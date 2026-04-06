"Неблагодарность - худший из пороков": Киселев о том, что происходит с Арменией

Армения при Николе Пашиняне пытается усидеть на двух стульях между Россией и Европой, однако крен в сторону ЕС ведет страну к катастрофе. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2026-04-06T13:23

У премьеры Армении отличный аппетит. Он готов лакомиться везде. И тем, и этим, рассказал Киселев.Вот горячая картошка в мундире. А вот початок вареной кукурузы. Жареный пирожок тоже в дело. Щи зеленые. Вкуснятина.Азиатская лапша тоже отлично заходит.Кормится Армения отлично внутри общего рынка Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС). Но и на европейские плюшки Ереван заглядывается все больше, отметил Киселев. Совмещать в какой-то момент будет невозможно. Это премьеру Армении предельно четко объяснили в ходе визита в Москву в минувшую среду. Владимир Путин беседу в Кремле начал очень доброжелательно."Нас объединяет общая история и решение общих задач совместными усилиями в прежние времена. Нас объединяет и цивилизационная общность. Это чрезвычайно важно. Нас всегда устраивает то, что идёт на пользу армянскому народу. И вы можете из этого исходить всегда", - сказал глава российского государства. Пашинян этого не оценил и зачем-то пошел на обострение, вспомнив армяно-азербайджанское напряжение несколько лет назад из-за Карабаха. Он до сих пор в обиде из-за того, что за него не вступились. Даже приостановил членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Наши проблемы с ОДКБ тоже мы никогда не скрывали, потому что у нас в 2022 году была конкретная ситуация. И, по-моему, механизмы ОДКБ должны были заработать, но они не заработали", - заявил премьер Армении. По словам Киселева, Пашинян здесь лукавит. Для вмешательства ОДКБ в конфликт между Арменией и Азербайджаном не было юридических оснований."Мы знаем, что и у вас, и у ваших коллег возникали и до сих пор возникают вопросы и какие-то претензии к ОДКБ. Но я думаю, что тоже очевидным является, что после того, как вы в Праге в 2022 году признали, что Карабах является частью Азербайджана, вмешиваться со стороны ОДКБ в этот процесс, который приобрел внутриазербайджанское измерение, было просто совсем некорректно", - пояснил Путин.Важный момент, подчеркнул Киселев. "Сама Армения никогда официально не признавала независимости Карабаха. А вообще-то, как писал Лев Толстой, неблагодарность - худший из пороков", - сказал он.В войне 2020 года Ереван потерпел сокрушительное поражение. 30-тысячная армянская армия была окружена, и только личное и очень активное вмешательство Путина предотвратило кровавую баню, отметил ведущий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев проявил выдержку и благородство, не став добивать окруженных армян. Красивый жест. Пашинян, хоть и в проигравших, но армию сохранил. Опять же благодаря Путину, рассказал Киселев.По экономике у Москвы к Еревану тоже накопились вопросы. Особенно на фоне объявленного Пашиняном курса на вступление Армении в Евросоюз. Но Армения уже является членом другого интеграционного объединения, ЕАЭС, и пользуется всеми скидками и льготами внутри этого таможенного союза. Путин очень старался, чтобы до собеседника дошло."Мы видим, что в Армении идёт дискуссия о развитии отношений с Евросоюзом. Мы к этому относимся абсолютно спокойно. Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано. Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно. Это просто невозможно по определению. И вопрос даже не в политике, а вопрос чисто экономического характера", - сказал российский президент.Но в ответ, по словам Киселева, прозвучало что-то невразумительное. Армения, мол, будет пытаться усидеть на двух стульях до тех пор, пока это будет еще возможно."Что касается Европейского союза, конечно же, мы знаем, что членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка, что у нас есть, по крайней мере на данный момент, они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать", - сказал Пашинян. Логика движения Армении на Запад всё же не очень понятна, отметил Киселев. Путин перешёл на цифры."На сегодняшний день, вы знаете, цены на энергоносители, цены на газ, скажем, в Европе зашкаливают за 600 долларов за 1000 кубов. Россия продаёт газ Армении по цене 177,5 доллара за тысячу кубов. Разница большая, разница существенная. Мы и здесь с вами частенько спорим. Я знаю, что вы настаиваете на некоторых других способах определения цены на энергоносители. Но это всё-таки другой порядок – 600 и 177,5", - заявил глава государства.Пока же видим, что Армения, выбрав путь в Евросоюз, движется прямо к катастрофе, продолжил Киселев. Опыт взаимодействия с Евросоюзом у стран бывшего СССР богатый. И нельзя сказать, что положительный. Первыми в ЕС вошли три прибалтийские республики. Счастливее точно не стали. Предприятия позакрывались, работы нет, молодежь разъехалась на заработки, перебиваются дотациями от Брюсселя и клянут во всем почему-то Россию.Грузия собиралась в Евросоюз, да передумала, уж больно условия зверские. Ты свой рынок открываешь, а тебе - нет. Украина испытала это на себе по полной, отметил ведущий.Лишь одни разговоры про вступление Армении в ЕС уже приносят РФ и Армении большие убытки. Вице-премьер Алексей Оверчук в одном из интервью подробно объяснил, что происходит:"По предварительным итогам 2025 года объем взаимной торговли между Россией и Арменией составил около 6,4 млрд долларов. По итогам 2024 года этот показатель составлял 11,5 млрд долларов. Одни эти разговоры про сближение с ЕС стоили российско-армянским отношениям реальных 5,1 млрд долларов. А как вы думаете, как среагируют российские предприниматели на присутствие армянского бизнеса в России, если российский бизнес будет выдавлен из Армении? Если нам говорят, что присутствие российских компаний в Армении не соответствует интересам Армении, то почему армянские компании и предприниматели могут присутствовать и зарабатывать в России?"Но даже при самых благоприятных льготных условиях внутри таможенного союза Армения пытается мухлевать, перепродавая под видом армянской продукции товары из третьих стран, рассказал Киселев. В борьбу с серым импортом уже вступил Россельхознадзор. Ведь продукция неизвестного происхождения – прямая угроза здоровью россиян.Вот лишь несколько примеров, по которым у Россельхознадзора серьезные подозрения."Тот ассортимент и то количество продукции, которое поступает, оно нам дает основание полагать, что не вся продукция, которая идет, она из Армении. Это объясняется тем, что в страны ЕС у нас облегченный порядок доступа, и Армения, поставляя продукцию, допустим, цветы, за три года увеличила с 36 миллионов цветов до 100 с лишним миллионов штук. Мы увидели поставки в том числе непрослеживаемой продукции, такой как сливочное масло, сыр, форель, которая должна быть армянской, из горных рек или из аквакультуры, но никаким образом не похожа на норвежскую, по своим размерам даже", - рассказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.Непросто складываются ситуации вокруг Мецаморской АЭС. Единственная в Армении атомная электростанция, построенная еще при СССР, дает стране треть всей электроэнергии. В 2036-м срок ее эксплуатации заканчивается. Нужно строить новые энергоблоки. АЭС – технологически очень сложный объект и долгий по срокам строительства. Это занимает годы.Россия готова работать над проектом, тем более что у "Росатома" самый большой опыт и пакет заказов на строительство АЭС в мире. Но премьер Пашинян очень хочет угодить американцам и пригласить их. В феврале он даже подписал соответствующее соглашение с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Но у Америки нет положительного опыта строительства реакторов малой мощности."Нам, правда, неизвестно ни об одном объекте атомной энергетики, как малой, так и мобильной, созданном непосредственно американскими производителями за последние годы", - рассказал ранее директор "Росатома" Алексей Лихачев.Летом в Армении парламентские выборы. Так что поговорили и о демократии. Россия внимательно следит за всем, что происходит в Армении. Путин деликатно, но в то же время и прямо обращает внимание на проблемы:"У нас в Армении очень много друзей, очень много, мы это знаем. Много армян живёт в Российской Федерации. По-разному можно считать. Мы считаем свыше двух миллионов человек. И много политических сил, которые настроены пророссийски. Нам очень хотелось, чтобы все эти политические партии, политики смогли принять участие в этой внутриполитической работе в ходе выборов. Некоторые, как я знаю, находятся в местах лишения свободы, несмотря на то что у них есть российский паспорт. Это ваше решение, мы не вмешиваемся, но хотелось бы, чтобы все они смогли принять участие в этой внутриполитической работе".Пашинян словно и не слышал Путина. Повел себя даже несколько нервно, прокомментировал Киселев."Что касается наших внутриполитических процессов, вы знаете, Армения демократическая страна, и у нас фактически всегда есть политические процессы. И это для нас уже обычная вещь. Нет никаких, вообще никаких ограничений. И очень много граждан думают, что это слишком. И в общем контексте, честно говоря, у нас нет в местах не столь отдаленных участников политического процесса", - ответил армянский премьер.А уж пассаж Пашиняна про то, что в Армении никаких ограничений на демократию, даже удивил. О какой демократии вообще речь, если в стране гонение на христианскую церковь, а священников отправляют на нары? Вот лишь некоторые примеры преследования по политическим мотивам:С 2018 года, после прихода Пашиняна к власти, продолжается незаконное преследование бывшего президента Армении Роберта Кочаряна по обвинению в посягательстве на государственный строй. Полтора года в одиночной камере. Суд несколько раз его арестовывал и потом отпускал. Дело не закрыто до сих пор. В 2025 году арестованы и до сих пор сидят под стражей архиепископы Микаел Аджапахян, предводитель Ширакской епархии, и Мкртич Прошян, предводитель Арагацотнской епархии.В том же году арестован вставший на защиту Армянской апостольской церкви бизнесмен, гражданин России Самвел Карапетян. Тогда же арестованы мэр Гюмри Вардан Гукасян и его сын. Они до сих пор в тюрьме. На нары отправляют оппозиционных блогеров, журналистов и депутатов нацсобрания.И уж совсем скандальный эпизод случился недавно в церкви Святой Анны во время праздничной службы в Вербное воскресенье, где охрана Пашиняна устроила потасовку со старшеклассником. Якобы он хотел ударить главу государства. По словам защиты мальчика, школьник просто хотел стоять поближе к центру храма. В итоге Давида Миносяна арестовали на два месяца. "Ну так себе демократия", - констатировал Киселев.Вообще, многое из того, что говорит Никол Пашинян, звучит как-то не вполне вразумительно. Да и сам премьер Армении в последнее время какой-то странноватый, резюмировал ведущий.

