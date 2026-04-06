Мережко уверен, что Украине хватит людей на десятилетия. Бужанский предложил ему самому пойти первым
Мережко уверен, что Украине хватит людей на десятилетия. Бужанский предложил ему самому пойти первым - 06.04.2026 Украина.ру
Мережко уверен, что Украине хватит людей на десятилетия. Бужанский предложил ему самому пойти первым
Народный депутат Украины Максим Бужанский публично раскритиковал своего коллегу Александра Мережко после его слов о том, что Украине хватит человеческих ресурсов для войны еще на десять лет и дольше. Об этом 6 апреля пишет телеграм-канал "Политика Страны"
2026-04-06T12:15
2026-04-06T12:15
2026-04-06T12:15
Поводом для реакции Бужанского стало заявление Мережко о том, что главная проблема Украины заключается не в нехватке людей, а в управлении и мотивации. Ранее Александр Мережко заявил, что у Украины якобы достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать войну еще десять лет и более. По его словам, вопрос заключается не в количестве людей, а в том, как именно ими управляют и насколько эффективно их мотивируют. Подобные заявления звучат особенно резко с учетом продолжающихся споров вокруг мобилизации, работы военно-врачебных комиссий и общего состояния человеческого ресурса в стране. Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщала о проблемах в системе комплектования, а юрист и основатель добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко предупреждал о рисках внутреннего кризиса и тяжелых последствиях в случае продолжения затяжной войны.Подробнее об этом и других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.
Мережко уверен, что Украине хватит людей на десятилетия. Бужанский предложил ему самому пойти первым
Народный депутат Украины Максим Бужанский публично раскритиковал своего коллегу Александра Мережко после его слов о том, что Украине хватит человеческих ресурсов для войны еще на десять лет и дольше. Об этом 6 апреля пишет телеграм-канал "Политика Страны"
Поводом для реакции Бужанского стало заявление Мережко о том, что главная проблема Украины заключается не в нехватке людей, а в управлении и мотивации.
"Было бы справедливо и честно, если бы народный депутат Мережко сразу указал, сколько именно из этих десяти лет намерен воевать лично он. Ну чтобы не выглядеть настолько идиотом, насколько он им выглядит обычно", — написал Бужанский.
Ранее Александр Мережко заявил, что у Украины якобы достаточно человеческих ресурсов, чтобы продолжать войну еще десять лет и более. По его словам, вопрос заключается не в количестве людей, а в том, как именно ими управляют и насколько эффективно их мотивируют.
Подобные заявления звучат особенно резко с учетом продолжающихся споров вокруг мобилизации, работы военно-врачебных комиссий и общего состояния человеческого ресурса в стране.
Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщала о проблемах в системе комплектования, а юрист и основатель добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко предупреждал о рисках внутреннего кризиса и тяжелых последствиях в случае продолжения затяжной войны.