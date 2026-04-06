Уклонистов на Западной Украине снимали с розыска за $3 тыс
2026-04-06T13:39
Уклонистов на Западной Украине снимали с розыска за $3 тыс
Задержан высокопоставленный руководитель Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Винницкой области, помогавший согражданам уклониться от мобилизации на платной основе. Об этом 6 апреля сообщило Государственное бюро расследований Украины
Руководитель переименованного военкомата вымогал с уклонистов взятки, предпочитая доллары США.
"По данным следствия, он помогал мужчинам сниматься с розыска за 3 тысячи долларов США, - рассказали в ГБР. - Чтобы избежать разоблачения, соответствующие изменения в системе должностное лицо поручало делали подчиненным, а деньги ему передавали через посредников".
Неназванное должностное лицо задержали при получении денег. Ему вменяют получении неправомерной выгоды, сопряженной с вымогательством (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Суд отстранил подозреваемого от должности и избрал меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. незадачливому военкому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют причастность других работников ТЦК", - рассказали в ГБР.
