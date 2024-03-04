https://ukraina.ru/20240304/1053667132.html

Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки"

Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки" - 04.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки"

В случае полноценного конфликта НАТО будет сложно захватить Калининград. Российские "Искандеры" могут ударить по всем логистическим путям северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный опорный пункт, Западу потребуется большая группировка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-04T04:50

2024-03-04T04:50

2024-03-04T04:50

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На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у границ НАТО уже сейчас находится примерно 300-350 тысяч военных. В случае реальной войны у них будет тотальная мобилизация. При этом снарядов у Запада хватит на месяц войны, но они смогут нарастить производство, рассказал военный.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что на украинской границе возможна провокация под ложным флагом, когда Запад организует убийство поляков, обвинив в этом Москву и Минск, а потом использует это в качестве повода для вторжения в Белоруссию и Калининград, добавил специалист.Армия разных стран НАТО находятся в разной степени боеспособности. У Франции самые качественные войска – это "Иностранный легион", а остальные – более слабые. У Германии армия серьезно деградировала и будет наиболее слабым звеном в группировке, у них мало профессиональных военных, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240302/1053657221.html

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новости, нато, европа, белоруссия, калининград, война, агрессия, украина, граница, провокация