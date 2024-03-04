https://ukraina.ru/20240304/1053688410.html

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков - 04.03.2024 Украина.ру

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков

Содержание разговора немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту подтверждает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Об этом заявил 4 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-03-04T12:50

2024-03-04T12:50

2024-03-04T12:50

олаф шольц

дмитрий песков

россия

новости

крымский мост

аудиозапись

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Предстоит узнать, являются ли планы по удару по территории РФ инициативой бундесвера или частью госполитики ФРГ, отметил он.Он также подчеркнул, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - отметил официальный представитель Кремля.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позже Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа. Он провел в ведомстве более часа, на выходе на вопросы журналистов ответил молчанием.

https://ukraina.ru/20240302/1053668444.html

россия

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олаф шольц, дмитрий песков, россия, новости, крымский мост, аудиозапись