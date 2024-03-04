https://ukraina.ru/20240304/1053664823.html

"Будет большая война": эксперт из США о том, что будет, если 70-тысячная армия НАТО ворвется на Украину

"Будет большая война": эксперт из США о том, что будет, если 70-тысячная армия НАТО ворвется на Украину - 04.03.2024 Украина.ру

"Будет большая война": эксперт из США о том, что будет, если 70-тысячная армия НАТО ворвется на Украину

Во время учений "Дракон-2024" на польско-украинской границе задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч военных из Германии. Если войска НАТО заедут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-04T05:10

2024-03-04T05:10

2024-03-04T05:10

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Сейчас под прикрытием учений НАТО "Стойкий защитник-2024" проходит много отдельных небольших маневров. Так, во время учений "Дракон-2024" на границе Польши и Украины задействованы 2,5 польских дивизий, 20 тысяч британцев и 7 тысяч военных бундесвера, рассказал военный.Точно неизвестно, сколько в учениях задействовано французов и американцев. Но общая численность такой группировки составляет 70-80 тысяч человек и более 1200 единиц техники. Такая группировка вполне подходит на роль экспедиционного корпуса, добавил эксперт.Если войска НАТО заедут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. Следовательно, будет большая война. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240302/1053657449.html

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