Дипломатический сюрприз: стал известен новый "союзник" России в ООН
Соединенные Штаты были застигнуты врасплох совместными действиями России и Франции в Совете Безопасности ООН на заседании, посвященном ситуации в Ормузском проливе. Об этом 6 апреля сообщило китайское издание Sohu
2026-04-06T12:05
По информации источника, американская сторона рассчитывала, что Москва просто воздержится при голосовании по проекту резолюции. Однако российская делегация неожиданно проголосовала против документа. Вместе с ней против выступила и Франция.
Это решение стало настоящим сюрпризом для Вашингтона. В американской администрации полагали, что Париж поддержит их инициативу. Теперь американские дипломаты оказались в сложном положении. Как отмечает Sohu, следующее обсуждение резолюции перенесено на субботу.
Причина — опасения, что Россия, Франция и Китай могут наложить вето, если документ не будет учитывать их позицию.
Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на позицию Парижа. Он заявил, что помощь Франции Вашингтону в конфликте с Ираном оказалась крайне недостаточной. Американский лидер пообещал, что США обязательно запомнят такой шаг французской стороны.
Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Ситуация в Ормузском проливе остается крайне напряженной: Иран заявляет о контроле над стратегически важной водной артерией и наносит удары по танкерам, а США пытаются обеспечить свободу судоходства.