https://ukraina.ru/20260406/nami-draznili-russkikh-ukrainskie-eksperty-nachinayut-prozrevat-1077559700.html

"Нами дразнили русских". Украинские эксперты начинают прозревать

В экспертном сообществе пересчитывают всадников Апокалипсиса, обсуждают, ждать ли вслед за "чумой" и войной ещё и голода. Думают и о том, почему война в Иране привела к тому, что НАТО перестают бояться в мире и стоит ли Киеву продолжать надеяться на членство в Альянсе.

2026-04-06T06:50

украина

сша

иран

артем сытник

дмитрий спивак

кость бондаренко

нато

оон

брикс

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060181995_46:94:1158:719_1920x0_80_0_0_f52ea938656692e89aa56ed207bcb806.jpg

Украинский политолог Кость Бондаренко в эфире одного из ютуб-каналов рассказал, что фукуямовский "конец истории", на который многие уповали в 90-е годы прошлого века, отменяется. Мир изменился и продолжает изменяться — "началось сначала возвышение Китая, далее начался бунт России, далее начались у США проблемы с непокорными, появляется БРИКС...".Мир начал раскалываться на две части — коллективный Запад и коллективный Юг, рассказал политолог, уточнив, что эти две системы начинают противостоять друг другу и первой войной в этом противостоянии стала "российско-украинская война".С приходом Трампа Запад перестал быть монолитным, но не монолитен и Юг, мы сейчас наблюдаем многополюсность, считает Бондаренко. По его мнению, в этих условиях Украина (киевский режим — ред.), ориентированная больше на Британию, чем на США, пытается играть в игру, которая явно не выгодна Вашингтону - в частности, в Ливии. Точнее, тут "Британия играет Украиной".Словом, Киев сейчас - это один из элементов антитрамповской политики Запада, констатировал эксперт. Он добавил, что ситуация на Ближнем Востоке будет напряжённой даже в случае завершения конфликта, это приведёт к тому, что "Украина окажется не в фокусе внимания".Украинский блогер и писатель Юрий Сытник отметил, что обещанные "две-три недели" войны с Ираном уже прошли, а война продолжается. Так он прокомментировал заявление генсека ООН Анониу Гуттериша об опасности расползания ближневосточного конфликта, о том, что мир стоит на пороге более масштабной войны.По мнению Сытника, это заявление тревожное, генсек ООН предупреждает о последствиях. А эскалация только нарастает, если будут нанесены удары по опреснительным установкам, это будет не просто гуманитарная катастрофа для миллионов людей, но катастрофа мирового масштаба, поскольку уже сейчас звучат предупреждения о надвигающемся продовольственном кризисе."И тогда какие-то ассоциации получаются у нас буквально апокалиптические — всадник чумы был, всадник войны — он тоже скачет, и вот сейчас всадник голода", - сказал Сытник в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, это уже никакая не конспирология, просто "для большой перезагрузки мира, перехода к новой финансовой и валютной системе и к новому мироустройству нужны катаклизмы и управляемый хаос".Блогер отметил, что отсутствие пресной воды (если это случится — ред.) ударит по миллионам простых людей, миллиардеры вряд ли пострадают, у них убежища в спокойных странах. Хотя и спокойных стран а мире почти не останется.Пока идёт повышение ставок, как и в конфликте на Украине. Даже если удастся сейчас договориться, спокойствия ожидать не стоит. Клаус Шваб предупреждал, что мир прежним уже не будет, напомнил Сытник, добавив, что, судя по всему, эволюция не будет мирной.Что касается исхода украинского конфликта, то, по мнению писателя, устроителям перезагрузки мира, возможно, всё равно, кто окажется победителем - "это будет Пиррова победа в любом случае".Нет тут стороны, которая может выиграть. Поэтому, предположил Сытник, "это не просо война, это элемент глобального сценария по изменению миропорядка".В общем, украинцы (понятно, что это не об этносе — авт.) добровольно превратили свою страну в поле боя, где ценою их жизней выясняют отношения мировые игроки.При этом все обещания принять Украину в НАТО оказались обманом, констатировал украинский политолог Дмитрий Спивак. По его словам, НАТО играет с Киевом в напёрстки уже 16 лет. На самом деле никто Украину в Альянсе не ждёт, принимать не собирается - и уже "все во всём признались"."Нами играли, нами дразнили русских", - сказал эксперт. Он напомнил, что Украину даже "разоружали вдвоём" - делали это и РФ, и США. А теперь вовсе нет смысла говорить о НАТО, поскольку в ближайшие годы блок будет трансформирован, если вообще сохранится.Война в Иране показала, что страны НАТО воевать не хотят, полагаясь на защиту Америки, как и ранее всегда на это полагались - "вот и всё, вот он, весь дух этого Североатлантического альянса, его после Ирана перестают бояться", - сказал Спивак, добавив, что всё, что может НАТО, уже продемонстрировано и в украинском кризисе.Что касается США, то в их надёжности в качестве союзника засомневались страны Залива, убедившиеся в ходе войны, что "бабла немеряно, а безопасности нет". При этом деньги "нефтяных" монархий лежат в США, поэтому монархии рассчитывали на защиту Вашингтона, у которого много военных баз в регионе. Но вот теперь Иран бьёт именно по этим базам, подчеркнул политолог.По мнению Спивака, от всего происходящего сейчас выигрывает Китай, который на фоне хулиганского поведения США выглядит образцом спокойствия и надёжности. Но выигрывает и РФ - "уже никто не говорит об агрессии", да это было бы странно на фоне поведения Америки, на фоне того, что творится в мире.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Telegram, VPN, война и английские банки. Эксперты о ситуации на Украине, в России и вокруг"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

