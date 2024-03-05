Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
© Public domain
© Public domain
Когда российские военные подбили первый американский танк, на это событие сразу отреагировали в США. Рядовой гвардии из FPV-дрона "Пиранья" нанеc первый удар по "Абрамсу", после чего бойцы добили машину из РПГ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда российские бойцы подбили "Абрамс", на это событие сразу отреагировали в США. Издание Military Watch Magazine обычно дает материалы неторопливо и лениво, но в этом случает они уже через два часа после кадров с подбитым танком выпустили экстренную статью, рассказал эксперт.
"Я знаю фамилию бойца, который подбил этот танк. Это не какой-то там экзотической народности человек. Это самый простой гвардии рядовой, который из FPV-дрона "Пиранья" нанеc первый удар по танку M1A1SA "Абрамс", а потом его добили из РПГ, - отметил Мощанский.
По словам Military Watch Magazine, причиной уничтожения "Абрамса" послужило примерно следующее: "Да мы просто броню с обедненным ураном убрали, поэтому он плохой. Мы говорили украинцам не использовать его, но они все равно это сделали, поэтому у нас такие проблемы", добавил редактор.
Хорошо, что на поле боя горят натовские танки. Ну а решение том, кто будет удостоен премии в размере 10 миллионов рублей от Ивана Охлобыстина, должно решать само командование 15-й миротворческой бригады. Кроме того, когда выплачивается такая премия, не всегда надо называть фамилию человека, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
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