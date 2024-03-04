https://ukraina.ru/20240304/1053687134.html

Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями

Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями - 04.03.2024 Украина.ру

Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями

Украина переживает экологическую катастрофу. Местные почвы накапливают ядовитые элементы, которые попадают туда через различное вооружение. Специалисты бьют тревогу – глобальная продовольственная безопасность под угрозой. Также, как и здоровье и без того сокращающейся с каждым годом украинской нации

2024-03-04T11:37

2024-03-04T11:37

2024-03-04T11:39

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украина

сша

экология

владимир зеленский

снаряды

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Беда не приходит однаРазговоры о тяжелом положении в сфере экологии на Украине идут уже давно. Еще до начала полномасштабных боевых действий отмечался ряд серьезных вызовов, с которыми столкнулась страна.- ОпустыниваниеНесколько лет назад Украина вошла в топ-5 из 138 государств мира по риску засухи и опустынивания территорий. Списать все проблемы на глобальное потепление у украинских властей не получилось – эксперты отмечали крайне неэффективную систему хозяйствования, в результате чего через три-четыре десятка лет часть Украины может превратиться в пустыню.- Вырубка лесовНовости о черных лесорубах и незаконной вырубке лесов на Украине давно стали обыденностью. За годы независимости изрядно поредели леса в Карпатах, а большая часть бизнеса по лесозаготовкам ушла в теневой сектор. По примерным подсчетам, за 1990-е – начало 2000-х гг. объем нелегальной вырубки леса в стране вырос на 150%.- НаводненияПроблема, в прямом смысле вытекающая из предыдущей. Из-за вырубки деревьев территории становятся беззащитны от разливов рек и наводнений. К этому можно добавить отсутствие противопаводковой системы и замусоривание рек. Каждые несколько лет на Украине происходят крупные наводнения, которые буквально затапливают целые населенные пункты.- ПоджогиВ 2020 году из-за поджогов сухой травы произошли крупные лесные пожары в Чернобыльской зоне. Огонь уничтожил 5% лесов на этой территории. Похожие ЧП, пусть и меньших масштабов, происходят на Украине практически ежегодно.- Исчезновение рекПо неофициальным данным экологов, на Украине к началу 2020-х гг. исчезло около 10 тысяч рек. Те, что еще остались зачастую пребывают в плачевном состоянии. Три года назад при поддержке ЕС была проведена проверка качества воды в главной водной артерии Украины – Днепре. Результаты исследований показали наличие в воде пестицидов, следов фармацевтических препаратов и тяжелых металлов в количествах, превышающих нормы.Яд войныПосле начала полномасштабных боевых действий Украина столкнулась с новым вызовом. В американском издании Responsible Statecraft 3 марта вышла статья старшего научного сотрудника Лаборатории климатической политики Цюрихского федерального института технологии Елены Мельник и гендиректора организации "Наследие войны" Серы Кулабдары.В своем материале они прогнозируют серьезные проблемы с мировой продовольственной безопасностью и уже сейчас констатируют – Украина погрязла в масштабной экологической катастрофе.Примерно треть территории Украины загрязнена, по размерам это сопоставимо с территорией средней страны Европы."Земля — не возобновляемый ресурс. Почвы и их плодородный слой формируются на протяжении тысячелетий. Всего 1 см почвы образуется за 200–400 лет, а 20 см – за 5 000–6 000 лет. Даже два года боевых действий, как на Украине, могут уничтожить то, что формировалось тысячелетиями", - пишут авторы.Специалисты делают упор на продовольственной безопасности и отмечают, что около 400 млн человек в мире зависят от поставок продовольствия с Украины, вскользь упоминая и здоровье украинцев, которое теперь под угрозой.Гарантия раковых опухолей от СШАСША, поставляющие на Украину боеприпасы, ракеты и снаряды и принуждающие к этому своих европейских союзников в материале Responsible Statecraft цинично названы "крупнейшим мировым спонсором гуманитарного разминирования".В прошлом году Соединенные Штаты одобрили поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Немногим ранее аналогичное решение приняла Великобритания. Согласно Минобороны РФ, такие боеприпасы угрожают здоровью мирного населения и окружающей среде."Та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории. Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю", - прокомментировала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, украинцы должны понимать, что с Запада им везут "настоящий яд – гарантию раковых опухолей" и потребовать вывезти из страны такие снаряды.Экология на службе русофобииПосле прихода к власти на Украине Владимира Зеленского экологическая повестка оставалась на периферии внимания нового режима, если не считать сугубо пиар-историй в духе "Квартала 95", по типу президентской программы по высаживанию в стране миллиарда деревьев.С началом СВО киевский режим адаптировал проблемы окружающей среды под свои антироссийские нужды, обвиняя РФ в загрязнении своей территории. С этим тезисом посланцы Зеленского разъезжают по всевозможным природоохранным конгрессам, слетам и конференциям, апеллируют к ООН и прочим организациям.Едва ли нынешние власти Украины всерьез беспокоятся о здоровье нации, экологическая катастрофа, как было показано выше, тянется в стране уже не первое десятилетие и никаких действенных мер по наведению порядка до сих пор не предпринималось.Кроме антироссийской истерии, в данном случае срабатывает еще один первородный инстинкт нынешнего киевского режима – жажда наживы и неправедных доходов. Модная зеленая повестка вкупе с разминированием представляет собой нелишний источник западных денег, в освоении которых так поднаторели в Киеве в последние годы.Получается эдакий круговорот экологического бедствия в украинской природе – одни и те же люди на Западе "засевают" своими снарядами украинские земли, а затем выдают гранты и финансирование на их реабилитацию. И нет никакой надежды, что нынешний киевский режим способен, а главное хочет разорвать этот замкнутый круг самоуничтожения.

https://ukraina.ru/20211229/1032997098.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, сша, экология, владимир зеленский, снаряды