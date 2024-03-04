"Будет большая война": эксперт из США о том, что будет, если 70-тысячная армия НАТО ворвется на Украину
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Во время учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч военных из Германии. Если войска НАТО заедут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Сейчас под прикрытием учений НАТО "Стойкий защитник-2024" проходит много отдельных небольших маневров. Так, во время учений "Дракон-2024" на границе Польши и Украины задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч военных бундесвера, рассказал военный.
Точно неизвестно, сколько в учениях задействовано французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Такая группировка вполне подходит на роль экспедиционного корпуса, добавил эксперт.
"Британцы уже в начале февраля обсуждали идею послать к Днепру экспедиционный корпус НАТО к 24 марта, пока фронт ВСУ не рухнул. А "Стойкий защитник" заканчивается 31 марта. У Запада достаточно времени на подготовку к такой операции", - отметил Крапивник.
Если войска НАТО заедут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. Следовательно, будет большая война. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, заключил собеседник издания.
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2 марта, 09:45Ростислав Ищенко: Россия лишила ВСУ последней надежды, а Запад готов броситься с разбегу в холодную рекуСам по себе факт наличия буфера или границы с НАТО в общей сложности ничего не меняет. Современные средства коммуникации и вооружения таковы, что есть у вас границы или нет границ – уже не так важно, как было когда-то.