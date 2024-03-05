Главное за ночь 5 марта
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.
Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала "настоящей катастрофой" утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост.
Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине.
Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.
Дональд Трамп победил на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом сообщила телекомпания NBC.
Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала "настоящей катастрофой" утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост.
Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине.
Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.
Дональд Трамп победил на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом сообщила телекомпания NBC.