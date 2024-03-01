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Культура на зарплате у США и религиозные гонения за правду о Зеленском. Что происходит в Сумах

Культура на зарплате у США и религиозные гонения за правду о Зеленском. Что происходит в Сумах - 01.03.2024 Украина.ру

Культура на зарплате у США и религиозные гонения за правду о Зеленском. Что происходит в Сумах

В северо-восточном углу Украины, приграничной Сумской области, украинские бюджетники уже полностью стали зависимы от непостоянства западных кредиторов, в прямом смысле пребывая у них на зарплате

2024-03-01T13:13

2024-03-01T13:13

2024-03-01T15:33

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культура

владимир зеленский

сумская область

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На днях губернатор области Владимир Артюх подписал распоряжение, согласно которому работники Департамента культуры и туризма (библиотекари, работники культуры, музеев и заповедников), работники Управления молодежи и спорта (тренеры и физруки) будут получать зарплату из фонда, формируемого "поступлениями в рамках программ помощи правительств иностранных государств".Решение было обусловлено сокращением бюджетных поступлений, значительную часть которых центральная власть отжала у местных бюджетов в новом году. На конец февраля дыра только в городском бюджете Сум почти 30 миллионов гривен.Отныне вся культура и спорт в области находится на содержании Запада, а как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку. Технически сейчас даже рядовые библиотекари и врачи районных поликлиник являются на Украине "иноагентами".Немалую часть бюджетных поступлений в области также отмывают на строительстве фортификаций вдоль границы с РФ. Губернатор Артюх 29 февраля отчитался, что лично ознакомился с ходом работ, посетовав, что сроку им дало мало, но требуют качественных работ. Основная проблема – нехватка рабочих рук. На строительство укреплений завлекают дорожных рабочих, предлагая им зарплату в 15 000 гр. и питание, но те, кто откликнулся на это предложение, вскоре оказываются на фронте.По словам губернатора, из области выехали около 12% населения, преимущественно людей молодых и среднего возраста. Как одно из следствий – в 520 населенных пунктах области полностью отсутствует транспортное сообщение. Жителям приходится брести десятки километров, чтобы получить какую-нибудь справку или медицинскую помощь. Причина в том, что транспортным компаниям невыгодно совершать рейсы в полупустые районы, в приграничных районах они не хотят рисковать своим имуществом и водителями, которых и без того осталось немного.На нехватку рабочих жалуются и предприятия, которые сейчас совместно с Минобороны производят военную технику. В частности, ищет сотрудников "Завод Кобзаренко", расположенный в селе Липовая Долина Сумской области, который раньше производил тракторные прицепы и сельхозтехнику, а теперь – машины для разминирования на базе трактор Т-156.Губернатор Владимир Артюх также отмечает, что за последние четыре месяца существенно возросло количество боевых столкновений в этом регионе. Он жалуется на ежедневные заходы групп российских ДРГ по 5–10 человек, что вынуждает власти постоянно держать на границе воинские формирования. Воздушная тревога звучит в регионе в среднем по пять-шесть раз в сутки.В четверг, 29 февраля, в Сумской области был даже объявлен траур по двум подполковникам полиции, погибшим от удара беспилотника по автомобилю 27 февраля, что помешало им на месте "зафиксировать преступления россиян", как говорится в официальном отчете.Активизация столкновений на границе породила слухи о возможном новом наступлении ВС РФ в этом регионе. "Россияне в последнее время очень часто наносят удары в Сумской области, а также вычищают там ПВО. Многие заметили в этом сигнал, что россияне к чему-то готовятся. После активного продвижения в Донбассе может последовать удар в новом направлении", – пишет украинский telegram-канал "Картель". Однако губернатор области Владимир Артюх в недавнем интервью утверждает, что это невозможно, так как ВСУ "хорошо подготовились" и нарыли немало укреплений.Продолжаются в Сумах и гонения на каноническую православную церковь. В четверг, 29 февраля, СБУ огласила подозрение главе Сумской и Ахтырской епархии УПЦ митрополиту Евлогию. Обвиняют его в "разжигании межконфессиональной ненависти" в своих проповедях. Как правило, подобные обвинения на Украине являются следствием убеждения прихожан не переходить в раскольническую ПЦУ. В Закарпатье на днях двух священнослужителей канонической церкви вообще обвинили в "коммунистической пропаганде", что плохо сочетается с религиозными убеждениями. Всего же СБУ сообщила на днях, что начала 73 уголовных дела против священнослужителей, а еще против 22 священников уже есть приговор суда.По словам же самого митрополита Евлогия, ему ставят в вину фразу в одной из проповедей в Сумах, где он рассказал о непризнании ПЦУ Польской и Албанской Православными церквями, что является непреложным фактом.Еще в одной из речей в прошлом году митрополит напомнил предвыборные обещания Зеленского не вмешиваться в дела церкви, подчеркнув, что президент их не сдержал. "Есть красивое украинское слово – "збрехав", – констатировал митрополит. Он также отметил, что "мировая общественность молчит" по поводу гонений на церковь на Украине.В прошлом году Сумская митрополия УПЦ также пыталась подавать в суд за богохульство в номерах друзей Зеленского из "95 квартала", но, по словам митрополита Евлогия, полиция отказалась принимать заявление. Таким образом, гонения на каноническую православную церковь в Сумской области отчасти можно считать и личной местью Зеленского.

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эксклюзив, украина, сумы, культура, владимир зеленский, сумская область