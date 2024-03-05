https://ukraina.ru/20240305/1053707340.html

Власти Белгородской области сообщили о ЧП

Власти Белгородской области сообщили о ЧП - 05.03.2024 Украина.ру

Власти Белгородской области сообщили о ЧП

В Глубкинском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил 5 марта губернатор региона Вячеслав Гладков

2024-03-05T12:24

2024-03-05T12:24

2024-03-05T12:25

новости

обстрелы

всу

белгородская область

вячеслав гладков

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"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написал он в своем телеграм-канале.Позже видео пожара опубликовал телеграм-канал "Readovka". На кадрах виден густой чёрный столб дыма – предположительно, горит резервуар на территории Глубкинской нефтебазы, пишут телеграм-каналы.Ближе к полдню МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Губкинском округе Белгородчины.В Минобороны РФ также сообщили, что над Курской областью во вторник утром был сбит украинский беспилотник.

https://ukraina.ru/20240304/1053688855.html

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новости, обстрелы, всу, белгородская область, вячеслав гладков