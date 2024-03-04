Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовместные военные учения США и Румынии в рамках операции "Атлантическая решимость"
Планы США по отношению к России всегда менялись в зависимости от политической ситуации. Сейчас эти планы состоят в том, чтобы спровоцировать "вторую хорошую войну" в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Планы США по войне с Россией всегда отличались конкретикой. Они традиционно менялись в зависимости от политической ситуации. На данный момент они состоят в том, чтобы спровоцировать "вторую хорошую войну", рассказал военный.
Первой такой "хорошей войной" в США принято считать Вторую мировую войну. Но не потому, что они "героически победили" Гитлера, а потому что нарастили свою экономику после Великой Депрессии, добавил эксперт.
"Поэтому в США еще в конце 1990-х годов стали писать статьи о том, что было бы неплохо поджечь Европу, чтобы она была разрушена, а потом слить европейцам свои долги, стать кредиторами и подзаработать на ее восстановлении. Вот США и пытаются стравить Европу и Россию", - уточнил Крапивник.
В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
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