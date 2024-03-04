https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html

Поражение нового "Абрамса", возмущение Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта

Поражение нового "Абрамса", возмущение Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта - 04.03.2024 Украина.ру

Поражение нового "Абрамса", возмущение Зеленского. Главное на Украине на утро 4 марта

Под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной танк "Абрамс". Президент Украины Владимир Зеленский возмутился ситуацией на границе с Польшей

2024-03-04T09:26

2024-03-04T09:26

2024-03-04T10:00

эксклюзив

хроники

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РИА "Новости" опубликовало видео поражения под Авдеевкой очередного танка "Абрамс".На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.Ранее представитель предприятия-производителя дронов "Упырь" сообщил РИА "Новости", что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной "Абрамс". Танк совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр"."Очередной Абрамс загрустил. Дрон "Упырь" знает свое дело. Танк за пять миллионов долларов сгорел от дрона за 100к рублей. Военная экономика должна быть экономной!" – прокомментировал уничтожение танка волонтёр Алексей Живов.Телеграм-канал "Повёрнутые на войне" сообщил, что танк поразил боец с позывным "Бык".Военкор Александр Коц рассказал подробности о том, как танк был поражён."Выяснил подробности уничтожения очередного "американца". Изначально по "Абрамсу" отработали из РПГ парни из 30 мотострелковой бригады. Машина "разулась" и застыла на месте. После чего по ней прицельно врезал с закрытой огневой позиции наш танк, для верности несколько подарунков сбросили с дронов, но американец никак не хотел загораться. "Отконтролили" "Упырями" ребята из 15 бригады, после чего "Абрамс" потерял всякое желание к сопротивлению. Впрочем, он его не проявлял изначально", – рассказал Коц.К записи он прикрепил видео поражения танка."Отличная командная работа подразделений Центрального военного округа. "И никто не геройствует. Потому как незачем. Спокойно жгем танки" (с) к/ф "28 панфиловцев", – подытожил Коц.В сентябре 2023 года стало известно о прибытии первых танков "Абрамс" на Украину. Об этом сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на двух собеседников в Пентагоне. По словам американских военных, танки были направлены Киеву раньше намеченного срока, чтобы уже принять участие в запланированном на лето-осень контрнаступлении.Позднее получение "Абрамсов" подтвердил украинский президент Владимир Зеленский."Хорошие новости от министра [обороны Рустема] Умерова. "Абрамсы" уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей", — написал он в своем телеграм-канале.Точное количество поставленных танков не называлось. При этом всего Украине предполагалось поставить 31 M1 Abrams.Поставку танков США анонсировали в конце января. Изначально в Пентагоне полагали, что танки поступят на Украину не ранее конца года, однако 21 сентября Зеленский встретился в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом, и тот сказал, что первые "Абрамсы" Украина получит через неделю.Уже в ноябре Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ заявил, что переданные США танки не смогли сыграть большую роль на поле боя, т. к. их передали недостаточно."К счастью или к сожалению, у нас очень много разных танков. "Абрамс" - не исключение. Это качественный танк. У нас их не очень много, честно вам скажу. "Абрамс" – первый пример такого танка. Я надеюсь, что мы будем развивать наши отношения и поставок будет больше, но пока сказать, что они играют важнейшую роль на поле боя, мне сказать сложно. Их число очень мало", – подчеркнул Зеленский.В конце ноября во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин предложил Украине вернуть семь танков "Абрамс", а взамен предоставить Украине 28 танков "Леопард-2", которые США обязались закупить в третьих странах.Возмущение ЗеленскогоПрезидент Украины Зеленский во время вечернего обращения выразил возмущение действиями польских фермеров."Нужно найти наконец решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности страны, истекающей кровью, можно использовать во внутренней политической борьбе. Впрочем, мы пройдём и это", – заявил Зеленский.За несколько часов до этого представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона заявил о блокаде украинско-польской границы."Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", – рассказал он.По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств."Напомню, что "Ягодин" – это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200–1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют на Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", – отметил Демченко.Он указал, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отметил, что своими действиями поляки пытаются заставить украинское руководство пойти на уступки в ряде вопросов."Поляки "братушки" продолжают жестко указывать украинцам на их место, блокируя все КПП. Блокируют всё и даже военную/гуманитарную помощь Украине. Это делается для того, чтобы вынудить Зеленского пойти на условия Варшавы. Это называется пользоваться ситуацией и положением и прогибать своего "братушку" в самый уязвимый для него момент, спасая свою шкуру и получая сверхприбыль. Просто поднимают ставки. Зе ничего не может сделать, он сам себя и всю страну загнал в угол. Мы даже в момент, когда Зеленский выпендривался, инсайдили, что поляки прогнут Киев и лично Владимира Александровича. Всё к этому идёт", – указывалось в публикации канала вечером 3 марта.По мнению авторов, Зеленскому следовало "думать не ситуативно, а стратегически, как государственник"."Не загонять страну в такую ситуацию, когда ты зависишь от кого-то, особенно если этот кто-то давно имеет интересы на твои территории и города, но ждёт подходящего момента, когда можно будет откусить его с минимальными затратами. Или получить бесплатно. Выполни Минские соглашения, и этого не было бы. Про Стамбульские соглашения вообще молчим, это возможно был последний хороший шанс, но кто-то подставил всю страну из-за своих амбиции и желания быть популярным", – отметили авторы "Легитимного".Пока же блокада на украинско-польской границе продолжается.

https://ukraina.ru/20240303/1053680957.html

https://ukraina.ru/20240303/1053676953.html

https://ukraina.ru/20240303/1053673838.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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