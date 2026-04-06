В ЕС боятся, что энергетический кризис перерастет в финансовый
В Евросоюзе опасаются, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может перерасти в финансовый. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание FT
2026-04-06T12:55
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В публикации говорится, что чиновники ЕС призывают правительства стран союза не прибегать к чрезмерным мерам поддержки на фоне роста цен на энергоносители. В Брюсселе опасаются, что новый энергетический шок может со временем обернуться уже налогово-бюджетным кризисом.
Еврокомиссия требует от стран-членов ограничивать сроки действия энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот. В ЕС не хотят повторения сценария 2022 года, когда для сдерживания последствий энергокризиса потребовались масштабные бюджетные вливания.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию подчеркнул, что потрясения в одном секторе экономики способны быстро затронуть все общество.
На этом фоне в Евросоюзе все внимательнее следят за последствиями конфликта вокруг Ирана и его влиянием на энергорынки, опасаясь, что новый виток кризиса ударит уже не только по промышленности и домохозяйствам, но и по устойчивости государственных финансов.