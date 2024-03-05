Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу - 05.03.2024 Украина.ру
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Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу - 05.03.2024 Украина.ру
Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
Противоречивые заявления премьера Украины Дениса Шмыгаля и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон являются попыткой обеспечить Киеву наиболее выгодные условия использования украинской ГТС.
2024-03-05T05:33
2024-03-05T05:36
эксклюзив
энергетика
газ
спг
украина
сша
россия
денис шмыгаль
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Киев и Брюссель по-разному видят будущее транзита российского газа через УкраинуВ понедельник, 4 марта, из Киева и Брюсселя прозвучали очередные заявления относительно транзита газа из РФ в Европу через Украину по окончании 2024 года. Формально они не исключают продолжения транспортировки российского энергоносителя, однако условия для этого сложно выполнить.Сначала премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина не будет вести с Россией переговоров для продления соглашения о транзите природного газа и ставить свои подписи под каким-то новым соглашением, а также рассказал, как после этого может использоваться украинская газотранспортная система (ГТС).По его словам, Киев имеет несколько вариантов использования украинской ГТС после 2024 года, когда завершится срок действия соглашения, первый из которых – сотрудничество с европейскими странами."Мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами, на базе Еврокомиссии. Если европейские страны выступят – или консорциумом, или кто-то из европейских партнеров – транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, как и делали это до сих пор, ответственно перед европейскими партнерами. То есть здесь инициатива на стороне наших европейских партнёров", – сказал Шмыгаль.Если такой заинтересованности не будет, отметил он, у Украины есть идеи, как использовать ГТС для собственных целей. "У нас есть, безусловно, "план Б". Система не пропадет, она нужна нашему государству. У нас есть другие возможности ее использовать, в том числе для транзита", – отметил премьер, но не уточнил, какого именно.Чиновник также сообщил, что этот отопительный сезон Украина смогла пройти на газе собственной добычи – благодаря увеличению количества скважин, а также из-за сокращения промышленного производства из-за потери крупных предприятий."Потребление населением сохранилось практически на таком же уровне и, соответственно, было обеспечено "Нафтогазом" в полном объеме. Плюс все потребности украинской промышленности, украинского бизнеса на данный момент также обеспечены", – сказал Шмыгаль.В тот же день еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не намерена участвовать в каких-либо контактах с РФ для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Это заявление она сделала на брифинге в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС на уровне министров энергетики."Я была очень чёткой в этом и донесла это послание к нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет участвовать в переговорах с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа.Наоборот, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странами альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков, и одновременно – для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС", – отметила Симсон.Она отметила, что главной темой для обсуждения европейских чиновников сегодня будет именно газ и безопасность поставок. "Мы успешно прошли очередной отопительный сезон, поэтому сейчас уже пора начинать готовиться к следующей зиме. Мы обсудим прогнозы относительно динамики газового рынка, а также влияние остановки транзита российского газа через Украину", – сказала еврокомиссар. Она выразила надежду, что министры смогут также согласовать продолжение мер по снижению потребления газа.Действительно, вечером 4 марта министры энергетики государств Евросоюза поддержали продление на 12 месяцев требования о добровольном снижении потребления газа. В результате странам-членам ЕС рекомендовано продолжать поддерживать потребление газа на уровне на 15% ниже по сравнению со средним показателем за период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2022 года.Однако проблему прекращения транзита российского газа через Украину это не решает, поскольку в ЕС от него сильно зависят Австрия, Италия и Чехия, и критически – Словакия. В этой стране, в отличие от трёх остальных, пока даже к теоретической диверсификации поставок газа не приступили, и словацкие власти в последнее время прилагают усилия к сохранению транзита российского энергоносителя через Украину.Этот вопрос был одним из главных на встрече словацкого и украинского премьеров Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля 24 января 2024 года в Ужгороде. Именно после неё в правительстве Украины впервые допустили продление транзита российского газа в формате "использования своей газотранспортной сети странами Евросоюза".Как сообщало издание Украина.ру, бывший директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогон прогнозирует, что в июле 2024 года эта компания предложит бесперебойную транспортную мощность на следующие 15 лет в соответствии с более широким расписанием европейских аукционов. "Пока непонятно, какую мощность он будет предлагать, и сколько эта мощность будет стоить", – считает Макогон.Таким образом, противоречивые заявления Шмыгаля и Симсон являются попыткой обеспечить Киеву наиболее выгодные условия использования украинской ГТС. Стоит отметить, что пока в публичной плоскости не обсуждается вопрос транзита российского газа в Приднестровье, которое зависит от его поставок на 100%. Не исключено, что Брюссель и Кишинёв используют против Тирасполя газ как оружие, принуждая бунтующий регион к интеграции в Молдавию.США вновь стали крупнейшим поставщиком СПГ в ЕвропуСША в 2023 году стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу (включая Великобританию), обеспечив почти 50% общего объема импорта СПГ. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованного 4 марта.В отчёте отмечено, что 2023-й стал третьим годом подряд, когда США поставляли в Европу больше СПГ, чем любая другая страна. В 2021 году поставки составили 27% или 2,4 миллиарда кубических футов в сутки, от общего объема европейского импорта СПГ. В 2022-м этот показатель составил 44% (или 6,5 млрд куб футов в сутки), а в 2023-м – 48% (или 7,1 млрд куб футов в сутки).Далее в рейтинге идет Катар, на третьем месте Россия. В частности, Катар в 2023 году поставил в ЕС 14% СПГ, или 2 млрд куб футов в сутки, а Россия – 13% (или 1,8 млрд куб футов в сутки). В совокупности США, Катар и Россия обеспечили 3/4 европейского импорта СПГ в 2022-2023 годах.Импорт СПГ в Европу установил новые рекорды с июня 2022 по апрель 2023 года, тогда импорт достиг максимума и составил 18,1 млрд куб футов в сутки. Затем в последующие месяцы импорт сократился, т.к. подземные хранилища газа были полны, международные цены на СПГ были относительно высокими, а меры по энергосбережению значительно сократили потребление природного газа.Примечательно, что в 2023 году объем импорта СПГ в Европу в среднем составлял 14,7 млрд куб футов в сутки, по сути оставаясь неизменным с 2022-го, – несмотря на примерно 4,2 млрд куб футов в сутки регазификационных мощностей. Сами же регазификационные мощности для приема СПГ в Европе к 2024 году увеличились до 29,3 млрд куб футов в сутки, и это более чем на 1/3 выше показателя 2021-го.Больше всех в Европе мощности приема СПГ наращивает Германия: в 2023 году их объём вырос на 1,8 млрд футов3/сутки, в 2024-м планируют добавить еще 1,6 млрд футов3/сутки. Кроме того, в 2024 г. Минэнерго США ожидает, что Бельгия, Греция, Польша, Нидерланды и Кипр добавят в общей сложности еще 1,8 млрд футов3/сутки новых мощностей.В прошлом году на Испанию, Францию, Нидерланды и Великобританию вместе приходилось почти 2/3 общего объема европейского импорта СПГ, Германия же импортировала около 4%. США, в свою очередь, обеспечили более 80% поставок СПГ в Германию.При этом ключевыми покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания и Бельгия, закупившие по 5 млн т, почти удвоив импорт. Франция купила 3,67 млн т СПГ, произведенного в РФ, Нидерланды импортировали 1,5 млн т.При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 4 марта заявила, что Еврокомиссия намерена в апреле 2024 года ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ в ЕС, несмотря на то, что она ударит по европейской промышленности.Предложенные ЕК законодательные меры содержат положения об энергетической безопасности, позволяя странам ЕС на национальном уровне ограничить или закрыть поставляющим газ компаниям из России и Белоруссии доступ к европейской газовой инфраструктуре, включая трубопроводы и СПГ-терминалы.Государствам-членам ЕС будет разрешено частично или, где это оправдано, полностью наложить запрет на поставки этими компаниями углеводородов в случае гипотетической "угрозы безопасности". Эта инициатива ЕК может предоставить возможность энергетическим компаниям ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты неустоек – это касается как СПГ, так и трубопроводного газа.
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
https://ukraina.ru/20231221/1052290771.html
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эксклюзив, энергетика, газ, спг, украина, сша, россия, денис шмыгаль
Эксклюзив, энергетика, газ, СПГ, Украина, США, Россия, Денис Шмыгаль

Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу

05:33 05.03.2024 (обновлено: 05:36 05.03.2024)
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Противоречивые заявления премьера Украины Дениса Шмыгаля и еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон являются попыткой обеспечить Киеву наиболее выгодные условия использования украинской ГТС.
Киев и Брюссель по-разному видят будущее транзита российского газа через Украину
В понедельник, 4 марта, из Киева и Брюсселя прозвучали очередные заявления относительно транзита газа из РФ в Европу через Украину по окончании 2024 года. Формально они не исключают продолжения транспортировки российского энергоносителя, однако условия для этого сложно выполнить.
Сначала премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве заявил, что Украина не будет вести с Россией переговоров для продления соглашения о транзите природного газа и ставить свои подписи под каким-то новым соглашением, а также рассказал, как после этого может использоваться украинская газотранспортная система (ГТС).
По его словам, Киев имеет несколько вариантов использования украинской ГТС после 2024 года, когда завершится срок действия соглашения, первый из которых – сотрудничество с европейскими странами.
"Мы имели неоднократные переговоры на европейских площадках с европейскими лидерами, на базе Еврокомиссии. Если европейские страны выступят – или консорциумом, или кто-то из европейских партнеров – транзитером уже своего газа, мы готовы такую услугу оказывать, как и делали это до сих пор, ответственно перед европейскими партнерами. То есть здесь инициатива на стороне наших европейских партнёров", – сказал Шмыгаль.
Если такой заинтересованности не будет, отметил он, у Украины есть идеи, как использовать ГТС для собственных целей. "У нас есть, безусловно, "план Б". Система не пропадет, она нужна нашему государству. У нас есть другие возможности ее использовать, в том числе для транзита", – отметил премьер, но не уточнил, какого именно.
Чиновник также сообщил, что этот отопительный сезон Украина смогла пройти на газе собственной добычи – благодаря увеличению количества скважин, а также из-за сокращения промышленного производства из-за потери крупных предприятий.
"Потребление населением сохранилось практически на таком же уровне и, соответственно, было обеспечено "Нафтогазом" в полном объеме. Плюс все потребности украинской промышленности, украинского бизнеса на данный момент также обеспечены", – сказал Шмыгаль.
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Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
В тот же день еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не намерена участвовать в каких-либо контактах с РФ для продолжения транзита российского газа через ГТС Украины. Это заявление она сделала на брифинге в Брюсселе перед заседанием Совета ЕС на уровне министров энергетики.
"Я была очень чёткой в этом и донесла это послание к нашим украинским партнерам, что Европейская комиссия не будет участвовать в переговорах с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа.
Наоборот, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странами альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков, и одновременно – для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС", – отметила Симсон.
Она отметила, что главной темой для обсуждения европейских чиновников сегодня будет именно газ и безопасность поставок. "Мы успешно прошли очередной отопительный сезон, поэтому сейчас уже пора начинать готовиться к следующей зиме. Мы обсудим прогнозы относительно динамики газового рынка, а также влияние остановки транзита российского газа через Украину", – сказала еврокомиссар. Она выразила надежду, что министры смогут также согласовать продолжение мер по снижению потребления газа.
Действительно, вечером 4 марта министры энергетики государств Евросоюза поддержали продление на 12 месяцев требования о добровольном снижении потребления газа. В результате странам-членам ЕС рекомендовано продолжать поддерживать потребление газа на уровне на 15% ниже по сравнению со средним показателем за период с 1 апреля 2017 по 31 марта 2022 года.
Однако проблему прекращения транзита российского газа через Украину это не решает, поскольку в ЕС от него сильно зависят Австрия, Италия и Чехия, и критически – Словакия. В этой стране, в отличие от трёх остальных, пока даже к теоретической диверсификации поставок газа не приступили, и словацкие власти в последнее время прилагают усилия к сохранению транзита российского энергоносителя через Украину.
Этот вопрос был одним из главных на встрече словацкого и украинского премьеров Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля 24 января 2024 года в Ужгороде. Именно после неё в правительстве Украины впервые допустили продление транзита российского газа в формате "использования своей газотранспортной сети странами Евросоюза".
Как сообщало издание Украина.ру, бывший директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогон прогнозирует, что в июле 2024 года эта компания предложит бесперебойную транспортную мощность на следующие 15 лет в соответствии с более широким расписанием европейских аукционов. "Пока непонятно, какую мощность он будет предлагать, и сколько эта мощность будет стоить", – считает Макогон.
Таким образом, противоречивые заявления Шмыгаля и Симсон являются попыткой обеспечить Киеву наиболее выгодные условия использования украинской ГТС. Стоит отметить, что пока в публичной плоскости не обсуждается вопрос транзита российского газа в Приднестровье, которое зависит от его поставок на 100%. Не исключено, что Брюссель и Кишинёв используют против Тирасполя газ как оружие, принуждая бунтующий регион к интеграции в Молдавию.
Рассвет на побережье залива Анива - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
21 декабря 2023, 05:23
Бельгия в октябре в шесть раз нарастила закупки СПГ из России Бельгия в октябре сразу в шесть раз нарастила закупки сжиженного природного газа из России после пяти месяцев снижения и стала в этом месяце основным его покупателем среди европейских стран. Об этом 21 декабря сообщает РИА Новости
США вновь стали крупнейшим поставщиком СПГ в Европу
США в 2023 году стали крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу (включая Великобританию), обеспечив почти 50% общего объема импорта СПГ. Это следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, обнародованного 4 марта.
В отчёте отмечено, что 2023-й стал третьим годом подряд, когда США поставляли в Европу больше СПГ, чем любая другая страна. В 2021 году поставки составили 27% или 2,4 миллиарда кубических футов в сутки, от общего объема европейского импорта СПГ. В 2022-м этот показатель составил 44% (или 6,5 млрд куб футов в сутки), а в 2023-м – 48% (или 7,1 млрд куб футов в сутки).
Далее в рейтинге идет Катар, на третьем месте Россия. В частности, Катар в 2023 году поставил в ЕС 14% СПГ, или 2 млрд куб футов в сутки, а Россия – 13% (или 1,8 млрд куб футов в сутки). В совокупности США, Катар и Россия обеспечили 3/4 европейского импорта СПГ в 2022-2023 годах.
Импорт СПГ в Европу установил новые рекорды с июня 2022 по апрель 2023 года, тогда импорт достиг максимума и составил 18,1 млрд куб футов в сутки. Затем в последующие месяцы импорт сократился, т.к. подземные хранилища газа были полны, международные цены на СПГ были относительно высокими, а меры по энергосбережению значительно сократили потребление природного газа.
Примечательно, что в 2023 году объем импорта СПГ в Европу в среднем составлял 14,7 млрд куб футов в сутки, по сути оставаясь неизменным с 2022-го, – несмотря на примерно 4,2 млрд куб футов в сутки регазификационных мощностей. Сами же регазификационные мощности для приема СПГ в Европе к 2024 году увеличились до 29,3 млрд куб футов в сутки, и это более чем на 1/3 выше показателя 2021-го.
Больше всех в Европе мощности приема СПГ наращивает Германия: в 2023 году их объём вырос на 1,8 млрд футов3/сутки, в 2024-м планируют добавить еще 1,6 млрд футов3/сутки. Кроме того, в 2024 г. Минэнерго США ожидает, что Бельгия, Греция, Польша, Нидерланды и Кипр добавят в общей сложности еще 1,8 млрд футов3/сутки новых мощностей.
В прошлом году на Испанию, Францию, Нидерланды и Великобританию вместе приходилось почти 2/3 общего объема европейского импорта СПГ, Германия же импортировала около 4%. США, в свою очередь, обеспечили более 80% поставок СПГ в Германию.
При этом ключевыми покупателями российского СПГ в Европе в 2023 году стали Испания и Бельгия, закупившие по 5 млн т, почти удвоив импорт. Франция купила 3,67 млн т СПГ, произведенного в РФ, Нидерланды импортировали 1,5 млн т.
При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 4 марта заявила, что Еврокомиссия намерена в апреле 2024 года ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок российского СПГ в ЕС, несмотря на то, что она ударит по европейской промышленности.
Предложенные ЕК законодательные меры содержат положения об энергетической безопасности, позволяя странам ЕС на национальном уровне ограничить или закрыть поставляющим газ компаниям из России и Белоруссии доступ к европейской газовой инфраструктуре, включая трубопроводы и СПГ-терминалы.
Государствам-членам ЕС будет разрешено частично или, где это оправдано, полностью наложить запрет на поставки этими компаниями углеводородов в случае гипотетической "угрозы безопасности". Эта инициатива ЕК может предоставить возможность энергетическим компаниям ЕС выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты неустоек – это касается как СПГ, так и трубопроводного газа.
 
ЭксклюзивэнергетикагазСПГУкраинаСШАРоссияДенис Шмыгаль
 
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Заголовок открываемого материала
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
03:10"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
03:00Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
19:09"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения
19:01Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине
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