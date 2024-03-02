Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну - 02.03.2024 Украина.ру
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Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну
Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну - 02.03.2024 Украина.ру
Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну
Европа не собирается менять свои планы, в которые входит война с Россией. Об этом свидетельствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат стран НАТО на Украину и шефа Пентагона Ллойда Остина о готовности блока воевать с РФ, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
2024-03-02T15:45
2024-03-02T15:45
новости
сергей лавров
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В ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье он подчеркнул, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень силён, что подтверждает и попавшая в сеть аудиозапись телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту. По словам министра, слитая аудиозапись представляет собой такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание бывших глав Германии (Ангелы Меркель), Франции (Франсуа Оланда) и Украины (Петра Порошенко) о том, что никто никогда не собирался выполнять Минские соглашения. Ранее сообщалось, что в Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров.
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новости, сергей лавров, мид рф, сво, германия, франция, сша, война, запад, европа
Новости, Сергей Лавров, МИД РФ, СВО, Германия, Франция, США, война, Запад, Европа

Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну

15:45 02.03.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Северную Македонию
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Европа не собирается менять свои планы, в которые входит война с Россией. Об этом свидетельствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат стран НАТО на Украину и шефа Пентагона Ллойда Остина о готовности блока воевать с РФ, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье он подчеркнул, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень силён, что подтверждает и попавшая в сеть аудиозапись телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту.
"Мы в последнее время стали свидетелями фактов, которые вскрылись о противостоянии канцлера (ФРГ Олафа) Шольца с бундесвером о каких-то хитрых замыслах бундесвера, которые стали явными из-за публикации аудиозаписи, о том, как тщательно они готовят атаку на Крымский мост, другие объекты, прежде всего, склады с боеприпасами, и, главное, как при этом хотят обязательно всех обмануть, чтобы подумали не на них, а на американцев, британцев, поскольку они и так уже там находятся. Ну, это вообще кричащее саморазоблачение", — цитирует Лаврова РИА Новости.
По словам министра, слитая аудиозапись представляет собой такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание бывших глав Германии (Ангелы Меркель), Франции (Франсуа Оланда) и Украины (Петра Порошенко) о том, что никто никогда не собирался выполнять Минские соглашения.
Ранее сообщалось, что в Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров.
- РИА Новости, 1920, 02.03.2024
15:08
Немецкие журналисты не сомневаются в подлинности аудиозаписи разговора офицеров ФРГ Аудиозапись телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, не может быть подделкой. Такого мнения придерживаются журналисты издания Berliner Zeitung
 
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