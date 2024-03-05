https://ukraina.ru/20240305/1053702871.html

На голубом газу: Как Киев хочет прокачивать российское топливо

На голубом газу: Как Киев хочет прокачивать российское топливо - 05.03.2024 Украина.ру

На голубом газу: Как Киев хочет прокачивать российское топливо

Тема транзита российского газа по территории Украины снова на повестке дня. Напомним, что контракт на прокачку голубого топлива через украинскую газотранспортную систему заканчивается в 2024 году

2024-03-05T05:48

2024-03-05T05:48

2024-03-05T07:40

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Украина заявляла, что не намерена его продлевать. Однако премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на итоговой пресс-конференции, посвященной четырехлетию работы его правительства, заявил: "Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором про то, чтобы продолжать (транзит газа. – Ред.) и ставить свои подписи под соглашением, однако мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами на базе Еврокомиссии, если европейские страны выступят консорциумом… транзитера уже своего газа, то мы готовы такую услугу предоставлять, так как и делали это ответственно перед европейскими партнерами". О чем на самом деле идет речь, кто истинный заказчик российского газа и нужны ли будущие поставки самой России – анализировали эксперты в своих соцсетях.Директор Центра международных экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаКиев готов продлить транзит российского газа. Но нужно ли это России?Как заявил украинский премьер Шмыгаль, для продолжения транзита требуется консорциум с участием европейских стран, а лучше — если "кто-то из европейских партнёров выступит транзитёром уже своего газа".▪️ Тем самым подтверждается сделанный нами ранее прогноз: если некая компания в Европе будет закупать газ в России и по украинской трубе этот газ пойдёт уже как "европейский", то никаких претензий у Киева не будет. Как и в случае, когда кто-то возьмёт на себя саму трубу. Внедрить такую идею уже с 2025 года предлагал в январе словацкий премьер Фицо. По его словам, Киев был готов к этому плану. Тогда Шмыгаль всё отрицал, а сейчас уже передумал.▪️ С технической точки зрения, для России такой вариант даже проще. Если газ становится собственностью третьей компании и оплачивается ею ещё до того, как он покидает территорию РФ, то все риски его прохождения по буйной территории ложатся целиком на собственника. И это уже не наши проблемы.Но остаётся открытым вопрос, насколько вообще целесообразно в данной ситуации снабжать энергоресурсами Европу, снижая тем самым цены на её рынке и издержки для европейских производителей. Да ещё попутно финансировать Украину, которая наверняка потребует от Европы оплату транзита в твёрдой валюте, необходимой Киеву как воздух.Украинский политик Макс БужанскийЕсть два человека, один из которых готов к продолжению транзита российского газа, а второй нет. Но оба они Шмыгаль.Эксперт по вопросам ЖКХ Олег ПопенкоЧто и требовалось доказать. Хотя мне в комментах месяц исписались, да не может такого быть. Да как так. Да вот так. Транзит российского газа через нашу ГТС будет продолжен и в 2025 году... и даже позже.И тут же заявление от ЕС. ЕС не будет вести переговоры с РФ – еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс."ЕС исключает любые переговоры с РФ по поводу дальнейшего транзита их газа в Европу через Украину. Наоборот, мы должны избавиться от российского газа как можно скорее". Так кто ведет переговоры по транзиту газа и с кем?Общественный деятель Дмитрий СпивакСЛЕДИТЕ ЗА РУКАМИ.Шмыгаль сказал, что Украина готова к продолжению транзита российского газа. Хотя немного ранее Галущенко говорил, что до конца 2024 года транзит может прекратиться, и возобновлять его не намерены. НО… Все оказалось гораздо интереснее.САМОСТОЯТЕЛЬНО Украина не будет продлевать контракт с Россией (мол, это "наша принципиальная позиция"), НО если ЕС заключит этот договор и попросит у нас разрешение на транзит российского газа через нашу территорию, то мы согласимся.То есть речь идет именно о транзите в Европу, если странам ЕС это необходимо. Переговоры о таком транзите Украина тоже вести не будет. Их будут вести европейские партнеры. Ловкость рук и никакого мошенничества… Чудеса Трускавца…Политик Дмитрий ВасилецПремьер-министр Зеленского пан Шмыгаль заявил, что Украина готова к продолжению транзита российского газа. Фактически союзники России в Евросоюзе заставили режим Зеленского сохранить транзит российского газа, благодаря которому наполняется бюджет РФ на развитие ВПК.

https://ukraina.ru/20240305/1053702456.html

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