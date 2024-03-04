Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями - 04.03.2024 Украина.ру
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Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями
Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями - 04.03.2024 Украина.ру
Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями
Украина переживает экологическую катастрофу. Местные почвы накапливают ядовитые элементы, которые попадают туда через различное вооружение. Специалисты бьют тревогу – глобальная продовольственная безопасность под угрозой. Также, как и здоровье и без того сокращающейся с каждым годом украинской нации
2024-03-04T11:37
2024-03-04T11:39
эксклюзив
украина
сша
экология
владимир зеленский
снаряды
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Беда не приходит однаРазговоры о тяжелом положении в сфере экологии на Украине идут уже давно. Еще до начала полномасштабных боевых действий отмечался ряд серьезных вызовов, с которыми столкнулась страна.- ОпустыниваниеНесколько лет назад Украина вошла в топ-5 из 138 государств мира по риску засухи и опустынивания территорий. Списать все проблемы на глобальное потепление у украинских властей не получилось – эксперты отмечали крайне неэффективную систему хозяйствования, в результате чего через три-четыре десятка лет часть Украины может превратиться в пустыню.- Вырубка лесовНовости о черных лесорубах и незаконной вырубке лесов на Украине давно стали обыденностью. За годы независимости изрядно поредели леса в Карпатах, а большая часть бизнеса по лесозаготовкам ушла в теневой сектор. По примерным подсчетам, за 1990-е – начало 2000-х гг. объем нелегальной вырубки леса в стране вырос на 150%.- НаводненияПроблема, в прямом смысле вытекающая из предыдущей. Из-за вырубки деревьев территории становятся беззащитны от разливов рек и наводнений. К этому можно добавить отсутствие противопаводковой системы и замусоривание рек. Каждые несколько лет на Украине происходят крупные наводнения, которые буквально затапливают целые населенные пункты.- ПоджогиВ 2020 году из-за поджогов сухой травы произошли крупные лесные пожары в Чернобыльской зоне. Огонь уничтожил 5% лесов на этой территории. Похожие ЧП, пусть и меньших масштабов, происходят на Украине практически ежегодно.- Исчезновение рекПо неофициальным данным экологов, на Украине к началу 2020-х гг. исчезло около 10 тысяч рек. Те, что еще остались зачастую пребывают в плачевном состоянии. Три года назад при поддержке ЕС была проведена проверка качества воды в главной водной артерии Украины – Днепре. Результаты исследований показали наличие в воде пестицидов, следов фармацевтических препаратов и тяжелых металлов в количествах, превышающих нормы.Яд войныПосле начала полномасштабных боевых действий Украина столкнулась с новым вызовом. В американском издании Responsible Statecraft 3 марта вышла статья старшего научного сотрудника Лаборатории климатической политики Цюрихского федерального института технологии Елены Мельник и гендиректора организации "Наследие войны" Серы Кулабдары.В своем материале они прогнозируют серьезные проблемы с мировой продовольственной безопасностью и уже сейчас констатируют – Украина погрязла в масштабной экологической катастрофе.Примерно треть территории Украины загрязнена, по размерам это сопоставимо с территорией средней страны Европы."Земля — не возобновляемый ресурс. Почвы и их плодородный слой формируются на протяжении тысячелетий. Всего 1 см почвы образуется за 200–400 лет, а 20 см – за 5 000–6 000 лет. Даже два года боевых действий, как на Украине, могут уничтожить то, что формировалось тысячелетиями", - пишут авторы.Специалисты делают упор на продовольственной безопасности и отмечают, что около 400 млн человек в мире зависят от поставок продовольствия с Украины, вскользь упоминая и здоровье украинцев, которое теперь под угрозой.Гарантия раковых опухолей от СШАСША, поставляющие на Украину боеприпасы, ракеты и снаряды и принуждающие к этому своих европейских союзников в материале Responsible Statecraft цинично названы "крупнейшим мировым спонсором гуманитарного разминирования".В прошлом году Соединенные Штаты одобрили поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Немногим ранее аналогичное решение приняла Великобритания. Согласно Минобороны РФ, такие боеприпасы угрожают здоровью мирного населения и окружающей среде."Та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории. Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю", - прокомментировала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, украинцы должны понимать, что с Запада им везут "настоящий яд – гарантию раковых опухолей" и потребовать вывезти из страны такие снаряды.Экология на службе русофобииПосле прихода к власти на Украине Владимира Зеленского экологическая повестка оставалась на периферии внимания нового режима, если не считать сугубо пиар-историй в духе "Квартала 95", по типу президентской программы по высаживанию в стране миллиарда деревьев.С началом СВО киевский режим адаптировал проблемы окружающей среды под свои антироссийские нужды, обвиняя РФ в загрязнении своей территории. С этим тезисом посланцы Зеленского разъезжают по всевозможным природоохранным конгрессам, слетам и конференциям, апеллируют к ООН и прочим организациям.Едва ли нынешние власти Украины всерьез беспокоятся о здоровье нации, экологическая катастрофа, как было показано выше, тянется в стране уже не первое десятилетие и никаких действенных мер по наведению порядка до сих пор не предпринималось.Кроме антироссийской истерии, в данном случае срабатывает еще один первородный инстинкт нынешнего киевского режима – жажда наживы и неправедных доходов. Модная зеленая повестка вкупе с разминированием представляет собой нелишний источник западных денег, в освоении которых так поднаторели в Киеве в последние годы.Получается эдакий круговорот экологического бедствия в украинской природе – одни и те же люди на Западе "засевают" своими снарядами украинские земли, а затем выдают гранты и финансирование на их реабилитацию. И нет никакой надежды, что нынешний киевский режим способен, а главное хочет разорвать этот замкнутый круг самоуничтожения.
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, экология, владимир зеленский, снаряды
Эксклюзив, Украина, США, экология, Владимир Зеленский, снаряды

Тяжелейшая катастрофа: Зеленский уничтожает то, что формировалось тысячелетиями

11:37 04.03.2024 (обновлено: 11:39 04.03.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украина переживает экологическую катастрофу. Местные почвы накапливают ядовитые элементы, которые попадают туда через различное вооружение. Специалисты бьют тревогу – глобальная продовольственная безопасность под угрозой. Также, как и здоровье и без того сокращающейся с каждым годом украинской нации
Беда не приходит одна
Разговоры о тяжелом положении в сфере экологии на Украине идут уже давно. Еще до начала полномасштабных боевых действий отмечался ряд серьезных вызовов, с которыми столкнулась страна.
- Опустынивание
Несколько лет назад Украина вошла в топ-5 из 138 государств мира по риску засухи и опустынивания территорий. Списать все проблемы на глобальное потепление у украинских властей не получилось – эксперты отмечали крайне неэффективную систему хозяйствования, в результате чего через три-четыре десятка лет часть Украины может превратиться в пустыню.
- Вырубка лесов
Новости о черных лесорубах и незаконной вырубке лесов на Украине давно стали обыденностью. За годы независимости изрядно поредели леса в Карпатах, а большая часть бизнеса по лесозаготовкам ушла в теневой сектор. По примерным подсчетам, за 1990-е – начало 2000-х гг. объем нелегальной вырубки леса в стране вырос на 150%.
- Наводнения
Проблема, в прямом смысле вытекающая из предыдущей. Из-за вырубки деревьев территории становятся беззащитны от разливов рек и наводнений. К этому можно добавить отсутствие противопаводковой системы и замусоривание рек. Каждые несколько лет на Украине происходят крупные наводнения, которые буквально затапливают целые населенные пункты.
- Поджоги
В 2020 году из-за поджогов сухой травы произошли крупные лесные пожары в Чернобыльской зоне. Огонь уничтожил 5% лесов на этой территории. Похожие ЧП, пусть и меньших масштабов, происходят на Украине практически ежегодно.
- Исчезновение рек
По неофициальным данным экологов, на Украине к началу 2020-х гг. исчезло около 10 тысяч рек. Те, что еще остались зачастую пребывают в плачевном состоянии. Три года назад при поддержке ЕС была проведена проверка качества воды в главной водной артерии Украины – Днепре. Результаты исследований показали наличие в воде пестицидов, следов фармацевтических препаратов и тяжелых металлов в количествах, превышающих нормы.
Яд войны
После начала полномасштабных боевых действий Украина столкнулась с новым вызовом. В американском издании Responsible Statecraft 3 марта вышла статья старшего научного сотрудника Лаборатории климатической политики Цюрихского федерального института технологии Елены Мельник и гендиректора организации "Наследие войны" Серы Кулабдары.
В своем материале они прогнозируют серьезные проблемы с мировой продовольственной безопасностью и уже сейчас констатируют – Украина погрязла в масштабной экологической катастрофе.
"Ядовитые элементы, такие как свинец, кадмий, мышьяк и ртуть, вымываются из боеприпасов и оружия в почву. Если вовремя не выявить и зафиксировать потенциальные зоны загрязнения, вредные вещества могут попасть в пищевую цепь и стать канцерогенами", - говорится в статье.
Примерно треть территории Украины загрязнена, по размерам это сопоставимо с территорией средней страны Европы.
"Земля — не возобновляемый ресурс. Почвы и их плодородный слой формируются на протяжении тысячелетий. Всего 1 см почвы образуется за 200–400 лет, а 20 см – за 5 000–6 000 лет. Даже два года боевых действий, как на Украине, могут уничтожить то, что формировалось тысячелетиями", - пишут авторы.
Специалисты делают упор на продовольственной безопасности и отмечают, что около 400 млн человек в мире зависят от поставок продовольствия с Украины, вскользь упоминая и здоровье украинцев, которое теперь под угрозой.
Гарантия раковых опухолей от США
США, поставляющие на Украину боеприпасы, ракеты и снаряды и принуждающие к этому своих европейских союзников в материале Responsible Statecraft цинично названы "крупнейшим мировым спонсором гуманитарного разминирования".
"С 1993 года США предоставили минимум 4,2 миллиарда долларов более чем 100 странам от Лаоса до Украины. Средства вкладываются в разминирование боеприпасов, помощь пострадавшим и просветительскую работу о рисках взрывоопасности", - сказано в статье.
В прошлом году Соединенные Штаты одобрили поставку Украине снарядов с обедненным ураном. Немногим ранее аналогичное решение приняла Великобритания. Согласно Минобороны РФ, такие боеприпасы угрожают здоровью мирного населения и окружающей среде.
"Та угроза, о которой Россия неоднократно предупреждала украинское население, подтверждается и на украинской территории. Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в негодную для жизни землю", - прокомментировала тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, украинцы должны понимать, что с Запада им везут "настоящий яд – гарантию раковых опухолей" и потребовать вывезти из страны такие снаряды.
Экология на службе русофобии
После прихода к власти на Украине Владимира Зеленского экологическая повестка оставалась на периферии внимания нового режима, если не считать сугубо пиар-историй в духе "Квартала 95", по типу президентской программы по высаживанию в стране миллиарда деревьев.
С началом СВО киевский режим адаптировал проблемы окружающей среды под свои антироссийские нужды, обвиняя РФ в загрязнении своей территории. С этим тезисом посланцы Зеленского разъезжают по всевозможным природоохранным конгрессам, слетам и конференциям, апеллируют к ООН и прочим организациям.
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Едва ли нынешние власти Украины всерьез беспокоятся о здоровье нации, экологическая катастрофа, как было показано выше, тянется в стране уже не первое десятилетие и никаких действенных мер по наведению порядка до сих пор не предпринималось.
Кроме антироссийской истерии, в данном случае срабатывает еще один первородный инстинкт нынешнего киевского режима – жажда наживы и неправедных доходов. Модная зеленая повестка вкупе с разминированием представляет собой нелишний источник западных денег, в освоении которых так поднаторели в Киеве в последние годы.
Получается эдакий круговорот экологического бедствия в украинской природе – одни и те же люди на Западе "засевают" своими снарядами украинские земли, а затем выдают гранты и финансирование на их реабилитацию. И нет никакой надежды, что нынешний киевский режим способен, а главное хочет разорвать этот замкнутый круг самоуничтожения.
 
ЭксклюзивУкраинаСШАэкологияВладимир Зеленскийснаряды
 
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