
Макрон и Наполеон
2 марта, 10:33
Сериал "Эммануэль". Новая серия - Как президент Франции мечтает стать НаполеономПосле слов президента Франции о том, что он собирается отправить на Украину европейские войска, от заявления Макрона поспешили откреститься ближайшие союзники по НАТО и соседи по Европе.
Возмущение Даалдера как американца можно понять, но надо помнить, что заявление это было сделано при президенте Трампе. Сейчас, кстати говоря, перед ЕС стоит вопрос о самостоятельной помощи Украине и о той самой "стратегической автономии", в сторону которой с 2019 года не было сделано примерно ничего. Какие-то действия со стороны ЕС подразумеваются не только на случай повторного избрания Трампа, который прямо говорит, что Европа не поддерживает США, но и на случай повторения нынешнего парламентского кризиса в США.
В контексте же украинского кризиса и возможной отправки войск стран – членов НАТО встаёт вопрос относительно эффективности предусмотренных Североатлантическим договором гарантий. В соответствии со статьей 5 в случае нападения на войска одного из членов НАТО остальные окажут ему помощь "путём немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтут необходимым".
Фактически эти гарантии сейчас работают в отношении Украины – страны НАТО осуществляют такие действия, которые считают необходимыми… Даже отправка войск обсуждается. О чём это говорит? Как минимум о том, что страны – члены НАТО не могут рассчитывать на гарантированное военное вмешательство других членов альянса в случае, если они окажутся втянуты в какой-то конфликт (во всяком случае, по своей инициативе).
В первой половине 2022 года Макрон пытался играть роль посредника в переговорах с Россией. Он, в частности, заявлял, что "мы не должны унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли построить пандус дипломатическими средствами", намекал российскому руководству, что "укрыться в изоляции – это одно, но найти выход – дело сложное".
Казалось бы, вопрос с повестки дня снят. Но это только кажется – Макрон ведь не сказал, что он в принципе отказывается от возможности "поддержать Украину на украинской территории". В СМИ обсуждается, например, возможность занятия войсками НАТО позиций вдоль украинско-белорусской границы (выглядит маловероятно из-за того, что часть этой территории попадет в чернобыльскую зону) или же оказания помощи в деле оккупации Приднестровья. То и другое позволит Украине высвободить значительную часть войск и восстановить превосходство на главной линии фронта.
Рабочий визит президента РФ В. Путина во Францию - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
27 февраля, 08:41
Президент Франции анонсировал отправку западных войск на Украину. Осталось найти консенсусГлавной темой неформальной встречи западных лидеров, которую организовал в Париже Эмманюэль Макрон, была отправка западных сухопутных войск на Украину. Но пока ограничились снарядами и дальнобойными ракетами.
Зачем все эти маневры потребовались Макрону?
Очевидно, он борется за лидерство для Франции в создавшейся ситуации. Сейчас Великобритания из ЕС вышла, США от ситуации, связанной с украинским кризисом, временно самоустранились. Почему бы Макрону не попытаться сыграть свою собственную игру?
Основным оппонентом Франции в ЕС остаётся Германия. Соревнование с ней идёт на ниве помощи Украине.
В чисто количественных показателях Германия лидирует – она за два года выделила 17,7 млрд евро, в то как Франция – всего 2,6 млрд. Для сравнения: в 2021 году ВВП Германии составил $ 4,26 трлн, ВВП Франции – чуть менее $ 3 млрд. Т.е. разница ВВП 1,44 раза, а помощи – 6,8 раз.
Для такой ситуации есть объективные причины. В частности, у Франции практически отсутствуют запасы военной техники (её армия ориентирована на противоповстанческие действия).
Однако, Макрон нашёл свой путь в конфликте – он берёт не количеством, а качеством, играя важную роль в повышении градуса эскалации. Именно Франция, например, первой поставила "колёсные танки", открыв, таким образом, возможность для поставок "леопардов", "челленджеров" и "абрамсов". Она же поставила дальнобойные ракеты воздушного базирования, навязывает Украине устаревшие самолёты… В общем, Франция и США определяют направления поставок, а осуществляет их уже Германия.
К этой же сфере относится прямое участие в боевых действиях. Малочисленные и слабо вооружённые французские войска сами по себе вряд ли что-то поменяют, но они изменят ситуацию. Теперь достижение цели Европы не допустить поражения Украины будет измеряться в количествах отправленных войск. Воевать же будут, понятно, не французы, а немцы и поляки – у них армии самые большие.
Ну что ж… Как говорил сам Макрон, мозг НАТО умер, и теперь этот мертвый мозг находится в голове Макрона…
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22
28 февраля, 17:47
Для себя, а не для Украины. Проблемы французской армии и инициатива МакронаИнициатива президента Франции Эммануэля Макрона относительно ввода войск на территорию Украины, при всей теоретической выигрышности (это почти наверняка приведёт к возобновлению переговорного процесса), вызвало вопрос – а есть ли что вводить самому Макрону? Ведь инициатива совпала с сообщениями о рекрутском кризисе во французской армии
Что выигрывает от этого Франция?
А причём тут Франция? Предлагая отправить войска европейских стран на территорию Украины, Макрон играет в интересах США.
Ведь в соответствии с необязательностью гарантий в рамках НАТО, если французские войска попадут на территорию Украины, они станут целью российских войск. Однако это не будет означать, что США обязаны будут вмешаться в войну… Теоретически себе даже можно представить ситуацию, при которой конфликт между Россией и Францией дойдёт до использования ядерного оружия, но ядерный конфликт окажется локальным и не приведёт к глобальному столкновению (если честно, не уверены, что системы ядерного сдерживания так работают).
В общем, в случае, если Макрону удастся добиться ввязывания европейских стран в конфликт на стороне Украины, выиграют от этого только США.
 
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