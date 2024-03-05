https://ukraina.ru/20240305/1053703562.html

Главное за ночь 5 марта

Главное за ночь 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 5 марта

Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:

2024-03-05T08:03

2024-03-05T08:03

2024-03-05T08:03

пво

дональд трамп

ракеты

анналена бербок

новости

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Средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала "настоящей катастрофой" утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост.Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине.Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.Дональд Трамп победил на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом сообщила телекомпания NBC.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

пво, дональд трамп, ракеты, анналена бербок, новости