У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду
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Начало переговоров о вступлении в Евросоюз – это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра, считает президент Молдавии Майя Санду. В годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре она рассказала каким видит мирное будущее жителей обоих берегов
"Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведёт к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", – приводит её слова РИА Новости.
В субботу, 2 марта, представители власти Молдавии вспомнили о тех, кто погиб в Приднестровском конфликте и возложили цветы к памятнику Скорбящей матери. Санду пообещала публично – государственные деятели сделают всё, чтобы не допустить повторения трагедии.
"Мы обещаем не допустить повторения подобных трагедий, даже если ещё есть силы, которые пытаются насадить разлад между нами, хочу сказать, что у них это не получится. Людям на обоих берегах Днестра нечего делить, люди больше всего ценят мир и свободу", – добавила президент.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что правительство в Кишинёве движет Молдавию по пути вслед за Украиной.