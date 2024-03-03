https://ukraina.ru/20240303/1053677855.html

Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии

Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии - 03.03.2024 Украина.ру

Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии

Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии. Об этом заявил специализирующийся на вопросах обороны депутат бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен

2024-03-03T13:31

2024-03-03T13:31

2024-03-03T13:31

нато

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фрг

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новости

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"Перехваченный телефонный разговор между генералом (инспектором ВВС Инго - ред.) Герхартцем и его офицерами наносит огромный ущерб безопасности Германии. Разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину", - говорится в заявлении Лукассена.Кроме того, по словам депутата, ситуация показывает провал службы военной контрразведки, поскольку та не смогла обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных, а также не обучила последних обращению с конфиденциальной информацией.Он добавил, что фракция АдГ запросила соответствующую информацию у министерства обороны и оставляет за собой право созвать экстренное заседание.В минувшую пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись, заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха."Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - сказал Рогов.По его мнению, немцы должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца и не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа.Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники."Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков.По его словам, перехваченный разговор показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах.

https://ukraina.ru/20240303/1053674439.html

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нато, германия, фрг, аудиозапись, украина, новости, военные