Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу - 04.03.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу
Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу - 04.03.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу
Планы США по отношению к России всегда менялись в зависимости от политической ситуации. Сейчас эти планы состоят в том, чтобы спровоцировать "вторую хорошую войну" в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T03:20
2024-03-04T03:20
новости
россия
сша
европа
война
вторая мировая война
экономика
промышленность
восстановление
великая депрессия
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Планы США по войне с Россией всегда отличались конкретикой. Они традиционно менялись в зависимости от политической ситуации. На данный момент они состоят в том, чтобы спровоцировать "вторую хорошую войну", рассказал военный.Первой такой "хорошей войной" в США принято считать Вторую мировую войну. Но не потому, что они "героически победили" Гитлера, а потому что нарастили свою экономику после Великой Депрессии, добавил эксперт.В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html
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новости, россия, сша, европа, война, вторая мировая война, экономика, промышленность, восстановление, великая депрессия
Новости, Россия, США, Европа, война, Вторая мировая война, экономика, промышленность, восстановление, великая депрессия

Эксперт раскрыл, как США хотят разжечь "вторую хорошую войну", чтобы загнать в долги и разрушить Европу

03:20 04.03.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Планы США по отношению к России всегда менялись в зависимости от политической ситуации. Сейчас эти планы состоят в том, чтобы спровоцировать "вторую хорошую войну" в Европе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Планы США по войне с Россией всегда отличались конкретикой. Они традиционно менялись в зависимости от политической ситуации. На данный момент они состоят в том, чтобы спровоцировать "вторую хорошую войну", рассказал военный.
Первой такой "хорошей войной" в США принято считать Вторую мировую войну. Но не потому, что они "героически победили" Гитлера, а потому что нарастили свою экономику после Великой Депрессии, добавил эксперт.

"Поэтому в США еще в конце 1990-х годов стали писать статьи о том, что было бы неплохо поджечь Европу, чтобы она была разрушена, а потом слить европейцам свои долги, стать кредиторами и подзаработать на ее восстановлении. Вот США и пытаются стравить Европу и Россию", - уточнил Крапивник.

В случае "второй хорошей войны" Америка будет главным промышленным двигателем для Европы. Также США будут поставлять туда сельскохозяйственную продукцию. Учитывая, что аграрный сектор в Европе умирает почти также быстро, как и промышленный, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислав Крапивник: Когда Россия утопит ВСУ и загонит за Днепр, Запад попробует устроить кровавую баню читайте на сайте Украина.ру.
Александр Камкин интервью
1 марта, 15:43
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