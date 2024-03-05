Власти Белгородской области сообщили о ЧП
12:24 05.03.2024 (обновлено: 12:25 05.03.2024)
© фото очевидца
© фото очевидца
В Глубкинском районе Белгородской области произошло чрезвычайное происшествие, сообщил 5 марта губернатор региона Вячеслав Гладков
"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - написал он в своем телеграм-канале.
Позже видео пожара опубликовал телеграм-канал "Readovka". На кадрах виден густой чёрный столб дыма – предположительно, горит резервуар на территории Глубкинской нефтебазы, пишут телеграм-каналы.
Ближе к полдню МЧС России сообщило о ликвидации открытого горения на нефтебазе в Губкинском округе Белгородчины.
В Минобороны РФ также сообщили, что над Курской областью во вторник утром был сбит украинский беспилотник.