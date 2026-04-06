Николай Склифосовский: 190 лет выдающемуся уроженцу Новороссии

Имя знаменитого русского хирурга Николая Васильевича Склифосовского известно большинству по реплике персонажа Юрия Никулина в "Кавказской пленнице", а несчастливому меньшинству – из посещения больницы скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Родился этот врач, однако, на территории Новороссии

2026-04-06T08:00

Родился Склифосовский 6 апреля 1836 года на хуторе Карантин, Тираспольского уезда, Херсонской губернии. Сейчас – поблизости от Дубоссар.Происхождение фамилии — греческое, но отец нашего героя, дворянин и письмоводитель карантинной конторы Василий Склифос, удлинил её и по этому случаю принял миропомазание в Дубоссарах. Так что все двенадцать его детей прожили свои жизни уже как Склифосовские. Николай был девятым из них.Хутор Карантин, где родился великий хирург, прилагался к карантинной станции, которая была создана для предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, проверки и обеззараживания прибывающих из-за границы на территорию Херсонской губернии продуктов растительного и животного происхождения. Также на территории хутора располагался тыловой госпиталь для больных инфекционными заболеваниями военнослужащих, основанный ещё Суворовым.Незадолго до рождения сына Николая Василию Склифосовскому пришлось участвовать в борьбе с эпидемией холеры. Потом зараза возвращалась, забрала мать этого многодетного семейства, и младших отпрысков родитель отправил в одесский детский приют. Вскоре родитель сам заразился и скончался. Так будущее светило хирургии остался круглым сиротой.Среднее образование Николай получил во 2-й одесской мужской гимназии и закончил её в 1854 году с серебряной медалью. Во время учёбы он зарабатывал деньги частными уроками. Как раз во время подготовки к экзаменам на аттестат зрелости он впервые увидел войну вблизи во время бомбардировок Одессы англо-французской эскадрой 22 апреля 1854 года.Затем Склифосовский поступил на медицинский факультет Московского университета. Жил он на небольшую стипендию, которую получал от Одесского приказа общественного призрения. Был одним из лучших студентов медицинского факультета, особенно интересуясь хирургией. Окончил университетский курс с отличием и степенью лекаря.Будучи в родных Дубоссарах, из-за болезни главного врача местной больницы Склифосовский был вынужден две недели исполнять его обязанности.Склифосовский вернулся в Одессу, где работал ординатором в хирургическом отделении городской больницы. Через несколько лет ему предложили стать главным врачом, но он отказался, предпочитая практическую работу.Учёную степень доктора медицины получил в Императорском Харьковском университете в 1863 году за диссертацию "О кровяной околоматочной опухоли".Дальше молодого доктора медицины ждала стажировка в Германии. И языковой проблемы у него не возникало: в гимназии французский и немецкий языки учили так, что на экзаменах в университет он отвечал с лёгкостью.С 1866 по 1868 год Склифосовский находился в научной командировке за границей и прошёл стажировку у знаменитых хирургов, профессоров Бернгарда фон Ленгербека и Непатона, а также у учёного-патолога (и не менее выдающегося археолога и палеонтолога — Ред.) Рудольфа Вирхова и шотландского акушера и хирурга Д. Симпсона. Тогда же он отправляется полевым хирургом на австро-прусскую войну. Так началась его работа в армии прусского короля. И первым полем боя, где он был уже далеко не зрителем, стали окрестности Садова.После заграничной командировки доктор вернулся в Одессу и был назначен заведующим хирургическим отделением городской больницы и стал активно писать научные статьи. Их заметил попечитель Киевского учебного округа профессор Николай Иванович Пирогов и пригласил Склифосовского на кафедру хирургии в университет Св. Владимира. Но Николай Васильевич не воспользовался этим предложением и вновь отправился на фронт — на сей раз на Франко-прусскую войну.Доктору Пирогову он предпочёл пациента этого знаменитого хирурга — самого Отто фон Бисмарка — и рассматривал своё пребывание в сражающейся с французами прусской армии как своего рода реванш за пережитую в юности бомбардировку Одессы. Он видел, как маршалы Канробер и Мак-Магон, в своё время разрушившие Севастополь, были разбиты фельдмаршалом фон Мольтке, из рук которого доктор получил Железный крест.В 1871 году Склифосовский был переведён на кафедру хирургической патологии Императорской медико-хирургической академии, где он преподавал и оперировал. С именем его связано активное внедрение в хирургическую практику новых методов антисептики, применение кокаина для наркоза. Николай Васильевич был автором оригинальных методов хирургического лечения: одним из первых стал оперировать на желчном пузыре, разработал технику хирургического лечения мозговых грыж, зоба. Выдающимся новшеством стала операция соединения костей при ложных суставах бедра и плеча, которая получила название "замок Склифосовского" или "русский замок".А в 1876 году он снова на фронте — на сей раз на Балканах, где армиям Сербии и Черногории были нужны добровольцы из России. Вскоре российская армия перешла Дунай, и так началась его четвёртая и последняя война — Русско-турецкая.Через его лазареты прошли около десяти тысяч раненых. Оперировал сутки напролёт. Медсёстры поддерживали его силы глотком вина и куском хлеба. Рядом находилась вторая жена (первая умерла совсем молодой), которая сопровождала мужа во всех фронтовых поездках. Несмотря на усталость, доктор всегда оставался бодрым и элегантным, в безупречном кителе. За "самоотвержение и мужество" в боях под Плевной Склифосовский был награждён орденом Святого Владимира 3-й степени.Боевой опыт позволил доктору усовершенствовать способы и методы хирургического лечения огнестрельных ранений и переломов, а также написать работы "Перевозка раненых на войне", "Наше госпитальное дело на войне", "В госпиталях и на перевязочных пунктах во время Турецкой войны" и другие.С 1880 года Склифосовский начал работу в Московском университете в должности экстраординарного профессора кафедры факультетской хирургической клиники Московского университета. В 1882-1893 годах он был ординарным профессором кафедры хирургической факультетской клиники, в 1882-1888 годах — деканом медицинского факультета Императорского Московского университета. Склифосовский внедрил антисептику: обязал врачей и всех присутствующих при операциях надевать чистые халаты, тщательно мыть и обеззараживать руки и медицинские инструменты, что позволило свести к минимуму осложнения после операции и заражения крови, распространённые в это время.Профессора Пирогова Склифосовский спасти не смог. Именно он поставил правильный диагноз своему коллеге и благодетелю — рак верхней челюсти — и настаивал на немедленной операции. Но пожилой хирург ему не поверил и поехал лечиться в Венгрию, будучи уверенным, что у него всего лишь воспаление нёба, а через полгода умер. После смерти у Пирогова взяли образцы тканей на исследование и подтвердили диагноз, сделанный Склифосовским.В 1893 году Склифосовский возглавил Императорский клинический институт Великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге; издавал журнал "Летописи русской хирургии". В 1900 году у Николая Васильевича случился инсульт, он был вынужден прекратить активную практику и вместе с семьёй переехал на дачу в Полтавскую губернию.Семейная жизнь знаменитого медика сложилась отнюдь не так счастливо, как профессиональная карьера. О ранней смерти жены уже было сказано, но и детям Склифосовского не досталась долгая и счастливая жизнь.Дочь Мария утопилась в реке. Сын хирурга Борис умер в младенчестве, Константин не дожил до 17-летия из-за туберкулёза почек. Сын Владимир во время учёбы в Санкт-Петербургском университете увлёкся политикой и вступил в подпольную террористическую организацию.16-летнему Владимиру поручили убить полтавского губернатора Александра Бельгарда, который был другом семьи Склифосовских и часто бывал у них в гостях. Володя не мог убить своего давнего знакомого и застрелился сам.На краю поля Полтавской битвы стоит село Яковцы. Там было имение второй супруги доктора Софии Александровны. Совсем больной, хирург принимал пациентов у себя во флигеле. Селян лечил бесплатно. На свои средства он построил госпиталь для инвалидов Русско-турецкой войны, в здании которого с 1909 года находится Музей Полтавской битвы.Там Николай Васильевич и скончался 13 декабря 1904 года и был похоронен рядом с сыном. Туда же вскоре после смерти доктора пришла весть о гибели ещё одного сына, Николая Николаевича, на Русско-японской войне.А во время Гражданской войны в Яковцах случилась трагедия. Вдову Склифосовского парализовало, за ней ухаживала дочь Тамара, жена офицера Добровольческой армии. 17 октября 1919 года махновцы из отряда Бибика нагрянули в поместье. У Софьи Александровны была бумага, подписанная Лениным, о том, что на семью Склифосовского репрессии не распространяются. Но бандиты бумаг не читают.Увидев в портрете доктора Склифосовского офицера царской армии в мундире, анархисты зарубили вдову лопатами, а дочь Тамару вывели во двор, изнасиловали и повесили головой вниз на дубе. Дети Тамары эмигрировали вместе с отцом. Лишь дочь Ольга Николаевна дожила на Арбате до 1960 года.

Дмитрий Губин

