Власти Белгородской области сообщили о ЧП - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053707340.html
Власти Белгородской области сообщили о ЧП
Власти Белгородской области сообщили о ЧП - 05.03.2024 Украина.ру
Власти Белгородской области сообщили о ЧП
В Глубкинском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил 5 марта губернатор региона Вячеслав Гладков
2024-03-05T12:24
2024-03-05T12:25
новости
обстрелы
всу
белгородская область
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052962993_0:285:506:570_1920x0_80_0_0_b4f878c9012092f712e7c91fefbb98d4.png
"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написал он в своем телеграм-канале.Позже видео пожара опубликовал телеграм-канал "Readovka". На кадрах виден густой чёрный столб дыма – предположительно, горит резервуар на территории Глубкинской нефтебазы, пишут телеграм-каналы.Ближе к полдню МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Губкинском округе Белгородчины.В Минобороны РФ также сообщили, что над Курской областью во вторник утром был сбит украинский беспилотник.
https://ukraina.ru/20240304/1053688855.html
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1d/1052962993_0:212:506:592_1920x0_80_0_0_17d2a863383d86f91c5ede82e39f32cb.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, всу, белгородская область, вячеслав гладков
Новости, обстрелы, ВСУ, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Власти Белгородской области сообщили о ЧП

12:24 05.03.2024 (обновлено: 12:25 05.03.2024)
 
© фото очевидца
© фото очевидца
Читать в
В Глубкинском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил 5 марта губернатор региона Вячеслав Гладков
"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написал он в своем телеграм-канале.
Позже видео пожара опубликовал телеграм-канал "Readovka". На кадрах виден густой чёрный столб дыма – предположительно, горит резервуар на территории Глубкинской нефтебазы, пишут телеграм-каналы.
Ближе к полдню МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Губкинском округе Белгородчины.
В Минобороны РФ также сообщили, что над Курской областью во вторник утром был сбит украинский беспилотник.
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Вчера, 13:00
Взрыв под Самарой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мартаВ Самарской области под железнодорожным перегоном прогремел взрыв. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостиобстрелыВСУБелгородская областьВячеслав Гладков
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:30Лично награждён Гитлером: в Никополе назвали улицу в честь нациста и соучастника Холокоста
12:24Власти Белгородской области сообщили о ЧП
12:18Несмотря на утечку: Британия призывает Германию передать Киеву ракеты Taurus
10:20Сырский доложил главе Пентагоне о ситуации на фронте
09:49ВСУ обстреляли железнодорожную станцию в Курской области - губернатор
09:00Кадровые перестановки, принудительная эвакуация, передача Taurus. Главное на Украине на утро 5 марта
08:33Как Румыния согласилась на принадлежность Бессарабии России и признала Одесскую республику
08:03Главное за ночь 5 марта
06:10Александр Каргин: Хейли забила гол престижа, но "супервторник" в США выиграет не она
05:57Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира
05:48На голубом газу: Как Киев хочет прокачивать российское топливо
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
Лента новостейМолния