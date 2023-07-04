Александр Песке: кто он - 04.07.2023 Украина.ру
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Александр Песке: кто он
Александр Песке: кто он - 04.07.2023 Украина.ру
Александр Песке: кто он
Основатель информационно-аналитического и культурного журнала на русском языке "Русская Швейцария", издаваемого в Цюрихе, журналист и предприниматель
2023-07-04T13:39
2023-07-04T13:40
новости
александр песке
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Александр Песке родился на Северном Кавказе. Детские годы прошли в Грозном.Интернет-деятельность Александра Песке стартовала с апреля 2009 года. Александр активно ведет страницы в «Телеграме» и «Дзене».С начала специальной военной операции российских войск на территории Украины блогер Александр Песке много времени уделяет данной теме. Затрагивает вопросы, связанные с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, говорит о несхожести ситуации с воссоединением Восточной и Западной Германии. Контент отличается мягким юмором, но происходящее в европейских странах отражает правдиво.
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр песке
Новости, Александр Песке

Александр Песке: кто он

13:39 04.07.2023 (обновлено: 13:40 04.07.2023)
 
© rutube.ruАлександр Песке интервью
Александр Песке интервью
© rutube.ru
Читать в
Основатель информационно-аналитического и культурного журнала на русском языке "Русская Швейцария", издаваемого в Цюрихе, журналист и предприниматель
Александр Песке родился на Северном Кавказе. Детские годы прошли в Грозном.
Интернет-деятельность Александра Песке стартовала с апреля 2009 года.
Александр активно ведет страницы в «Телеграме» и «Дзене».
С начала специальной военной операции российских войск на территории Украины блогер Александр Песке много времени уделяет данной теме. Затрагивает вопросы, связанные с возвращением Крыма в состав Российской Федерации, говорит о несхожести ситуации с воссоединением Восточной и Западной Германии.
Контент отличается мягким юмором, но происходящее в европейских странах отражает правдиво.
Александр Песке интервью
8 февраля, 05:02
Александр Песке: В Швейцарии воевать за Украину готовы только психи и убийцыВ Швейцарии могут отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия на Украину из-за возрастающего давления на страну со стороны Европейского союза (ЕС). Добровольцами для участия в боевых действиях на Украине, по информации СМИ, готовы идти 8 тысяч граждан этой страны.
 
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