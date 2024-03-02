https://ukraina.ru/20240302/1053668245.html

Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну

Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну - 02.03.2024 Украина.ру

Лавров дал оценку слитой записи офицеров ФРГ – Запад держит курс на войну

Европа не собирается менять свои планы, в которые входит война с Россией. Об этом свидетельствуют слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат стран НАТО на Украину и шефа Пентагона Ллойда Остина о готовности блока воевать с РФ, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

2024-03-02T15:45

2024-03-02T15:45

2024-03-02T15:45

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В ходе пресс-конференции по итогам дипломатического форума в Анталье он подчеркнул, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень силён, что подтверждает и попавшая в сеть аудиозапись телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту. По словам министра, слитая аудиозапись представляет собой такое же разоблачение в военной области, как в области политической было признание бывших глав Германии (Ангелы Меркель), Франции (Франсуа Оланда) и Украины (Петра Порошенко) о том, что никто никогда не собирался выполнять Минские соглашения. Ранее сообщалось, что в Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров.

https://ukraina.ru/20240302/1053667983.html

германия

франция

сша

запад

европа

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новости, сергей лавров, мид рф, сво, германия, франция, сша, война, запад, европа