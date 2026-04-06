https://ukraina.ru/20260406/v-es-boyatsya-chto-energeticheskiy-krizis-pererastet-v-finansovyy---1077574239.html

В ЕС боятся, что энергетический кризис перерастет в финансовый

В ЕС боятся, что энергетический кризис перерастет в финансовый - 06.04.2026 Украина.ру

В ЕС боятся, что энергетический кризис перерастет в финансовый

В Евросоюзе опасаются, что энергетический кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может перерасти в финансовый. Об этом 6 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на издание FT

2026-04-06T12:55

2026-04-06T12:55

2026-04-06T12:55

новости

ближний восток

брюссель

иран

ес

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg

В публикации говорится, что чиновники ЕС призывают правительства стран союза не прибегать к чрезмерным мерам поддержки на фоне роста цен на энергоносители. В Брюсселе опасаются, что новый энергетический шок может со временем обернуться уже налогово-бюджетным кризисом. Еврокомиссия требует от стран-членов ограничивать сроки действия энергетических субсидий, налоговых послаблений и других льгот. В ЕС не хотят повторения сценария 2022 года, когда для сдерживания последствий энергокризиса потребовались масштабные бюджетные вливания. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в интервью изданию подчеркнул, что потрясения в одном секторе экономики способны быстро затронуть все общество. На этом фоне в Евросоюзе все внимательнее следят за последствиями конфликта вокруг Ирана и его влиянием на энергорынки, опасаясь, что новый виток кризиса ударит уже не только по промышленности и домохозяйствам, но и по устойчивости государственных финансов.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.

ближний восток

брюссель

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, брюссель, иран, ес