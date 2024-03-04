Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Содержание разговора немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту подтверждает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Об этом заявил 4 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Предстоит узнать, являются ли планы по удару по территории РФ инициативой бундесвера или частью госполитики ФРГ, отметил он.
"И то, и другое очень плохо, и то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", - сказал Песков.
Он также подчеркнул, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ.
"Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - отметил официальный представитель Кремля.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Позже Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа. Он провел в ведомстве более часа, на выходе на вопросы журналистов ответил молчанием.
2 марта, 16:00Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ Расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту, будет быстрым, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он удостоил общественность комментарием спустя почти сутки после того как запись появилась в Интернете