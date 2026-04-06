Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260406/diplomaticheskiy-syurpriz-stal-izvesten-novyy-soyuznik-rossii-v-oon-1077569970.html
Дипломатический сюрприз: стал известен новый "союзник" России в ООН
2026-04-06T12:05
новости
франция
иран
сша
дональд трамп
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076247113_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ac406b04455afc85df4f21063eec9b6.jpg
франция
иран
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076247113_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5d57fa50f2c2ef9883d915241d2e1da1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
© REUTERS / Heather Khalifa
- РИА Новости, 1920, 06.04.2026
© REUTERS / Heather Khalifa
Читать в
ДзенTelegram
Соединенные Штаты были застигнуты врасплох совместными действиями России и Франции в Совете Безопасности ООН на заседании, посвященном ситуации в Ормузском проливе. Об этом 6 апреля сообщило китайское издание Sohu
По информации источника, американская сторона рассчитывала, что Москва просто воздержится при голосовании по проекту резолюции. Однако российская делегация неожиданно проголосовала против документа. Вместе с ней против выступила и Франция.
Это решение стало настоящим сюрпризом для Вашингтона. В американской администрации полагали, что Париж поддержит их инициативу. Теперь американские дипломаты оказались в сложном положении. Как отмечает Sohu, следующее обсуждение резолюции перенесено на субботу.
Причина — опасения, что Россия, Франция и Китай могут наложить вето, если документ не будет учитывать их позицию.
Ранее президент США Дональд Трамп резко отреагировал на позицию Парижа. Он заявил, что помощь Франции Вашингтону в конфликте с Ираном оказалась крайне недостаточной. Американский лидер пообещал, что США обязательно запомнят такой шаг французской стороны.
Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана продолжается с 28 февраля. Ситуация в Ормузском проливе остается крайне напряженной: Иран заявляет о контроле над стратегически важной водной артерией и наносит удары по танкерам, а США пытаются обеспечить свободу судоходства.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФранцияИранСШАДональд ТрампООН
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
