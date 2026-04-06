Украина за неделю. Отчаянная нужда в перемирии

Украина продолжает изображать, что настроена на перемирие, однако дела киевского режима говорят совсем об обратном

2026-04-06T06:20

Мнимое миротворчество На прошлой неделе Владимир Зеленский вспомнил, что 12 апреля православные будут отмечать Пасху, поэтому, особо не настаивая, он вбросил идею пасхального перемирия. "Мы готовы и к прекращению огня на пасхальные праздники", — так звучала эта его фраза. Он добавил, что Украина якобы готова к любым компромиссам, кроме компромиссов с их "достоинством и суверенитетом". Годом ранее пасхальное перемирие было объявлено Россией. Продолжалось оно несколько дней – с 19 по 21 апреля. Официального ответа от Киева так тогда и не последовало, представители правящего на Украине режима ограничились расплывчатыми формулировками о том, что они будут действовать зеркально с российской стороной. В итоге, по данным Министерства обороны РФ, ВСУ нарушили это перемирие 4,9 тыс. раз. Еще больше нарушений – более 14 тыс. — со стороны украинских формирований последовало в течение следующего перемирия, которое продолжалось с 8 по 10 мая того же года. Оно было приурочено ко Дню Победы и снова не было официально поддержано украинской стороной.Нет ни малейших сомнений, что нынешняя готовность Зеленского на перемирие на Пасху – обман. Еще ни разу украинцы не соблюдали режим прекращения огня, что ставит под сомнение серьезность "миротворческих" намерений Киева.По его словам, украинские власти должны взять на себя ответственность и принять соответствующие решения, чтобы выйти на мир, а не на перемирие. "Понятно, что киевский режим отчаянно нуждается в перемирии, в любом перемирии, потому что динамика на фронтах, которая, кстати, мониторится не только нашими специалистами, но и зарубежными, свидетельствует о том, что российские войска — где-то быстрее, где-то медленнее, но по всей линии фронта продвигаются вперед", — добавил Песков. Собственно, если ознакомиться с полной цитатой главы киевского режима про перемирие, то все встает на свои места. "Я не считаю, что переговоры зашли в тупик. Что нам делать? Пусть Россия сдается — мы не сдадимся", — сказал он, тем самым нивелировав малейшие намеки на готовность Украины к серьезному разговору о мире. Подорвать экспорт через Балтику Параллельно с традиционной для украинских властей хамоватой говорильней Зеленский и его команда не оставляют попыток нанести России чувствительные удары по ее территории. Последние две недели ознаменовались ударами украинских дронов по портам Балтийского моря – Приморск и Усть-Луга. Первый серьезный удар случился 23 марта, был атакован порт Приморск. Через два дня беспилотники атаковали Усть-Лугу. Еще через двое суток в порту снова начался крупный пожар, опять заговорили о возможном прилете украинских БПЛА. Еще через какое-то время все повторилось вновь – очередные удары последовали 29 марта, власти региона признали, что в Усть-Луге есть повреждения и пожары вследствие прилета беспилотников. В ночь на вторник, 31 марта, Украина снова атаковала Усть-Лугу. К утру, по информации главы региона Александра Дрозденко, было сбито 38 дронов. Губернатор подтвердил, что в порту Усть-Луги есть повреждения. Причина ударов ясна – конфликт вокруг Ирана привел к росту цен на нефть, что может серьезно подсобить российской экономике. Украинцы этого допустить не хотят, поэтому стремятся выбить российскую портовую инфраструктуру на Балтике, через которую идет львиная доля российского нефтяного экспорта. Пошли разговоры, что прилеты в Ленинградской области стали возможны благодаря тому, что пролет БПЛА украинской армии осуществляется через территорию Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и, возможно, Финляндии. Официально это не подтверждалось, однако все это время в этих странах как бы случайно падали украинские дроны. Объяснялось это якобы тем, что они уклонились от курса в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы и залетели туда будто бы с российской территории. Разумеется, поверить в это трудно, так как от Украины до Ленинградской области порядка 850 км и пролететь просто так украинские дроны вряд ли смогли бы. Поэтому дыма без огня не бывает. В Кремле пообещали принять меры в случае, если прямое соучастие стран Запада в атаках на РФ подтвердится. Два месяца Еще одно любопытное заявление, пришедшее на неделе из Киева, – это реплика Зеленского про то, что Россия дала Украине два месяца на вывод ВСУ из Донбасса. "Иначе условия мира изменятся. Россия рассчитывает взять Донбасс за два месяца. Мне об этом говорят некоторые американские представители. Я удивлен, как можно до сих пор в это верить", — сказал он. Зеленский сделал вывод: если условием прекращения конфликта назван уход Украины из Донбасса, а затем идет угроза в случае невыполнения этого условия продолжить наступление, то в реальности конечные цели РФ могут быть иными. "То есть вопрос не только в Донбассе. Вопрос нам понятен, и цели их тоже", — сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что условием для окончания "горячей фазы специальной военной операции" действительно является вывод ВСУ из Донбасса, но конкретных сроков для этого Москва не обозначала. "Никаких дедлайнов нет, это все неверно. Мы неоднократно говорили, что с тем, чтобы остановить горячую фазу специальной военной операции, необходимо, чтобы Украина вывела свои войска с Донбасса. Это необходимо сделать. Это действительно, действительно способствовало бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами", — сказал он. По словам Пескова, Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение, но никаких сроков нет, повторил он. "Это нужно делать сегодня, а лучше это нужно было сделать вчера", — отметил пресс-секретарь главы российского государства. Военный эксперт Борис Рожин считает, что дедлайн в два месяца мотивирован ожиданием действий от американской стороны: "духа Анкориджа осталось на 2 месяца". Если за это время Дональд Трамп не заставит Зеленского покинуть Донбасс, то тогда поменяются не только российские условия, но и сам контекст отношений с Вашингтоном, "так как фактически США либо не могут, либо не хотят выполнять взятые на себя обязательства, о чем МИД РФ периодически напоминает".О чем говорят политики, депутаты, журналисты и простые люди на Украине - в материале издания Украина.ру "Я рада, что ты в плену, сынок", "Воевать - это женское дело" и другие цитаты недели.

Павел Котов

