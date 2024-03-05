Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ - 05.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240305/1053686486.html
Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ - 05.03.2024 Украина.ру
Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
Когда российские военные подбили первый американский танк, на это событие сразу отреагировали в США. Рядовой гвардии из FPV-дрона "Пиранья" нанеc первый удар по "Абрамсу", после чего бойцы добили машину из РПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T04:50
2024-03-05T04:50
новости
илья мощанский
танки
m1 abrams
сша
бронетехника
бои
украина
владимир зеленский
военная техника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613637_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_efb7a1a7aeef05ba73cced2f27b4c0c1.jpg
Когда российские бойцы подбили "Абрамс", на это событие сразу отреагировали в США. Издание Military Watch Magazine обычно дает материалы неторопливо и лениво, но в этом случает они уже через два часа после кадров с подбитым танком выпустили экстренную статью, рассказал эксперт.По словам Military Watch Magazine, причиной уничтожения "Абрамса" послужило примерно следующее: "Да мы просто броню с обедненным ураном убрали, поэтому он плохой. Мы говорили украинцам не использовать его, но они все равно это сделали, поэтому у нас такие проблемы", добавил редактор.Хорошо, что на поле боя горят натовские танки. Ну а решение том, кто будет удостоен премии в размере 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина, должно решать само командование 15-й миротворческой бригады. Кроме того, когда выплачивается такая премия, не всегда надо называть фамилию человека, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240304/1053659995.html
сша
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1d/1053613637_89:0:1796:1280_1920x0_80_0_0_31259608ff94eceef4997ebbcda9530d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, илья мощанский, танки, m1 abrams, сша, бронетехника, бои, украина, владимир зеленский, военная техника, россия
Новости, Илья Мощанский, танки, M1 Abrams, США, бронетехника, бои, Украина, Владимир Зеленский, военная техника, Россия

Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ

04:50 05.03.2024
 
© Public domain
© Public domain
Читать в
Когда российские военные подбили первый американский танк, на это событие сразу отреагировали в США. Рядовой гвардии из FPV-дрона "Пиранья" нанеc первый удар по "Абрамсу", после чего бойцы добили машину из РПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда российские бойцы подбили "Абрамс", на это событие сразу отреагировали в США. Издание Military Watch Magazine обычно дает материалы неторопливо и лениво, но в этом случает они уже через два часа после кадров с подбитым танком выпустили экстренную статью, рассказал эксперт.
"Я знаю фамилию бойца, который подбил этот танк. Это не какой-то там экзотической народности человек. Это самый простой гвардии рядовой, который из FPV-дрона "Пиранья" нанеc первый удар по танку M1A1SA "Абрамс", а потом его добили из РПГ, - отметил Мощанский.
По словам Military Watch Magazine, причиной уничтожения "Абрамса" послужило примерно следующее: "Да мы просто броню с обедненным ураном убрали, поэтому он плохой. Мы говорили украинцам не использовать его, но они все равно это сделали, поэтому у нас такие проблемы", добавил редактор.
Хорошо, что на поле боя горят натовские танки. Ну а решение том, кто будет удостоен премии в размере 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина, должно решать само командование 15-й миротворческой бригады. Кроме того, когда выплачивается такая премия, не всегда надо называть фамилию человека, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 04:41
Дмитрий Голубовский: Россия начала изолированную войну, но может получить болезненный укол от ВСУ и НАТОРоссийские СМИ опубликовали расшифровку разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus и количество этих ракет, необходимых для уничтожения Крымского моста
 
НовостиИлья МощанскийтанкиM1 AbramsСШАбронетехникабоиУкраинаВладимир Зеленскийвоенная техникаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
03:10"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
03:00Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
19:09"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения
19:01Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине
Лента новостейМолния