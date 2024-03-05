Главное за ночь 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 5 марта
Главное за ночь 5 марта - 05.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 марта
Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
2024-03-05T08:03
2024-03-05T08:03
пво
дональд трамп
ракеты
анналена бербок
новости
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Средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала "настоящей катастрофой" утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост.Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине.Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.Дональд Трамп победил на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом сообщила телекомпания NBC.
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, дональд трамп, ракеты, анналена бербок, новости
ПВО, Дональд Трамп, ракеты, Анналена Бербок, Новости

Главное за ночь 5 марта

08:03 05.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Издание Украина.ру публикует дайджест событий минувшей ночи:
Средства ПВО уничтожили ночью три украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.

Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала "настоящей катастрофой" утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост.

Пентагон отверг заявление главы минобороны Сингапура об использовании США истребителей F-35 на Украине.

Комментируя возможность поставок Киеву ракет Taurus, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлину следует тщательно изучить все доступные средства.

Дональд Трамп победил на кокусах (собраниях партийных активистов) республиканцев в штате Северная Дакота. Об этом сообщила телекомпания NBC.
 
ПВОДональд ТрампракетыАнналена БербокНовости
 
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Заголовок открываемого материала
08:03Главное за ночь 5 марта
06:10Александр Каргин: Хейли забила гол престижа, но "супервторник" в США выиграет не она
05:57Какие гарантии получил Зеленский в Саудовской Аравии. Украинские эксперты о возможных условиях мира
05:48На голубом газу: Как Киев хочет прокачивать российское топливо
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
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