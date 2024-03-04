Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков - 04.03.2024 Украина.ру
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Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков - 04.03.2024 Украина.ру
Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков
Содержание разговора немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту подтверждает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Об этом заявил 4 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-03-04T12:50
2024-03-04T12:50
олаф шольц
дмитрий песков
россия
новости
крымский мост
аудиозапись
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Предстоит узнать, являются ли планы по удару по территории РФ инициативой бундесвера или частью госполитики ФРГ, отметил он.Он также подчеркнул, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - отметил официальный представитель Кремля.На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позже Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа. Он провел в ведомстве более часа, на выходе на вопросы журналистов ответил молчанием.
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россия
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олаф шольц, дмитрий песков, россия, новости, крымский мост, аудиозапись
Олаф Шольц, Дмитрий Песков, Россия, Новости, Крымский мост, аудиозапись

Запись разговора офицеров ФРГ доказывает вовлеченность Запада в украинский конфликт — Песков

12:50 04.03.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Содержание разговора немецких офицеров о планируемых ударах по Крымскому мосту подтверждает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Об этом заявил 4 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Предстоит узнать, являются ли планы по удару по территории РФ инициативой бундесвера или частью госполитики ФРГ, отметил он.
"И то, и другое очень плохо, и то, и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", - сказал Песков.
Он также подчеркнул, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере обсуждаются предметно и конкретно планы по нанесению ударов по территории РФ.
"Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно. Господин Шольц сказал, что будет быстрая, полная и эффективная проверка проводиться в этой связи. Надеемся, что мы каким-то образом узнаем, я имею в виду даже через средства СМИ, о том, к чему привела эта проверка", - отметил официальный представитель Кремля.
На прошлой неделе главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
Позже Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост.
В понедельник в Министерство иностранных дел России вызвали посла Германии в РФ Александра Ламбсдорффа. Он провел в ведомстве более часа, на выходе на вопросы журналистов ответил молчанием.
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Шольц пообещал "быстрое расследование" по слитой в сеть аудиозаписи офицеров ФРГ Расследование по факту опубликованной в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту, будет быстрым, пообещал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он удостоил общественность комментарием спустя почти сутки после того как запись появилась в Интернете
 
Олаф ШольцДмитрий ПесковРоссияНовостиКрымский мостаудиозапись
 
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