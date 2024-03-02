В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров - 02.03.2024 Украина.ру
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В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров
В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров - 02.03.2024 Украина.ру
В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров
Сегодня неизвестно, что ещё знает российская сторона об участии ФРГ в конфликте на стороне Украины. После появившейся в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, минобороны Германии боится того, что могла произойти утечка большего объёма информации, передаёт Spiegel
2024-03-02T12:47
2024-03-02T12:47
новости
германия
фрг
разведка
сво
крымский мост
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По данным СМИ, достоверно неизвестно могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также прочих военных ведомств. Уточняется также, что слитая в сеть аудиозапись велась по открытым каналам на платформе WebEx, которую "относительно легко прослушивать". Многие онлайн-переговоры бундесвера и министерства обороны ФРГ проводятся на этой платформе. Кроме того, журналисты Spiegel отмечают, что один из участников разговора подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре. Напомним, запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ. МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
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фрг
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новости, германия, фрг, разведка, сво, крымский мост
Новости, Германия, ФРГ, разведка, СВО, Крымский мост

В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров

12:47 02.03.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Сегодня неизвестно, что ещё знает российская сторона об участии ФРГ в конфликте на стороне Украины. После появившейся в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, минобороны Германии боится того, что могла произойти утечка большего объёма информации, передаёт Spiegel
"В минобороны (прим. ред. - Германии) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — говорится в публикации журнала.
По данным СМИ, достоверно неизвестно могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также прочих военных ведомств.
Уточняется также, что слитая в сеть аудиозапись велась по открытым каналам на платформе WebEx, которую "относительно легко прослушивать". Многие онлайн-переговоры бундесвера и министерства обороны ФРГ проводятся на этой платформе.
Кроме того, журналисты Spiegel отмечают, что один из участников разговора подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре.
Напомним, запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ.
МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
10:03
Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлиннойЗапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, в которой немецкие офицеры говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, несколько солдат бундесвера считают подлинной. Об этом пишет издание Welt
 
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