https://ukraina.ru/20240302/1053665221.html

В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров

В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров - 02.03.2024 Украина.ру

В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров

Сегодня неизвестно, что ещё знает российская сторона об участии ФРГ в конфликте на стороне Украины. После появившейся в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, минобороны Германии боится того, что могла произойти утечка большего объёма информации, передаёт Spiegel

2024-03-02T12:47

2024-03-02T12:47

2024-03-02T12:47

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По данным СМИ, достоверно неизвестно могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также прочих военных ведомств. Уточняется также, что слитая в сеть аудиозапись велась по открытым каналам на платформе WebEx, которую "относительно легко прослушивать". Многие онлайн-переговоры бундесвера и министерства обороны ФРГ проводятся на этой платформе. Кроме того, журналисты Spiegel отмечают, что один из участников разговора подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре. Напомним, запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ. МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.

https://ukraina.ru/20240302/1053663246.html

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новости, германия, фрг, разведка, сво, крымский мост