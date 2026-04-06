Европу предупредили, чем обернется слепая поддержка Украины

Европейские страны все чаще смотрят на Украину не как на объект солидарности, а как на буфер против России, закрывая при этом глаза на тревожные процессы внутри самой страны. Об этом 6 апреля написал бывший экономический советник Владимира Зеленского Александр Роднянский в колонке для западного издания "The Wall Street Journal"

2026-04-06T13:45

По словам Роднянского, в частных разговорах европейцы все чаще признают, что помогают Киеву в том числе ради того, чтобы выиграть время для себя. При этом публично европейские власти продолжают говорить о поддержке Украины как о благородной демократической миссии. Автор статьи считает, что такая позиция становится опасной, поскольку побуждает оценивать Украину исключительно по ее способности продолжать войну. На этом фоне, как он пишет, западные политики предпочитают не замечать принудительную мобилизацию, усиление исполнительной власти, ослабление подотчетности, коррупцию, некомпетентность и политическую дисфункцию в Киеве. Роднянский предупреждает, что страна может сохраняться как военная сила, одновременно деградируя политически. По его мнению, это одна из классических угроз затяжной войны на истощение, когда власть централизуется, принуждение становится нормой, а контроль и проверки откладываются под предлогом необходимости. Он также пишет, что ставка Европы на то, что эти проблемы удастся урегулировать позже, является скорее азартной игрой, чем стратегией. В противном случае, считает автор, Евросоюз рискует получить у своих границ не "вдохновляющую послевоенную демократию", а глубоко травмированную, вооруженную и политически хрупкую страну, плохо управляемую и с трудом поддающуюся интеграции.Между тем в ЕС боятся, что энергетический кризис перерастет в финансовый. В публикации говорится, что чиновники ЕС призывают правительства стран союза не прибегать к чрезмерным мерам поддержки на фоне роста цен на энергоносители. В Брюсселе опасаются, что новый энергетический шок может со временем обернуться уже налогово-бюджетным кризисом.О других новостях на сегодняшний день — в обзоре ФСБ спасла крупного российского чиновника. Израиль бессилен против ракет Ирана. Хроника событий на 13.00.

