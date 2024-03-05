Давят всеми способами. Приднестровский конфликт уже нельзя считать замороженным
15:10 05.03.2024 (обновлено: 16:27 05.03.2024)
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ОБСЕ продолжает добиваться урегулирования приднестровского вопроса на основе подчинения Приднестровья властям Молдавии. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Мальты, которая в настоящее время председательствует в этой международной организации
В ближайшем будущем глава МИД Мальты Ян Борг намерен посетить Кишинев, где он будет "взаимодействовать с целью укрепления доверия и стабильности между сторонами в интересах всех людей, живущих на обоих берегах Днестра", отмечается в сообщении.
Незадолго до публикации заявления мальтийского МИДа президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении в Евросоюз является отличной возможностью для объединения двух берегов Днестра. Об этом она сообщила 2 марта, в годовщину начала вооруженных столкновении на Днестре.
"Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", – сказала Санду.
Слова Санду о "мирном воссоединении страны" расходятся с попытками задушить Приднестровье экономической блокадой, которые раз за разом предпринимает Кишинев. С 1 января в Молдавии действуют дополнительные пошлины на товары, которые импортирует Приднестровье. Среди них есть жизненно необходимые, дефицит которых ставит под вопрос возможность простого выживания населения автономии.
Экономическое давление со стороны Кишинева, из-за которого приднестровская экономика уже потеряла порядка 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений, стало главной темой Седьмого съезда депутатов всех уровней, который 28 февраля прошел в Тирасполе.
По итогам заседания была принята декларация, в которой говорится о том, что автономия столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. В документе также отмечено, что Кишинев несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются.
Депутаты отметили, что Молдавия в 2023 году приняла "закон о сепаратизме", создав таким образом предпосылки для уголовного преследования буквально каждого жителя Приднестровья. Они напомнили, что в автономию заблокированы поставки диагностического оборудования для лечебных учреждений, чем нарушается естественное право человека на жизнь и здоровье. Также обострилась проблема ввоза медикаментов.
По мнению делегатов съезда, Молдавия усилила экономическое давление на Приднестровье с того момента, когда Кишинёв избрал и закрепил курс на вступление в Евросоюз.
"Нынешняя критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации", – отмечается в декларации.
В связи с этим приднестровские депутаты одобрили в том числе и обращение к обеим палатам российского парламента с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья. В тексте обращения говорится, что на территории региона постоянно проживает более 220 тысяч граждан России. Также подчеркивается уникальный и положительный опыт российского миротворчества на Днестре и статус гаранта и посредника в переговорном процессе, который имеет Россия.
По словам экс-министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимира Ястребчака, ситуация действительно очень серьезная, так как в Молдавии идет "многоплановая работа по полному демонтажу всех механизмов переговорного процесса".
Что немаловажно, Кишинев, по сути, пытается насильственным путем распространить юрисдикцию Молдавии на Приднестровье в условиях неурегулированного конфликта, отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.
"При этом молдавское руководство применяет широкомасштабные методы давления. С 1 января речь идет о больших потерях бюджета. Введены достаточно серьезные ограничения на поставки медицинской техники, фармацевтической продукции. Зафиксировано серьезное снижение номенклатуры разрешенных для импорта медицинских препаратов", - рассказал Ястребчак.
Он добавил, что для Приднестровья существенным является запрет на ввоз комплектующих для технического обслуживания аппаратов томографии и рентген-аппаратов. Некоторые предприятия не могут осуществлять экспортные поставки из-за нехватки запчастей для организации производства, сказал эксперт.
"Это не имеет ничего общего ни с переговорами, ни с тем порядком урегулирования, который зафиксирован в международных документах и который относится к международным обязательствам Молдавии", - напомнил Ястребчак.
По его словам, Кишинев уже не скрывает, что пытается воспользоваться сложившейся конъюнктурой для того, чтобы додавить Тирасполь и заставить его принять навязанные условия.
2 февраля, 04:11Удушение продолжается. Молдавия запрещает Приднестровью выбирать президента РоссииВласти Молдавии не допустят открытия избирательных участков в Приднестровье в дни выборов президента РФ. Об этом заявил глава молдавского внешнеполитического ведомства Михай Попшой, по словам которого, работа участков на территории ПМР невозможна без согласия официального Кишинёва.
Съезд депутатов всех уровней, состоявшийся в Тирасполе, был попыткой достучаться до международного сообщества, продолжил эксперт.
"Приднестровье очень надеется на то, что и обращения нашего руководства, и недавний съезд депутатов всех уровней помогут тому, чтобы мы были наконец-то услышаны, и чтобы международное сообщество повлияло на Кишинев", - рассказал он.
Ястребчак коснулся и обращения к Российской Федерации, которое содержится в итоговой декларации съезда. Он уточнил, что автономия прежде всего рассчитывает на дипломатическую и экономическую поддержку России. По его словам, чрезвычайно важно, чтобы Приднестровье и впредь могло выполнять свои социальные обязательства, в том числе и перед социально уязвимыми категориями населения и перед гражданами РФ, которые постоянно там проживают и также являются гражданами Приднестровья.
"Мы очень надеемся на то, что РФ сможет своими ресурсами способствовать возобновлению работы в различных форматах. Я думаю, что можно расширять количество таких форматов, не зацикливаться только на "5+2" (формат урегулирования Приднестровского конфликта, в котором Приднестровье и Молдавия являются сторонами, Россия, Украина и ОБСЕ - посредниками, а США и ЕС - наблюдателями. - ред.), хотя на данном этапе это базовый формат", - полагает эксперт.
Ястребчак считает неубедительным заявления всех зарубежных представителей и властей Молдавии, которые говорят, что формат "5+2" заморожен.
"Это не так. Если мы посмотрим механику так называемых встреч "один плюс один", т. е. на уровне политических представителей Молдавии и Приднестровья, то даже в этих встречах участвуют все участники формата "5+2". Ничего не мешает им сидеть за одним столом. Так что здесь вопрос не в заморозке, здесь вопрос в наличии доброй воли", - заявил эксперт.
Оценивая вероятность разморозки приднестровского конфликта, Ястребчак отметил, что и сейчас этот конфликт нельзя назвать замороженным.
"Сегодня применяются невоенные методы, но в любом случае это попытки силового принуждения Приднестровья к условиям Кишинева. Это и значительное падение поступлений в приднестровский бюджет, и рост социальной дестабилизации. Многие люди вынуждены уходить с заводов, которые находятся в простое. Так как это высококвалифицированные специалисты, далеко не факт, что многие из них потом вернутся", - рассказал он.
Ястребчак надеется, что до военных действий дело все-таки не дойдет, в том числе из-за присутствия в регионе российских миротворцев.
"Россия четко обозначила, как будет воспринято нападение на российских миротворцев. А мимо них пройти никак не получится", - сказал дипломат.
По словам Ястребчака, нынешнее нагнетание ситуации выгодно молдавским властям, у которых не осталось никаких аргументов для того, чтобы оправдать свою не совсем удачную внутреннюю политику. Для этого уже недостаточно ссылаться на происки неких олигархов, России и тех внутренних сил, которые внимательно относятся к пожеланиям РФ, сказал он.
"Для Кишинева это выгодно, чтобы переключить внимание населения и показать, что нынешнее несчастное руководство в Кишиневе не может реализовать курс на европейскую интеграцию, потому что ему вечно кто-то мешает извне. Никто извне не может помешать так, как действия нынешнего молдавского руководства", - подытожил Владимир Ястребчак.
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