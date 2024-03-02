У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду - 02.03.2024 Украина.ру
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У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду
У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду - 02.03.2024 Украина.ру
У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду
Начало переговоров о вступлении в Евросоюз – это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра, считает президент Молдавии Майя Санду. В годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре она рассказала каким видит мирное будущее жителей обоих берегов
2024-03-02T11:47
2024-03-02T11:47
новости
молдавия
приднестровье
евросоюз
переговоры
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В субботу, 2 марта, представители власти Молдавии вспомнили о тех, кто погиб в Приднестровском конфликте и возложили цветы к памятнику Скорбящей матери. Санду пообещала публично – государственные деятели сделают всё, чтобы не допустить повторения трагедии. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что правительство в Кишинёве движет Молдавию по пути вслед за Украиной.
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новости, молдавия, приднестровье, евросоюз, переговоры
Новости, Молдавия, Приднестровье, Евросоюз, переговоры

У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду

11:47 02.03.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
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Начало переговоров о вступлении в Евросоюз – это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра, считает президент Молдавии Майя Санду. В годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре она рассказала каким видит мирное будущее жителей обоих берегов

"Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведёт к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", – приводит её слова РИА Новости.

В субботу, 2 марта, представители власти Молдавии вспомнили о тех, кто погиб в Приднестровском конфликте и возложили цветы к памятнику Скорбящей матери. Санду пообещала публично – государственные деятели сделают всё, чтобы не допустить повторения трагедии.
"Мы обещаем не допустить повторения подобных трагедий, даже если ещё есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу", – добавила президент.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что правительство в Кишинёве движет Молдавию по пути вслед за Украиной.
27 февраля, 09:29
Санду дала согласие на уничтожение Приднестровья? Войдёт ли Молдавия в зону проведения СВОДавление Молдавии и Украины на Приднестровье усиливается. Кишинёв наращивает экономическое давления на Тирасполь, явно рассчитывая в ближайшее время тем или иным способом подчинить его себе.
 
НовостиМолдавияПриднестровьеЕвросоюзпереговоры
 
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