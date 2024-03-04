https://ukraina.ru/20240304/1053692836.html

Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах Швейцарии

Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах Швейцарии - 04.03.2024 Украина.ру

Мосту быть. Александр Песке о том, почему Германия не отдаст Украине "Таурус" и мирных секретах Швейцарии

Почему Германия не отправит ракеты Taurus для ВСУ? Что Швейцария готовит России и Украине? Чего добивается шеф Пентагона Остин своими заявлениями?

2024-03-04T15:00

2024-03-04T15:00

2024-03-04T15:00

интервью

украина

германия

швейцария

россия

всу

денис пушилин

нато

"taurus"

крымский мост

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На эти и другие вопросы в интервью изданию Украина.ру ответил основатель информационно-аналитического и культурного журнала на русском языке "Русская Швейцария", издаваемого в Цюрихе, журналист и предприниматель Александр Песке.Смысл перехваченного разговора немецких военных об ударах по Крымскому мосту и передаче Украине ракет Taurus заключается в том, что власти Германии нацелены на эскалацию конфликта, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью СМИ.— Александр, Швейцария совместно с Украиной планировала организовать мирный саммит в 2024 году. Как успехи в этом деле?— Действительно, швейцарский МИД работает над организацией мирного саммита в 2024 году.Но ряд ранее организованных Швейцарией саммитов и переговорных групп особо ничего нового не дал. Поэтому на данном витке приготовлений МИД страны засекретил всю свою работу, стратегию мирного плана, число и перечень участников, которые будут приглашены на саммит.Вспомните, сегодня "на столе" лежат несколько стратегий по замирению сторон. Так называемый мирный план Зеленского, на базе которого Россия и Глобальный Юг не согласны вести переговоры. Есть 10-шаговая стратегия от Китая. На нее не соглашается Запад.Что конкретно сейчас вырабатывается в закрытых кабинетах швейцарского Министерства иностранных дел, я не знаю.— На каких условиях, на ваш взгляд, сейчас возможны мирные переговоры Москвы и Киева? С учетом того, что западные лидеры говорят о возможной войне с Россией и вводе войск НАТО на Украину?— Существует несколько исходных положений, о которых я упомянул выше. Да, Украина утверждает, что ее границы должны быть восстановлены согласно рубежам 1991 года.Однако мы же прекрасно понимаем, что после проигранной войны желание восстановить границы по старым линиям выглядит иллюзорно. При этом украинское руководство застыло на стадии того, что заморозило свою переговорную позицию на вышеуказанных требованиях.Я понимаю, что на переговорах нужно выходить с максимальными требованиями, чтобы договориться, что называется, посередине. Но Москва не может себе представить переговоры с позиции того, что часть земель, которые она считает своими, будут переданы Украине.Что касается украинцев, то они не самостоятельные в настоящее время. На Украине и на объединённом Западе пока что побеждает партия продолжения войны, которая находится за Океаном и пытается разжечь большой конфликт в Европе. Поэтому о мирных переговорах думать преждевременно. Западные лидеры открестились от возможной войне с Россией. Войск НАТО на Украине не будет. От этого плана открестились все европейские лидеры. А господин Макрон упомянул лишь гипотетическую возможность участия западных войск на Украине.Его позицию не поддерживает ровным счётом никто — даже его собственные министры иностранных дел и обороны. Они противоречат своему лидеру. Значит у Франции нет никакого желания или планов активно своими кадровыми войсками участвовать в вооружённом украинском конфликте.— Глава Пентагона Остин заявил, если Украина потерпит поражение, начнется война России и НАТО. Какие, на ваш взгляд, есть базовые сценарии прямой интервенции НАТО на Украину? Какова вероятность исполнения каждого из сценариев в процентном соотношении?— Господин Остин принадлежит именно к тем орлам, которые хотят продолжения вооружённого конфликта на Украине. Конечно же, американская сторона в идеале мечтает о зарождении масштабной и полновесной войны на европейском континенте.США как поэт, который играет на тонких струнах душ европейцев и запугивает их Россией. Дескать, последняя победит на украинских фронтах, а потом обязательно нападёт на другие страны: Прибалтику, Польшу и так далее. Американцы разгоняют эти страхи на наших европейских широтах. При этом господин Остин не отвечает на один из самых главных вопросов: зачем Россия будет это делать. Зачем России нападать на военный блок НАТО при такой разнице в численности армий.Президент и министр обороны РФ реалистично и адекватно оценивают диспропорцию в силах между НАТО и Россией, где последняя выглядит несколько проигрышно в таком сравнении.— Что думают жители Швейцарии о возможной войне России и НАТО?— Швейцарцы ничего не думают о возможной войне России и НАТО . Швейцарцы смотрят телевизор и ровно также как немцы, французы, бельгийцы и другие европейцы боятся развязывания большой полномасштабной войны между блоком и Россией.Мы понимаем, что это будет ещё более кровавая война, чем та, что идёт на Украине. Россия будет биться до конца за свое выживание и существование. Это будет континентальная война, которую можно сравнить со Второй мировой или Великой Отечественной.Люди будут биться не за территории, рудники золота или урана. Это будет бой насмерть.Поэтому жителям Швейцарии, Франции, Германии и Италии не особо хочется участвовать в таком масштабном конфликте с Россией. Точка.— Следят ли серьезные швейцарские военные эксперты за линией боевого соприкосновения на российско-украинском фронте? Что говорят, что пишут?— В Швейцарии институт военных экспертов умер. Во-первых, потому что Швейцария давно не участвовала ни в каких войнах. Профессора и люди в бабочках, которые сидят в академических кругах и считают себя военными экспертами — это всего лишь те, кто читал много книг и написал много статей.Их можно назвать фантастами или, скажем, теоретиками войны. Ни один из них не удосужился съездить на фронт, пожить с солдатами и офицерами в землянках, блиндажах — прочувствовать на собственной шкуре, как там выживают люди.У нас в СМИ по-прежнему тиражируют смешные высказывания и теории. Многие наши эксперты по-прежнему считают, сколько ракет может произвести Россия, сколько снарядов передаст НАТО на Украину. На самом деле печальное состояние дел в нашей военной аналитической науке.— Слушали ли люди в Швейцарии послание Владимира Путина? Какие реакции?— Люди в Швейцарии послание Владимира Путина вряд ли слушали. Президент России говорит на русском языке, который понимают не очень многие жителей Швейцарии.Но наши профильные журналисты, которые освещают проблематику отношений с Россией, интервью слушали пристально и несколько искажённо (как это почти всегда делается), передавали основные тезисы на страницах местных газет.За высказываниями Владимира Путина наши журналисты следят пристально. Но, как мне кажется, делают неверные выводы из сказанного. Это тоже хроническое состояние дел в нашей стране.— Правду ли говорят, что при всем нейтральном статусе армия Швейцарии воинственная?— Да, говорят. Но знаете, как в анекдоте: говорят, и пусть — и вы говорите. К счастью, швейцарская армия на протяжении многих десятилетий не участвовала активно ни в одной войне.Поэтому можно армию Швейцарии назвать воинственной лишь потому, что она по численности сравнима с силами Германии. У нас 140 танков Leonard на ходу — примерно столько же у Германия, которая в 10 раз больше Швейцарии.Все это на бумаге, как в пословице: гладко было на бумаге, да забыли про овраги.Я считаю себя счастливым человеком, живя в стране, в которой есть армия, которой по конституции должна оборонять наши границы и защищать уклад жизни. При этом запрещается использование швейцарской армии за рубежом. Мне в такой стране живётся спокойно.А насколько мы воинственные и грозные —пусть эти эпитеты остаются в художественной литературе или в кино.— Что вы думаете на счет тайных переговоров немецких генералов с планами уничтожить Крымский мост ракетами Таурус? Пойдёт ли Германия на ваш взгляд на такой шаг, на открытый конфликт с РФ?— Нет, не пойдёт ФРГ на нагнетание.Я как раз нахожусь в Мюнхене, здесь был мой первый авторский вечер. После моего доклада мужчина с офицерской выправкой, постарше меня спросил: "А что финны?". Я ему ответил: "С ума сходят, в НАТО вступают, вооружаются". А он мне, мол, я это знаю — коньяк вернули? Смеялся весь зал. Вот такие они, наши старшие братья с офицерской выправкой.Что касается записи, попавшей в Интернет и вызвавшей возмущение у русского сегмента пользователей. Руководители люфтваффе в рабочем порядке обсуждали технико-тактические возможности страны и необходимость участия немецких специалистов по наведению и обслуживанию самолётов и ракет, если их придётся применять украинцами против России. Канцлер страны прямо заявил, что солдат и ракеты на Украину не отправит.

https://ukraina.ru/20240304/1053683344.html

https://ukraina.ru/20240212/1053240331.html

https://ukraina.ru/20240115/1052698895.html

https://ukraina.ru/20240304/1053692681.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, германия, швейцария, россия, всу, денис пушилин, нато, "taurus", крымский мост