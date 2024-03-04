Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки" - 04.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки"
Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки" - 04.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки"
В случае полноценного конфликта НАТО будет сложно захватить Калининград. Российские "Искандеры" могут ударить по всем логистическим путям северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный опорный пункт, Западу потребуется большая группировка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T04:50
2024-03-04T04:50
новости
нато
европа
белоруссия
калининград
война
агрессия
украина
граница
провокация
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На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у границ НАТО уже сейчас находится примерно 300-350 тысяч военных. В случае реальной войны у них будет тотальная мобилизация. При этом снарядов у Запада хватит на месяц войны, но они смогут нарастить производство, рассказал военный.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что на украинской границе возможна провокация под ложным флагом, когда Запад организует убийство поляков, обвинив в этом Москву и Минск, а потом использует это в качестве повода для вторжения в Белоруссию и Калининград, добавил специалист.Армия разных стран НАТО находятся в разной степени боеспособности. У Франции самые качественные войска – это "Иностранный легион", а остальные – более слабые. У Германии армия серьезно деградировала и будет наиболее слабым звеном в группировке, у них мало профессиональных военных, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нато, европа, белоруссия, калининград, война, агрессия, украина, граница, провокация
Новости, НАТО, Европа, Белоруссия, Калининград, война, агрессия, Украина, граница, провокация

Эксперт рассказал, как в случае захода на Калининград "Искандеры" нанесут НАТО "ножевое ранение в почки"

04:50 04.03.2024
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкРепетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии
Репетиция торжественного парада ко Дню Независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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В случае полноценного конфликта НАТО будет сложно захватить Калининград. Российские "Искандеры" могут ударить по всем логистическим путям северной Европы. Чтобы уничтожить такой крупный опорный пункт, Западу потребуется большая группировка. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
На Белорусском, Калининградском и Псковском направлениях у границ НАТО уже сейчас находится примерно 300-350 тысяч военных. В случае реальной войны у них будет тотальная мобилизация. При этом снарядов у Запада хватит на месяц войны, но они смогут нарастить производство, рассказал военный.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что на украинской границе возможна провокация под ложным флагом, когда Запад организует убийство поляков, обвинив в этом Москву и Минск, а потом использует это в качестве повода для вторжения в Белоруссию и Калининград, добавил специалист.

"Понятно, что Калининград им [группировке войск НАТО] будет захватить сложно. Наши "Искандеры" могут ударить по всем логистическим путям северной Европы. Чтобы уничтожить этот наш крупный опорный пункт, Западу нужна очень большая группировка. Иначе мы оттуда нанесем удар, который можно сравнить с ножевым ранением в почки", - отметил Крапивник.

Армия разных стран НАТО находятся в разной степени боеспособности. У Франции самые качественные войска – это "Иностранный легион", а остальные – более слабые. У Германии армия серьезно деградировала и будет наиболее слабым звеном в группировке, у них мало профессиональных военных, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
Пётр Скоробогатый интервью
2 марта, 03:57
Петр Скоробогатый: ВСУ хотят устроить лихой партизанский наскок, но Россия создала им гигантскую проблемуМинистр обороны США Ллойд Остин в Конгрессе заявил, что поражение Украины приведёт к вооруженному столкновению НАТО и России.
 
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