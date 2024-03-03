"Возьмём передышку похабного Бреста" - 03.03.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240303/1043985623.html
"Возьмём передышку похабного Бреста"
"Возьмём передышку похабного Бреста" - 03.03.2024 Украина.ру
"Возьмём передышку похабного Бреста"
Владимир Маяковский выражал в своих словах позицию большинства партийцев (Ленин в этом вопросе был даже не в меньшинстве, а в одиночестве), но совершенно точно сформулировал политическую суть подписанного 3 марта 1918 года "Брестского мира": "потеря – пространство, выигрыш – время".
2024-03-03T15:50
2024-03-03T15:50
история
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владимир ленин (владимир ульянов)
большевики
красная армия
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Но начать нужно с идеологии. Изначально политика советского правительства в отношении прекращения войны строилась на "Декрете о мире", который декларировал немедленный мир без аннексий и контрибуций.Требование "мира любой ценой" было обращено, прежде всего, к утомлённым войной народам и, в особенности, к солдатским массам, которые уже начали стихийно брататься. Политически же Ленин рассчитывал на адекватность кайзеровского правительства, которому объективно было выгодно пойти на "нулевой вариант" в условиях неминуемого поражения в войне.Расчёт оказался неправильный, в Берлине сидели идиоты, который вообразили, что смогут за счёт украинского зерна если не выиграть войну, то заставить Антанту пойти на приемлемые условия мира. И они потребовали от Советской России выполнения своих условий:- не претендовать на Прибалтику и часть современной Белоруссии;- вывести войска из Финляндии и с Украины, признать УНР;- вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;- принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;- демобилизовать армию и разоружить флот;- прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.По подсчётам современный историков под оккупацию попадала территория площадью ок. 1,2 млн. кв. км., на которой проживали 56 млн человек (около трети населения европейской части Российской империи). Среди прочего тут находились 27-33% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара.Понятно, что принятие условий Центральных держав было до крайности унизительным и повлекло за собой крайне неприятные политические и имиджевые последствия.Во-первых, Россия потеряла огромную территорию, людские и экономические ресурсы. Их потеря отражалась на состоянии страны до самого конца Гражданской войны.Особенно болезненным был хлебный и угольный голод в городах (вполне убедительно, но, в то же время, мягко описанный А.Н. Толстым в "Хождениях по мукам").Во-вторых, это было банальное предательство пробольшевистски настроенных людей на оккупированных территориях, крах советской государственности, там, где она была создана (ДКР, например).Это, понятно, имело свои последствия в виде того, что при повторном занятии территорий – люди, которые первый раз приветствовали красных, в следующий раз старались держаться от них подальше. Потому что как пришли, так и уйдут.В-третьих, Советская власть лишилась значительной части и так небезупречной легитимности – только пришли в власти, как тут же сдались перед противником, который сам находится на грани поражения.Вполне вероятно, что такое ощущение подталкивало белых к активности. Правда, на самом деле они исходили из того, что Ленин и большевики – прямые шпионы Германии (эта точка зрения и сейчас популярна).Левоэсеровский мятеж 1918 года точно был связан с Брестским миром. А он имел очень большие последствия. В частности, по его итогам Советская власть стала однопартийной диктатурой (так-то она всё равно ею стала бы, но романтически настроенные историки не исключают, что многопартийный характер режима позволил бы смягчить режим).В-четвёртых, фактическая поддержка Германии подорвала отношения Советской России с Антантой, причём не только с властями (они-то изначально были против большевиков), но и с населением (чем дольше за счёт российских ресурсов держалась Германия, тем больше было потерь).В-пятых, оккупированные территории стали базой для объединения антисоветских элементов.Вот, например, отряд Михаила Дроздовского прошёл насквозь всю Украину в марте-мае 1918 года. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что немцы каких-то особых возможностей для организации и самоорганизации белых не дали. Считается, что гетман Скоропадский не смог создать нормальную армию из белых офицеров в силу ограничений, наложенных немцами. Но это отдельный вопрос.И всё же, в конечном итоге, Ленин оказался прав.1. Отказ от Брестского мира вполне мог привести к краху Советской власти.Собственно, с лёгкой руки Льва Троцкого, это было опробовано на практике – в феврале 1918 года пришлось срочно создавать Красную армию, но то, что на первых порах получилось, не было способно даже отразить весьма разреженное наступление немецких разведывательных групп.2. Антанта всё равно бы не помогла – Россия была нужна чтобы держать фронт, а не для того, чтобы просто "быть союзником". Фронт же Россия (в том числе – благодаря деятельности большевиков) держать не могла.3. Германия всё равно бы потерпела поражение, а значит не смогла бы удержать оккупированные территории в России. Тут время однозначно работало на подписантов Брестского мира.Другое дело, что Ленин рассчитывал на большее – он-то грезил мировой революцией, крахом мировой капиталистической системы и призыв к миру был одним из инструментов провоцирования революции. Но она не состоялась. Потому Брестский мир выполнил не совсем ту роль, которая ему предназначалась.
https://ukraina.ru/20190209/1022631596.html
https://ukraina.ru/20230223/1043841967.html
https://ukraina.ru/20211017/1032429762.html
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история, история украины, история ссср, россия, украина, германия, владимир ленин (владимир ульянов), большевики, красная армия, революция, октябрьская революция (1917), 1918 г, дипломатия, переговоры
История, История, история Украины, история СССР, Россия, Украина, Германия, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), большевики, Красная Армия, революция, Октябрьская революция (1917), 1918 г, дипломатия, переговоры

"Возьмём передышку похабного Бреста"

15:50 03.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛенин
Ленин - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Владимир Маяковский выражал в своих словах позицию большинства партийцев (Ленин в этом вопросе был даже не в меньшинстве, а в одиночестве), но совершенно точно сформулировал политическую суть подписанного 3 марта 1918 года "Брестского мира": "потеря – пространство, выигрыш – время".
Но начать нужно с идеологии. Изначально политика советского правительства в отношении прекращения войны строилась на "Декрете о мире", который декларировал немедленный мир без аннексий и контрибуций.
Требование "мира любой ценой" было обращено, прежде всего, к утомлённым войной народам и, в особенности, к солдатским массам, которые уже начали стихийно брататься. Политически же Ленин рассчитывал на адекватность кайзеровского правительства, которому объективно было выгодно пойти на "нулевой вариант" в условиях неминуемого поражения в войне.
Расчёт оказался неправильный, в Берлине сидели идиоты, который вообразили, что смогут за счёт украинского зерна если не выиграть войну, то заставить Антанту пойти на приемлемые условия мира. И они потребовали от Советской России выполнения своих условий:
- РИА Новости, 1920, 09.02.2019
9 февраля 2019, 01:00
«Фиктивный договор с мертвецами». Как Брестский мир с Украиной приблизил гибель Австро-ВенгрииКогда на переговорах держав Четверного союза с Центральной Радой УНР в Брест-Литовском украинская делегация отказалась безоговорочно признать границы Австро-Венгрии это произвело эффект разорвавшейся бомбы.
- не претендовать на Прибалтику и часть современной Белоруссии;
- вывести войска из Финляндии и с Украины, признать УНР;
- вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;
- принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;
- демобилизовать армию и разоружить флот;
- прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.
По подсчётам современный историков под оккупацию попадала территория площадью ок. 1,2 млн. кв. км., на которой проживали 56 млн человек (около трети населения европейской части Российской империи). Среди прочего тут находились 27-33% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, выплавлялось 73% железа и стали, добывалось 89% каменного угля и изготовлялось 90% сахара.
Понятно, что принятие условий Центральных держав было до крайности унизительным и повлекло за собой крайне неприятные политические и имиджевые последствия.
Во-первых, Россия потеряла огромную территорию, людские и экономические ресурсы. Их потеря отражалась на состоянии страны до самого конца Гражданской войны.
Особенно болезненным был хлебный и угольный голод в городах (вполне убедительно, но, в то же время, мягко описанный А.Н. Толстым в "Хождениях по мукам").
Во-вторых, это было банальное предательство пробольшевистски настроенных людей на оккупированных территориях, крах советской государственности, там, где она была создана (ДКР, например).
- РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля 2023, 07:53История
Откуда есть пошёл День защитника Отечества, или 105 лет РККА
Это, понятно, имело свои последствия в виде того, что при повторном занятии территорий – люди, которые первый раз приветствовали красных, в следующий раз старались держаться от них подальше. Потому что как пришли, так и уйдут.
В-третьих, Советская власть лишилась значительной части и так небезупречной легитимности – только пришли в власти, как тут же сдались перед противником, который сам находится на грани поражения.
Вполне вероятно, что такое ощущение подталкивало белых к активности. Правда, на самом деле они исходили из того, что Ленин и большевики – прямые шпионы Германии (эта точка зрения и сейчас популярна).
Левоэсеровский мятеж 1918 года точно был связан с Брестским миром. А он имел очень большие последствия. В частности, по его итогам Советская власть стала однопартийной диктатурой (так-то она всё равно ею стала бы, но романтически настроенные историки не исключают, что многопартийный характер режима позволил бы смягчить режим).
В-четвёртых, фактическая поддержка Германии подорвала отношения Советской России с Антантой, причём не только с властями (они-то изначально были против большевиков), но и с населением (чем дольше за счёт российских ресурсов держалась Германия, тем больше было потерь).
В-пятых, оккупированные территории стали базой для объединения антисоветских элементов.
Вот, например, отряд Михаила Дроздовского прошёл насквозь всю Украину в марте-мае 1918 года. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что немцы каких-то особых возможностей для организации и самоорганизации белых не дали. Считается, что гетман Скоропадский не смог создать нормальную армию из белых офицеров в силу ограничений, наложенных немцами. Но это отдельный вопрос.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября 2021, 11:58"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: хитрый план гетмана«Гетман — старый кавалергард и дипломат. У него хитрый план», — сказал Леонид Шервинский. «План», который изложил личный адъютант гетмана, вызвал недоумение у присутствующих. Но какой-то же план у гетмана был? Наверное, был… Хотя результат его реализации заставляет полагать, что был он недостаточно хитрым
И всё же, в конечном итоге, Ленин оказался прав.
1. Отказ от Брестского мира вполне мог привести к краху Советской власти.
Собственно, с лёгкой руки Льва Троцкого, это было опробовано на практике – в феврале 1918 года пришлось срочно создавать Красную армию, но то, что на первых порах получилось, не было способно даже отразить весьма разреженное наступление немецких разведывательных групп.
2. Антанта всё равно бы не помогла – Россия была нужна чтобы держать фронт, а не для того, чтобы просто "быть союзником". Фронт же Россия (в том числе – благодаря деятельности большевиков) держать не могла.
3. Германия всё равно бы потерпела поражение, а значит не смогла бы удержать оккупированные территории в России. Тут время однозначно работало на подписантов Брестского мира.
Другое дело, что Ленин рассчитывал на большее – он-то грезил мировой революцией, крахом мировой капиталистической системы и призыв к миру был одним из инструментов провоцирования революции. Но она не состоялась. Потому Брестский мир выполнил не совсем ту роль, которая ему предназначалась.
 
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