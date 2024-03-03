https://ukraina.ru/20240303/1053677855.html
Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии
Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии - 03.03.2024 Украина.ру
Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии
Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии. Об этом заявил специализирующийся на вопросах обороны депутат бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен
2024-03-03T13:31
2024-03-03T13:31
2024-03-03T13:31
нато
германия
фрг
аудиозапись
украина
новости
военные
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"Перехваченный телефонный разговор между генералом (инспектором ВВС Инго - ред.) Герхартцем и его офицерами наносит огромный ущерб безопасности Германии. Разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину", - говорится в заявлении Лукассена.Кроме того, по словам депутата, ситуация показывает провал службы военной контрразведки, поскольку та не смогла обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных, а также не обучила последних обращению с конфиденциальной информацией.Он добавил, что фракция АдГ запросила соответствующую информацию у министерства обороны и оставляет за собой право созвать экстренное заседание.В минувшую пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись, заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха."Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - сказал Рогов.По его мнению, немцы должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца и не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа.Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники."Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков.По его словам, перехваченный разговор показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах.
https://ukraina.ru/20240303/1053674439.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, германия, фрг, аудиозапись, украина, новости, военные
Немецкий депутат указал на огромный ущерб безопасности Германии
Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту наносит огромный ущерб безопасности Германии. Об этом заявил специализирующийся на вопросах обороны депутат бундестага от правой партии "Альтернативы для Германии" (АдГ) Рюдигер Лукассен
"Перехваченный телефонный разговор между генералом (инспектором ВВС Инго - ред.) Герхартцем и его офицерами наносит огромный ущерб безопасности Германии. Разговор показывает пугающее отсутствие дистанцирования от возможной опасности дальнейшей эскалации войны за Украину", - говорится в заявлении Лукассена.
Кроме того, по словам депутата, ситуация показывает провал службы военной контрразведки, поскольку та не смогла обеспечить защиту разговора с участием высокопоставленных военных, а также не обучила последних обращению с конфиденциальной информацией.
"Российские власти оценивают записанный контент как путь Германии к войне. При этом задействованные офицеры напрямую противодействовали предполагаемым усилиям федерального правительства по предотвращению участия Германии в войне. Министр обороны (Борис - ред.) Писториус явно не держит свое министерство под контролем. Из разговора также становится ясно, что в вопросе поставок (крылатых ракет - ред.) Taurus он проводит политику, отличную от федерального канцлера", - полагает Лукассен.
Он добавил, что фракция АдГ запросила соответствующую информацию у министерства обороны и оставляет за собой право созвать экстренное заседание.
В минувшую пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно".
Позднее Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя перехваченную аудиозапись, заявил, что нынешняя Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем движется к созданию Четвертого рейха.
"Режим Шольца не просто нарушает всевозможные международные законы, правила и установки, но и уверенно движется к созданию нового нацистского государства - Четвертого рейха, основанного на ненависти к России и стремлении устроить геноцид русских людей", - сказал Рогов.
По его мнению, немцы должны осознать, какое будущее для них готовит режим Шольца и не допустить повторения исторической трагедии и позора для своего народа.
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что в верхушке бундесвера засели руссоненавистники.
"Это никакая не русофобия, а именно ненависть к России. Они ненавидят русских. Если бы не было этой ненависти, они бы не строили пробные планы", - сказал Цеков.
По его словам, перехваченный разговор показал крайне циничный уровень военной мысли в западных странах.