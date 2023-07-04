Александр Песке: кто он

Александр Песке: В Швейцарии воевать за Украину готовы только психи и убийцы В Швейцарии могут отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за возрастающего давления на страну со стороны Европейского союза (ЕС). Добровольцами для участия в боевых действиях на Украине, по информации СМИ, готовы идти 8 тысяч граждан этой страны.