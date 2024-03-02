https://ukraina.ru/20240302/1053662839.html

Сериал "Эммануэль". Новая серия - Как президент Франции мечтает стать Наполеоном

Сериал "Эммануэль". Новая серия - Как президент Франции мечтает стать Наполеоном - 02.03.2024 Украина.ру

Сериал "Эммануэль". Новая серия - Как президент Франции мечтает стать Наполеоном

После слов президента Франции о том, что он собирается отправить на Украину европейские войска, от заявления Макрона поспешили откреститься ближайшие союзники по НАТО и соседи по Европе.

2024-03-02T10:33

2024-03-02T10:33

2024-03-02T10:34

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Консенсуса пока нет. Но Макрон продолжает настаивать на своем. "Всё возможно, если это полезно для достижения нашей цели", - говорит президент Франции.Какая же цель? "Мы, европейцы, считаем, что поражение России необходимо для безопасности Европы".Его поддерживают, пытаясь лавировать смыслами, нынешние руководители Франции: премьер - министр Габриэль Атталь (бывший пресс-секретарь партии Макрона) и министр иностранных дел Стефан Сежурне (бывший супруг премьер-министра Атталя).Французы не будут умирать за Украину, но ничего исключить нельзяСтефан Сежурне начал с того, что "французы не будут умирать за Украину, мы не будем посылать войска". А закончил тем, что "рамки были определены: помешать России одержать победу... В этих рамках ничего исключать нельзя". Но уточнил, что военные могут быть использованы для разминирования или обучения украинских военных.У этих заявлений французских политиков - несколько целей, несколько смыслов. Но конечно, это не случайные слова для поднятия политического рейтинга.Зачем же президент Франции пытается втянуть в войну целый континент?Великий президент МакронПричин несколько, и частично дело в характере и личности самого Макрона.Во-первых, президент Франции хочет переключить внимание общества со своих провалов на свои же грандиозные замыслы, которые могли бы подчеркнуть его величие.По психологическому типу Эммануэль Макрон - нарциссическая личность. Человек, который жаждет восхищения и стремится изо всех сил произвести впечатление на других. Все должны обожать "голубоглазого президента" и восхищаться его грандиозными замыслами.Нарцисс в роли президента пытается заставить всех забыть о реальных проблемах Франции и о его личных унизительных провалах.И конечно, взять реванш, отомстить "за Нигер", и не допустить победы России в войне. Что Макрон уже декларирует практически как личную цель.Есть и третья цель: дешёвый уран.Французские фермеры или Украина?Макрон недавно попал в центр скандала на сельскохозяйственной выставке, где с ним очень хотели поговорить бастующие фермеры. Фермеры без колебаний вступили в бой с охраной президента и французским спецназом, и практически выиграли! Макрон с позором бежал.Спецназ Франции забросали яйцами.Улицы Парижа и других городов давно заполнены навозом, который привезли в столицу разъярённые фермеры.Их можно понять. Особенно возмущает фермеров тот факт, что на вооружение Украины французский президент выделил 13 миллиардов евро, а на своих собственных фермеров - всего 150 миллионов.Над убегающим от яиц Макроном смеялась вся Франция.Конечно, Макрон попытался взамен создать собственную "новостную повестку".Он очень хочет выглядеть великим политиком. Он хочет войти в историю. Он намекает: посмотрите, я такой же, как они!Фотографируется с бюстом Наполеона.Держит на столе мемуары генерала де Голля.Но масштаб его личности настолько невелик, а правление настолько не заметно ничем выдающимся, что Макрон рискует войти в историю как человек, случайно занимавший место президента.Будут вспоминать французы его правление разве что как время окончательной потери французских колоний в Африке и тотальных неудач с мигрантами, фермерами и "желтыми жилетами".Может, ещё станет героем каких-нибудь произведений о буднях Елисейского дворца, где занимает отдельный кабинет его супруга Бриджит и гнездится гомосексуальная пара - Атталь и Сежурне, два питомца "кружка Макрона".Эммануэль БонапартНо Макрон хочет другого! Он определенно хочет быть Наполеоном. Когда Эммануэль смотрит на бюст Императора, он наверняка думает об объединённой Европе под властью Наполеона. И Макрон так же сможет. Эммануэль Макрон - будущий "лидер континента".Он принимает "взвешенное решение" отправить военных Франции на Украину. Может быть, не сейчас, но в будущем. Очевидно, что Макрону просто приятно постоянно об этом говорить, говорить...В какой-то степени это даже можно представить как мечты о реванше за то давнее поражение "La Grande Armeé" в России в 1812. Да, да, та самая "гранд арме", которая вначале установила "беспрецедентный контроль над большей частью Европы". Но потом зачем-то отправилась в Россию, и больше уже никогда не контролировала Европу.Но есть у Макрона и вполне земные заботы.Уран и атомные станцииМакрон рискует войти в историю не как "лидер континента", а как президент грандиозного провала в экономике Франции.Его предшественники усердной работой превратили Францию в страну, имеющую энергетический суверенитет. Благодаря атомным станциям, которые начал строить еще де Голль, а потом строили и развивали все президенты страны, Франция сегодня даже экспортирует электроэнергию в другие страны. Не говоря о том, что закрывает все свои энергетические потребности.3 миллиарда евро в год получает Франция сегодня от поставок электроэнергии в сопредельные страны. Прошлой зимой Германия, например, получила от Франции 40 процентов необходимого электричества.Решено было построить еще 14 атомных станций. Вопреки всей "зелёной повестке".Но при Макроне Франция потеряла дешёвые урановые поставки из Африки. Это произошло благодаря активной помощи России африканским странам, которые в итоге в буквальном смысле выставили со своей территории Францию и её войска.Франция, конечно, могла бы провести военные операции в Африке, но они были бы очень дорогостоящими, и без гарантии быстрого результата. И уран из Нигера стал бы слишком дорогим. А Франции от африканских колоний нужен был именно дешевый уран.Макрон затаил обиду, конечно. Слетал в Казахстан, урана там добыть, правда, не удалось. Может быть, и можно было бы договориться. Казахстан - мировой лидер по месторождениям урана. Но вот незадача, Франции нужен обогащённый уран. А заводы обогащения урана находятся в России.Но уран есть на Украине! Доступ к нему будет у Макрона через Зеленского. Если только Франция над этим поработает.Вот теперь становится понятнее, почему Макрон говорит о поставках боеприпасов на Украину как о "приоритете приоритетов"?Именно эти причины приводят, как считают некоторые военные эксперты, к "глобальному противостоянию Парижа с Москвой".Возможно, это такая торговля: дайте уран, иначе мы будем поставлять ракеты? Колониальный хищник тянет руки к нашему обогащённому урану?Ничего удивительного, Наполеон ведь тоже шёл на Россию по экономическим причинам. Торгово-промышленное превосходство Франции и непомерное честолюбие самого Наполеона - причина войны 1812 года.Непомерное честолюбие Макрона и желание быть "лидером континента" могут и нынешнего президента Франции привести не к реваншу, а к грандиозному провалу.Ракетная коалицияА Макрон уже сообщает о создании "ракетной коалиции" "для глубоких ударов". В неё, видимо, должны были войти Польша и Германия, президенты этих стран приняли участие в конференции у Макрона.Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает поставки ракет "Таурус " на Украину. По крайней мере, на словах. Он также сказал, что его "поражают" высказывания некоторых политиков, о возможном участии немецкой армии в конфликте на Украине.Но Шольц, как говорят эксперты, "хоть и декларирует отказ от передачи ВСУ дальнобойных ракет, положиться на его слова нельзя, ведь они не раз нарушались в недавнем прошлом."Президент Польши Дуда сообщил, что Польша нацелена на "промышленное сотрудничество" с Украиной. Речь идёт о том, чтобы передать Украине современные ракетные технологии западных стран.Польша также призывает дать Украине ракеты, которые смогут попадать в "командные центры" на территории России.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти планы по созданию "девятой ракетной коалиции", как её называет Макрон, самоубийственными.Но Эммануэль Макрон, видимо, думает о другом. Он видит себя не тщеславным и опасным авантюристом, а новым сильным лидером объединённой Европы.Он продолжает видеть себя "исключительным", и это очень опасно не только для Франции, но и для всего континента.

https://ukraina.ru/20230120/1042823175.html

https://ukraina.ru/20240301/1053656484.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, франция, польша, эммануэль макрон, анджей дуда, германия, олаф шольц