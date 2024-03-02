https://ukraina.ru/20240302/1053664587.html

У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду

У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду - 02.03.2024 Украина.ру

У Кишинёва и Тирасполя появился шанс на воссоединение – Санду

Начало переговоров о вступлении в Евросоюз – это отличная возможность, чтобы объединить два берега Днестра, считает президент Молдавии Майя Санду. В годовщину начала вооруженных столкновений на Днестре она рассказала каким видит мирное будущее жителей обоих берегов

2024-03-02T11:47

2024-03-02T11:47

2024-03-02T11:47

новости

молдавия

приднестровье

евросоюз

переговоры

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В субботу, 2 марта, представители власти Молдавии вспомнили о тех, кто погиб в Приднестровском конфликте и возложили цветы к памятнику Скорбящей матери. Санду пообещала публично – государственные деятели сделают всё, чтобы не допустить повторения трагедии. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что правительство в Кишинёве движет Молдавию по пути вслед за Украиной.

https://ukraina.ru/20240227/1053545362.html

молдавия

приднестровье

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новости, молдавия, приднестровье, евросоюз, переговоры