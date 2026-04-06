На Украине забили тревогу из-за российского аналога Старлинк на фронте

Российские военные начали массово использовать на линии боевого соприкосновения миниатюрные спутниковые терминалы "Спирит-030" после блокировки доступа к Starlink. Об этом 6 апреля сообщает Газета.Ru

2026-04-06T11:05

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова, известного под позывным Флеш, ранее у Вооруженных сил России уже были станции спутниковой связи, однако они отличались крупными габаритами и потому легче выявлялись украинскими операторами. Теперь, как утверждает он, в зону боевых действий поступают именно переносные терминалы "Спирит-030", работающие в связке со специализированным геостационарным спутником. Благодаря этому, отметил советник главы украинского оборонного ведомства, стало возможным использовать антенны диаметром 30 сантиметров вместо прежних 90. По его оценке, это затрудняет обнаружение таких систем и делает их более удобными для применения непосредственно на передовой. Бескрестнов заявил, что поставки этих терминалов на фронт уже приобрели серийный характер. На Украине также утверждают, что один из таких аппаратов уже удалось обнаружить и уничтожить. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о тактическом продвижении российских подразделений в Красном Лимане. По его словам, штурмовые группы группировки войск "Запад" ведут наступательные действия в северо-восточном секторе населенного пункта.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Киев не знает, кем воевать завтра: Украину ждет всеобщая мобилизация? Хроника событий на утро 6 апреля.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

