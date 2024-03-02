В Германии боятся того, что русские могли перехватить не одну аудиозапись разговора офицеров
Сегодня неизвестно, что ещё знает российская сторона об участии ФРГ в конфликте на стороне Украины. После появившейся в сети аудиозаписи телефонного разговора немецких офицеров, в которой они обсуждают удары по Крымскому мосту, минобороны Германии боится того, что могла произойти утечка большего объёма информации, передаёт Spiegel
"В минобороны (прим. ред. - Германии) встревожены этим случаем, поскольку могли быть перехвачены и другие внутренние переговоры", — говорится в публикации журнала.
По данным СМИ, достоверно неизвестно могли ли быть прослушаны и другие переговоры немецких ВВС, а также прочих военных ведомств.
Уточняется также, что слитая в сеть аудиозапись велась по открытым каналам на платформе WebEx, которую "относительно легко прослушивать". Многие онлайн-переговоры бундесвера и министерства обороны ФРГ проводятся на этой платформе.
Кроме того, журналисты Spiegel отмечают, что один из участников разговора подключался к конференции через мобильный телефон, так как находился в Сингапуре.
Напомним, запись разговора высокопоставленных представителей бундесвера опубликовала 1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. После этого все крупные СМИ РФ, а также телеграм-каналы распространили аудиодорожку, на которой начальник отдела операций и учений командования ВВС Грефе, инспектор ВВС Герхартц и сотрудники центра воздушных операций Фенске и Фроштедте говорят об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры РФ.
МИД РФ потребовало от высокопоставленных офицеров бундесвера. Вечером, 1 марта, министерство обороны Германии сообщило о начале расследования обстоятельств прослушивания телефонных разговоров в районе расположения Люфтваффе.
10:03Солдаты бундесвера считают аудиозапись разговора офицеров ФРГ об атаке на Крым подлиннойЗапись разговора высокопоставленных представителей бундесвера, в которой немецкие офицеры говорили об ударах по Крымскому мосту и уничтожении гражданской инфраструктуры, несколько солдат бундесвера считают подлинной. Об этом пишет издание Welt